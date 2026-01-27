İnternet blokadası İran iqtisadiyyatına günə 36 milyon dollar zərər vurur

İranda internet və telekommunikasiyanın bloklanması ölkə iqtisadiyyatına gündə təxminən 50 trilyon rial (35.7 milyon dollar) zərər vurur. Bunu ölkə rəsmisi deyir.
"Etemad Online" yanvarın 26-da rabitə naziri Səttar Haşimidən sitat gətirib. "Hesablamalar göstərir ki, internet şirkətləri və bizneslərin orta dözümlülük müddəti təxminən 20 gündür, ölkə bu həddə yaxınlaşır", – o deyib.
Bir çox biznes sahibləri sosial mediada blokadanın səbəb olduğu ağır təzyiqdən danışır, xeyli sayda şəxs bizneslərinin məhv olduğunu və ya müflisliklə bağlı müraciət etdiklərini bildirib.
Yanvarın 27-sı İranda internet artıq 19-cu gündür kəsilib. Ölkədə kütləvi etirazlar başlayandan hakimiyyət bu addımı atıb. Etiraz dalğası dekabrın 28-də Tehranın bazarlarında iqtisadi vəziyyətə qarşı başlayıb.
İslam Respublikasının son üç həftədəki siyasəti həm insanların pul qazanmaq imkanlarını məhdudlaşdırıb, həm də əsas istehlak mallarını bahalaşdırıb.
BƏƏ ərazisindən İrana qarşı istifadəyə icazə verməyəcəyini bildirir
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) İrana qarşı hər hansı hərbi əməliyyatda öz hava məkanı, ərazisi və ya sularından istifadəyə icazə verməyəcəyini bildirib.
Xarici İşlər Nazirliyi yanvarın 26-da bu haqda bəyanat yayıb. Bundan öncə isə Vaşinqton İranda həftələrlə çəkən iğtişaşlardan sonra "hər ehtimala" Yaxın Şərqə böyük donanma göndərdiyini açıqlayıb. ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib ki, "heç nə baş verməsini istəmir", amma hərbi müdaxilə ehtimalını da açıq saxlayıb.
"Xarici İşlər Nazirliyi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İrana qarşı hər hansı düşmən xarakterli hərbi əməliyyatlarda hava məkanı, ərazisi və ya sularından istifadəyə icazə verməmək, bu yöndə heç bir logistik dəstək göstərməmək öhdəliyinə sadiqliyini bir daha təsdiqləyir", – bəyanatda deyilir.