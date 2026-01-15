Tramp: İran edamları dayandırıb

ABŞ prezidenti Donald Tramp İran hakimiyyətinin etirazçıların edamını dayandırdığını deyir. Tramp bu haqda yanvarın 14-də jurnalistlərə deyib. Onun sözlərinə görə, ABŞ İranda qətllərin dayandırıldığı haqda bilgi əldə edib.
"Mənə dedilər ki, bunu etibarlı mənbələr bildirib", – Tramp söyləyib.
Prezident xəbərdarlıq edib ki, edamlar yenə də başlasa, Vaşinqton İrana qarşı çox sərt tədbirlər görəcək.
ABŞ və insan hüquqları təşkilatlarının məlumatına görə, İran yanvarın 14-də Erfan Soltani adlı 26 yaşlı ilk etirazçını edam etməyi planlaşdırırdı.
Norveçdə yerləşən "Hengaw" insan haqları qrupu Soltaninin qohumlarına istinadla yazıb ki, yanvarın 14-də axşamadək Soltani edam olunmayıb, amma "ciddi narahatlıq qalmaqdadır".
ABŞ-də yerləşən HRANA insan haqlarını monitorinq qrupu yanvarın 13-də özünün təsdiqlətdiyi məlumata əsasən İranda etirazlar başlayandan azı 2 min 400 etirazçının öldürüldüyünü bildirib. 18 mindən çox insan saxlanıb. Bir çox mənbələr real ölü sayının bir neçə dəfə çox ola biləcəyini deyirlər.
Tramp hökumətə qarşı çıxan etirazçıların öldürülməsini pisləyib. O, daha öncə bir neçə dəfə xəbərdarlıq edib ki, Vaşinqton ölümlərin qarşısını almaq üçün müdaxilə edə bilər.
Vaşinqton Tehrana müxtəlif təzyiq variantlarını nəzərdən keçirir – yeni sanksiyaların tətbiqindən tutmuş, hərbi zərbələrə qədər. "Reuters" Avropadakı mənbəyə istinadla yanvarın 14-də xəbər verib ki, ABŞ bir sutka ərzində İrana zərbə endirə bilər. Bu fonda Birləşmiş Ştatlar Yaxın Şərqdəki ən böyük hərbi bazasından hərbçiləri çıxarmağa başlayıb.
"NetBlocks" internet monitorinq qrupu yanvarın 14-də İranda internetin hələ də bərpa olunmadığını bildirib.
"Artıq 132 saatdır internet kəsilib, ilkin məlumatlar minlərlə itkinin olduğunu göstərir. Əlaqənin kəsilməsi ilə qətllərin real miqyası ört-basdır olunur", – məlumatda deyilir.