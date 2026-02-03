'SpaceX' xAI-ni rekord məbləğə satın alıb

Milyarder İlon Mask fevralın 2-də bildirib ki, "SpaceX" onun xAI süni intellekt startapını rekord məbləğə satın alıb. "Reuters" yazır ki, bu razılaşma Maskın süni intellekt və kosmosla bağlı ambisiyalarını bir araya gətirir, raket və peyk şirkətini "Grok" çat-botunun yaradıcısı ilə birləşdirir.
Sözügedən razılaşma texnologiya sektorunda indiyədək ən iddialı birləşmələrdən biri sayılır.
Bu addım "SpaceX"in data mərkəzi ambisiyalarını daha da gücləndirə bilər. Mask süni intellekt sahəsində "Alphabet"ə məxsus "Google", "Meta", "Amazon"un dəstəklədiyi Anthropic və OpenAI kimi rəqiblərlə rəqabət aparır.
Məsələdən agah birinin agentliyə dediyinə görə, tranzaksiyada "SpaceX" 1 trilyon dollar, xAI isə 250 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir.
Satınalma çərçivəsində xAI investorları xAI-nin hər bir səhminə görə 0.1433 "SpaceX" səhmi əldə edəcəklər. xAI-nin rəhbərləri isə hər səhm üçün nağd 75.46 dollar ala bilərlər.
Mask bu sövdələşməni "SpaceX" və xAI missiyasında "yeni kitab" adlandırıb.
Məsələ ilə tanış başqa bir mənbənin dediyinə görə, "SpaceX" və xAI birgə şirkətinin səhmlərinin 527 dollar olacağı gözlənilir. "SpaceX" dünyanın ən dəyərli özəl şirkəti idi, daxili səhm satışında 800 milyard dollar dəyərləndirilmişdi. "The Wall Street Journal"ın məlumatına görə, xAI sonuncu dəfə noyabrda 230 milyard dollar qiymətləndirilib.
"Reuters" yazır ki, bu razılaşma Maskın geniş biznes imperiyasını və sərvətini daha sıx, qarşılıqlı şəkildə gücləndirən bir ekosistemdə cəmləşdirir. Bəzi investorlar və təhlilçilər bunu qeyri-rəsmi "Maskonomi" (Mask iqtisadiyyatı) adlandırırlar. Bu sistemə "Tesla", "Neuralink" beyin çipi istehsalçısı və "Boring Company" tunel şirkəti daxildir.
Dünyanın ən zəngin adamı olan Mask öz bizneslərini birləşdirir. O, ötən il X sosial media platformasını səhm mübadiləsi yolu ilə xAI-yə daxil edib, bununla süni intellekt startapına platformanın məlumatlarına və yayım imkanlarına çıxış verib. 2016-cı ildə isə Mask "Tesla" səhmləri ilə "SolarCity" günəş enerjisi şirkətini satın alıb.