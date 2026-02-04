İlhamiz Quliyevin şikayəti təmin olunmayıb

Fevralın 4-də Ali Məhkəmədə ictimai fəal İlhamiz Quliyevin kassasiya şikayətlinə baxılıb. Şikayət təmin olunmayıb.
İ.Quliyev 2023-cü il dekabrın 4-dən narkotik ittihamı ilə həbsdədir. Dekabrın 12-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə ona 3 il həbs cəzası kəsilib.
O, narkotik ittihamını rədd edir, həbs olunmasını polislərin ictimai-siyasi fəalları necə şərləməsi haqda "AbzasMedia"ya verdiyi müsahibəyə görə ondan qisas alınması sayır.
Məhkəməyə ifadəsində deyib ki, əvvəllər polis orqanlarında müstəntiq köməkçisi işlədiyindən bu sistemdə baş verənləri bilirdi. "AbzasMedia"ya anonim şəkildə verdiyi müsahibədə polisdə narkotiklə şərləmə əməliyyatlarının necə aparıldığı barədə danışıb.
Bu müsahibədən sonra İ.Quliyev polisə tabesizlik ittihamıyla 30 sutka inzibati həbs edilib. Həbsdən buraxılandan sonra ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu məlum olub.
Hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahıya görə, Azərbaycan həbsxanalarında İ.Quliyev də daxil olmaqla, hazırda ümumilikdə 340 siyasi məhbus var. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, ölkədə siyasi fəaliyyətə görə həbslərin olması ilə bağlı deyilənləri əsassız sayırlar. Onlar vurğulayırlar ki, həmin şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
24 dekabr 2024
İctimai fəalın anası: 'Soyuq otaqda, dörd nəfər əməkdaşın yanında 20 dəqiqə lüt saxlayıblar'
Həbsdə olan ictimai fəal İlhamiz Quliyevin Umbakı Penitensiar Kompleksində qeyri-insani rəftara məruz qaldığı bildirilir. Bu haqda AzadlıqRadiosuna onun anası Şamama Quliyeva məlumat verib.
Anası deyir ki, İ.Quliyev əvvəl Kürdəxanıda yerləşən Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılıb. Dekabrın 12-də ona hökm oxunub, 3 il həbs cəzası kəsiləndən sonra Umbakıya köçürülüb. Ş.Quliyeva iki gün öncə oğlu ilə görüşüb və dediyinə görə, İlhamiz ona ora köçürüldüyü gün başına gələnləri danışıb: "Üst-başını yoxlayanda otaq çox soyuq olub. Xahiş edib ki, alt paltarlarını soyunmasın. Orada Ramin Əkbərov adlı biri olub, özünə məxsus tərzdə kobudluq eləyib, zorla tam soyubdurublar. Bu vəziyyətdə bir neçə dəfə oturub-qalxmağa məcbur ediblər. Təsəvvür edin, soyuq otaqda, 20 dəqiqə dörd nəfər əməkdaşın yanında lüt saxlayıblar".
Ş.Quliyeva danışır ki, oğlunun yanına apardığı ərzağı da yararsız hala salıblar. Məsələn, konfetləri bir-bir açıblar, kolbasanı ortadan bölüblər.
"Bunun adı qisas almaqdır"
"Sosiskanı suya tökdülər. Başqa ərzaqları da eləcə. Mən yoxlamanı başa düşürəm. Ancaq hər şeyin də həddi var, insanlığı da gərək unutmayasan. Guya bunlar bilmir ki, İlhamizi şərləyib tutublar? Bunun adı qisas almaqdır", - Ş.Quliyevanın sözləridir.
O əlavə edib ki, oğluna yalnız ailəsiylə telefon danışığına icazə verilir. Vəkili, Ombudsman Aparatı və başqa qurumlarla əlaqə saxlamaq yasaqlanıb.
İ.Quliyevin yaxınları bugünlərdə məlumat yaymışdı ki, o, ailəsiylə əlaqə saxlayıb, qısa telefon danışığında həbsdə işgəncəyə məruz qaldığını deyib. Dərhal da telefon əlaqəsi kəsilib.
İctimai fəalın şikayətiylə əlaqədar Penitensiar Xidmətə sorğu ünvanlansa da, şərh almaq mümkün olmayıb. Penitensiar Xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi, bir qayda olaraq, penitensiar müəssisələrdə saxlanılan şəxslərə qarşı işgəncə, pis davranışla bağlı iddiaları təkzib edir. Onların qanunda nəzərdə tutulmuş bütün hüquqlarının təmin olunduğu iddia edilir.