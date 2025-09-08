Dünya xəbərləri
Fransa bir ildə ikinci dəfə hökumətsiz qalıb
Fransa parlamentinin aşağı palatası - Milli Assambleya Fransua Bayru hökumətinə etimadsızlıq votumu elan edib. İndi baş nazir istefa verməlidir.
364 deputat kabinetə etimadsızlığa səs verib, yalnız 194 deputat Bayrunu dəstəkləyib.
74-yaşlı mərkəzçi Bayru cəmi doqquz ay əvvəl baş nazir olub. O vaxt o, parlamentin dəstəyini almışdı. Lakin bu dəfə həm solçu, həm də sağçı müxalifət kabinetin istefasını tələb edib. Prezident Emmanuel Makronun tərəfdarları parlamentdə çoxluqda deyillər və onun baş nazirliyə parlamentdə dəstək tapacaq namizədi təqdim edə bilib-bilməyəcəyi bəlli deyil.
Şərhçilər deyirlər ki, dövlət maliyyəsinin vəziyyəti Bayru hökumətinin süqutunun əsas səbəbidir. Bayru qənaət tədbirləri ilə büdcə kəsirinin azaldılmasını nəzərdə tutan büdcəni parlamentdən keçirməyə çalışdı. Lakin bunu nə sağçı, nə də solçu populistlər dəstəklədi.
Sosialistlər Makron baş nazir postunu onlara həvalə edərsə, hökumətin rəhbərliyini öz üzərilərinə götürməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Birləşmiş solçular son seçkilərdə ifrat sağçı Milli Birliyi qabaqlayaraq qalib gəliblər. Bununla belə, Makron artıq iki dəfə solçuların nümayəndələrinə kabinet qurmağı etibar etməyib.
Milli Birlik və ifrat solçu "Əyilməz Fransa" parlamentin buraxılmasını və yeni seçkilərin təyin olunmasını tələb edir. Şərhçilər Makronun sonda bu addımı atacağını istisna etmirlər. Halbuki əvvəlki seçkilər cəmi bir il əvvəl, həm də vaxtından əvvəl keçirilib.
Yelisey Sarayından bildiriblər ki, Makron "yaxın günlərdə" yeni baş nazir təyin edəcək, o da hökuməti formalaşdırmaq üçün parlamentin dəstəyini almalı olacaq.
'Sistema' Solovyovun prodüserinin çınqıl biznesini üzə çıxarıb
Marqarita Jitnitskaya Marqo Krjişevskaya kimi tanınır. O, rusiyalı aparıcı Vladimir Solovyovun şoularının prodüseridir, ona maaş da ödəyir. "Sistema" araşdırma layihəsi üzə çıxarıb ki, 2024-cü ilin noyabrından o həm də Rusiyanın şimalında, Kareliyada yerləşən çınqıl istehsalı holdinqinin sahibidir.
Holdinq bir neçə hüquqi şəxsdən ibarətdir, əsas şirkətisə Kareliyanın ən iri beş şirkətindən biridir. Holdinq çınqıldan əlavə, öz yatağında qranit da çıxarır. 2024-cü ildə dövriyyəsi 1,5 milyard rubl (təxminən 16,5 milyon dollar) olub, əsas müştərilərindən biri Rusiya Dəmir Yollarıdır (RJD).
Əvvəlki və indiki sahibləri
Holdinq "Qazprom"un keçmiş baş meneceri Andrey Dmitriyevə bağlı olub. 2023-cü ildə “Qazprombank” bu biznesi 500 milyon rubla (təxminən 6 milyon dollar) alıb. Təxminən həmin dövrdə vergi orqanları holdinqin əvvəlki rəhbərlik dövründə necə işlədiyini yoxlamağa başlayıb və 118 milyon rubl (təxminən 1,3 milyon dollar) vergi və cərimə hesablayıblar.
İndiki sahiblərə gəlincə, 2024-cü ilin noyabrında Kareliya holdinqi "RNM Qrup" adlı şirkətə elə 500 milyon rubl qiymətinə satılıb. Bu məbləği "RNM Qrup" kredit şəklində alıb, çox güman ki, elə Qazprombankdan, çünki holdinqin səhmləri 99,9 faizi banka girov qoyulub.
Solovyova nə dəxli var? "RNM Qrup"un 24% faizi Marqarita Jitnitskayaya məxsusdur. O, həm də şou-biznes və təbliğatdan milyardlar qazanan M-Production şirkətinin sahibidir. M-Production teleaparıcı Vladimir Solovyovun bütün layihələrinin prodüseridir və ona maaş ödəyir.
Jitnitskayanın "RNM Qrup"dakı ortağı iş adamı Vardan Axnazarovdur. Onların birlikdə başqa layihələri də olub. Bundan əlavə, Axnazarovun Rusiya ordusuna iaşə xidməti göstərən "RBE" qrupu ilə də ortaq biznesi var.
Gürcüstanda rusiyalı turistin qətlində ittiham olunanlara 18 il həbs kəsildi
Gürcüstanın Zuqdidi rayon Məhkəməsi Rusiya turistlərinə hücum və onlardan birinin qətlinə görə Bejan Çkadua və Revaz Pakelianinin hərəsinə 18 il həbs cəzası kəsib. Bu barədə "Newsgeorgia" Gürcüstan Prokurorluğuna istinadla məlumat yayıb.
İttihamnaməyə görə, 2025-ci il yanvarın 5-də bu iki şəxs Zuqaldi şəhərindən Mestiya qəsəbəsinə gedən Rusiya vətəndaşları - Viktor Solovyov və Alina Qabayevaya hücum ediblər. Onlardan biri Solovyovu "bıçaqla zərərsizləşdirib", digəri isə ona tapançadan atəş açıb. Kişi hadisə yerində ölüb. Gürcüstan DİN-i bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslərdən biri cinayəti gizlətmək üçün cəsədi çaya atıb.
Bundan sonra onlar Qabayevanı xəlvət bir yerə aparıb və orada qoyub gediblər. Qadına yoldan keçənlər kömək ediblər.
Hücum edənlər növbəti gün saxlanılıb. Onlara ağırlaşdırıcı hallarda adam öldürmə, soyğunçuluq və digər ittihamlar irəli sürülüb.
Yerusəlimdə sərnişin avtobusuna atəş açılıb, 5 nəfər ölüb
Yerusəlimin (Qüds) şimalında, Ramot yolayrıcında sərnişin avtobusuna atəş açılıb, azı 20 nəfər xəsarət alıb. Beş nəfər həlak olub. Atəş açan şəxslər hadisə yerində öldürülüblər.
Bir neçə nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.
Şahidlərə görə, iki silahlı şəxs tıxacda dayanan avtobusa atəş açıb. Bir hərbçi və mülki şəxs cavab atəşi açıb. Amma hadisənin necə baş verdiyi haqda rəsmi açıqlama yoxdur.
Hücumdan sonra Yerusəlim ətrafındakı postlar bağlanıb, İsrailə giriş və çıxış qadağan olunub. Mərkəzi komandanlıq, polis və İsrailin Ümumi Təhlükəsizlik Xidməti (ŞABAK) terrorçuların kimliyini müəyyənləşdirir.
Atəş açanlar Qərb sahildəki Kubiba və Katna kəndlərinin fələstinli mənşəli sakinləri olduğu, İsraildə yaşayış icazələrinin olmadığı bildirilir. İsrail Müdafiə Ordusu yaşayış məntəqələri ətrafında kordon qurub.
Tramp HƏMAS-a 'sonuncu xəbərdarlıq' edib
ABŞ prezidenti Donald Tramp sentyabrın 7-də ABŞ və Aİ-nin terrorçu təşkilat kimi tanıdığı HƏMAS qruplaşmasına "sonuncu xəbərdarlıq" edib. O həmçinin deyib ki, HƏMAS-ın əlindəki bütün girovların buraxılmasını təmin edəcək Qəzza sazişi tezliklə əldə oluna bilər.
"Çox yaxşı ola biləcək həll üzərində işləyirik. Bu haqda çox tezliklə eşidəcəksiz. Bunun başa çatmasına, girovların qaytarılmasına çalışırıq", – Tramp Vaşinqtonda jurnalistlərə deyib. "Reuters" onun əlavə detal vermədiyini yazır.
Bundan öncə Tramp yenə detallı danışmadan HƏMAS-a xəbərdarlıq edib ki, razılaşmada onun şərtlərini qəbul etsin.
"İsraillilər mənim şərtlərimi qəbul ediblər. İndi HƏMAS-ın da qəbul etməsinin vaxtı çatıb. HƏMAS-a razılaşmamağın fəsadları haqda xəbərdarlıq etmişəm. Bu mənim son xəbərdarlığımdır, başqası olmayacaq!", – Tramp vurğulayıb.
Təkliflər HƏMAS-a çatdırılıb
HƏMAS daha sonra bildirib ki, vasitəçilər ABŞ-dən Qəzzada atəşkəs razılaşmasına dair bəzi təklifləri çatdırıblar, həmin təkliflərin inkişaf yolları müzakirə edilir. Qrup mümkün razılaşma ilə bağlı əlavə bilgi açıqlamayıb.
HƏMAS onu da bəyan edib ki, bütün girovları bir halda etməyə hazırdır ki, müharibənin sona çatdığına dair "aydın" açıqlama verilsin və İsrail qüvvələri anklavdan tam çıxarılsın.
Şənbə günü İsrailin "N12 News" kanalı yazıb ki, Tramp HƏMAS-a yeni bir atəşkəs təklifi irəli sürüb. Razılaşmaya əsasən, atəşkəsin ilk günündə İsraildə saxlanılan minlərlə fələstinli məhbusun azadlığa buraxılması qarşılığında HƏMAS qalan 48 girovun hamısını azad edəcək; anklavda atəşkəs müddətində müharibənin dayandırılması ilə bağlı danışıqlar aparılacaq.
Bir israilli rəsmi Trampın təklifinin ciddi şəkildə nəzərdən keçirildiyini deyib, lakin ayrıntılı danışmayıb.
2023-cü il oktyabrın 7-də HƏMAS İsrailin cənubuna hücum edib, təxminən 1200 nəfər həlak olub, 251 nəfər girov götürülüb. Bu hücuma cavab olaraq İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb. O vaxtdan bəri Qəzzada 60 mindən çox insanın öldürüldüyü bildirilir. HƏMAS-ın nəzarətində olan ərazinin səhiyyə nazirliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın şəxs aclıqdan həyatını itirib və onların arasında uşaqlar çoxluq təşkil edir.
Son bilgilərə görə, Qəzzada 48 israilli girov qalıb, onlardan təxminən 20-si sağdır.
Yaponiyanın baş naziri istefa verib
Yaponiyanın baş naziri Siqeru İsiba istefaya getdiyini açıqlayıb. Buna hakim Liberal Demokrat Partiyasının (LDP) parlamentin yuxarı palatası – Müşavirlər Palatasına seçkilərdə uduzması səbəb olub. Partiya son 70 ildə ilk dəfə palatada çoxluğu itirib.
68 yaşlı İsiba iyulda seçkilərdən dərhal sonra vəzifəsində qalacağını bildirmişdi. Amma bazar günü Tokioda mətbuat konfransında o deyib ki, qərarı ABŞ-la ticarət sazişi üzrə danışıqları başa çatdırmaq istəyi ilə bağlı olub. Saziş əldə edilib və o, "estafeti yeni nəslə vermək" qərarına gəlib.
Yaponiya mediası yazır ki, İsiba partiyada parçalanmanı önləməkdən ötrü bu addımı atmalı olub. Partiyanın bir hissəsi populyarlığını itirmiş baş nazirin istefasını tələb edirdi.
İsiba hökumətə bir ildən də az müddətə rəhbərlik edib. İndi LDP baş nazir postuna namizəd verməlidir. İsibanın istefasından sonra partiyadaxili səsvermə keçiriləcək və yeni lider bilinəcək. Ovaxtadək İsiba baş nazir səlahiyyətlərini icra edəcək.
"Reuters" yazır ki, hakim partiyanın yeni lideri postuna mümkün namizədlər sırasında ötən il partiya seçkilərində İsibaya uduzan Sanae Takaiti və keçmiş baş nazir Cuniçiro Koyzuminin oğlu, hazırda nazir olan Sindziro Koyzumi var.
LDP Yaponiyanın ən böyük partiyasıdır, 1955-ci ildə qurulandan kiçik fasilələrlə hakimiyyətdədir. Ötən il liberal-demokratlar aşağı palatada çoxluğu itirsələr də, koalisiya tərəfdaşlarının dəstəyi ilə hakimiyyətdə qala biliblər. Bu ilin iyulunda LDP Müşavirlər Palatasında da çoxluğu itirib, buna seçkilərdə ifrat sağçı "Sanseyto" partiyasının gözlənilməz uğuru səbəb olub.
Gürcüstan prezidenti iki müxalifət liderini əfv edib
Gürcüstan prezidenti Mixeil Kavelaşvili "Güclü Gürcüstan – Lelo" partiyasının liderləri Mamuka Xazaradze və Badri Caparidzeni əfv edib.
Onlar Gürcüstan parlamentinin istintaq komitəsinin iclasına gəlmədiklərinə görə 8 ay həbs cəzası çəkiblər.
Kavelaşvili onların gələcəkdə "qanuna hörmətlə" siyasi fəaliyyəti davam etdirəcəklərinə ümidini bildirib.
"Güclü Gürcüstan – Lelo" partiyası 4 oktyabr bələdiyyə seçkilərində iştirak üçün qeydiyyatdan keçən qüvvələr sırasındadır.
Prezident Kavelaşvili seçki subyektlərini seçkilərin sağlam və dinc ab-havada keçməsinə kömək etməyə çağırıb.
Xazaradze həbsdən çıxandan sonra jurnalistlərə deyib ki, prezidentin qərarı "tamamilə gözlənilməz" olub. O, digər siyasi məhbusları da azad etməyə çağırıb.
Müxalifətin bir hissəsi 4 oktyabr bələdiyyə seçkilərini boykot edir. Onlar Xazaradze və Caparidzeni də boykota qoşulmağa çağırıblar. Ancaq iki lider həbsdən çıxınca qərarın dəyişmədiyini deyiblər.
Kavelaşvilinin vədi
Müxalifətin və cəmiyyətin bir hissəsinin legitimliyini tanımadığı prezident Kavelaşvili iyulda boykot elan edən qüvvələri səsvermədə iştiraka çağırmış, bunun qarşılığında onların liderlərini əfv etməyə söz vermişdi. Xazaradze və Caparidze isə seçkidə iştirak planlarına baxmayaraq, təklifdən imtina etmişdilər.
Böyük müxalifət partiyaları seçkini boykot edirlər.
Parlamentin xüsusi komissiyasını hakim "Gürcü Arzusu" partiyası Mixeil Saakaşvilinin (2004-2012) prezidentliyi dövründə "Vahid Milli Hərəkat" hökumətinin fəaliyyətini araşdırmaq üçün yaradıb. Bu komissiyanın işində iştirak etməməyə görə bir sıra müxalifətçilər hazırda həbsdədirlər.
Keçmiş prezident M.Saakaşviliyə isə 2034-cü ilin aprelin 1-dək həbs cəzası kəsilib.
Müxalifət Gürcüstanda ötən il oktyabrın sonunda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını iddia edir. Ölkədə seçkilərdən sonra etirazlar başlayıb. Hakim "Gürcü Arzusu" 2028-ci ilin sonunadək Avropa İttifaqına üzvlük danışıqlarını gündəlikdən çıxarmaq qərarı verib. Bu qərara etiraz aksiyalarını güc strukturları zorakılıqla yatırdıb.
ABŞ Rusiya ilə həmsərhəd müttəfiqlərinə hərbi yardım proqramını kəsir
ABŞ Şərqi Avropa ölkələri üçün hərbi təlim proqramını maliyyələşdirməyi dayandırır. Söhbət Rusiya ilə münaqişə halında ön cəbhədə olacaq ölkələrdən gedir. Bu haqda "The Financial Times" mənbələrə istinadla yazır.
"Section 333" adlı proqram çərçivəsində Pentaqon bütün dünyada müttəfiqlərinə təlim keçir, onları təchiz edir. Avropada bu ölkələr Estoniya, Latviya və Litvadır.
Rusiyanın Norveç, Finlandiya ilə və Kalininqrad vilayəti vasitəsilə Polşa ilə ümumi sərhədi var.
2018-2022-ci illər ərzində ABŞ regiondakı tərəfdaşlarına 1.5 milyard dollardan çox vəsait ayırıb. Bu, "Section 333" xətti ilə bütün dünya üzrə xərclərin təxminən üçdə birinə bərabər olub.
"The Financial Times" yazır ki, ABŞ Müdafiə Nazirliyi maliyyələşdirmənin dayandırılması haqda Avropa diplomatlarını ötən həftə bilgiləndirib. Nəşrin mənbələri bildiriblər ki, avropalılar bu qərardan "sarsılıb". Avropa İttifaqı bu qərarın təhlükəsizliyin əsas elementlərinə necə təsir edəcəyini qiymətləndirir.
ABŞ prezidenti Donald Tramp dəfələrlə vurğulayıb ki, Avropa ölkələri öz müdafiələrinə daha çox sərmayə qoymalı və Vaşinqtona güvənməməlidir.
İsrail Qəzza şəhərinin 40 faizinə nəzarət etdiyini bildirir
İsrailin Müdafiə Ordusu (SAXAL) Qəzza şəhərinin 40 faizinə nəzarət edir, yaxın günlərdə əməliyyat genişlənəcək. Bunu SAXAL-ın rəsmi təmsilçisi Efi Defrin bildirib.
Şəhərin yüz minlərlə sakininin təxliyəsi üçün infrastruktur hazırlanır. Son iki həftədə 70-80 min nəfərin təhlükəsiz zonalara köçürüldüyü bildirilir.
İsraildə onu da bəyan edirlər ki, ABŞ və Avropa İttifaqının terror təşkilatı kimi tanıdığı HAMAS Fələstin qruplaşması təxliyəyə mane olur, mülki şəxslərdən canlı qalxan kimi yararlanır, təbliğat kampaniyası aparır.
HƏMAS isə hərtərəfli razılaşma təklif edib: bütün israilli girovlar fələstinli məhbuslarla dəyişdirilsin, müharibə dayandırılsın, İsrail qoşunları çıxarılsın, humanitar yardım üçün keçidlər açılsın, sektor üzərində müstəqil idarəçilik qurulsun. Təklifdə HƏMAS-ın tərksilahı yer almayıb.
İsrail hakimiyyəti təklifi rədd edib. Baş nazir Benyamin Netanyahunun ofisi vurğulayıb ki, müharibə yalnız bütün girovların azad edilməsi, HAMAS-ın tam tərksilahı, sektorun demilitarizasiyası və təhlükəsizliyə İsrail nəzarətinin təmin olunması ilə başa çata bilər.
ABŞ prezidenti Donald Tramp HAMAS-ı bütün sağ girovları dərhal qaytarmağa çağırıb və müharibənin tezliklə bitəcəyini vəd edib.
2023-cü il oktyabrın 7-də HƏMAS İsrailin cənubuna hücum edib, təxminən 1200 nəfər həlak olub, 251 nəfər girov götürülüb. Bu hücuma cavab olaraq İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb. O vaxtdan bəri Qəzzada 60 mindən çox insanın öldürüldüyü bildirilir. HƏMAS-ın nəzarətində olan ərazinin səhiyyə nazirliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın şəxs aclıqdan həyatını itirib və onların arasında uşaqlar çoxluq təşkil edir.
Son bilgilərə görə, Qəzzada 48 israilli girov qalıb, onlardan təxminən 20-si sağdır.
İtalyan modelyer Corco Armani 92 yaşında vəfat edib
İtalyan modelyer və işadamı Corco Armani 92 yaşında vəfat edib. Bu barədə sentyabrın 4-də onun təsis etdiyi şirkət məlumat yayıb.
Armani iyunda səhhətindəki problemlərə görə Milandakı Kişi Moda Həftəsində öz brendinin nümayişində iştirakdan imtina etməli olmuşdu. O, karyerasında ilk dəfə idi belə bir tədbirə qatılmırdı.
“Reuters” yazır ki, Armani müasir italyan dəbi və zərifliyinin təcəssümü idi. O, illik dövriyyəsi 2,3 milyard avro olan şirkətə rəhbərlik edirdi.
Dizayner “Re Giorgio” (Kral Corco) ləqəbi ilə tanınırdı. O, kolleksiyasındakı hər bir detalı, biznesinin bütün aspektlərini nəzarətdə saxlayırdı – reklamdan tutmuş, modellərin podiuma çıxmazdan əvvəl saç düzümünə qədər, “Reuters” belə yazır.
“Armani Group” bildirir ki, şənbə və bazar günləri Milanda vida mərasimi təşkil olunacaq. Dəfn mərasiminin tarixi hələ dəqiqləşməyib və ictimaiyyət üçün qapalı olacaq.
ABŞ məhkəməsi Harvardın dövlət maliyyəsinin kəsilməsini qanunsuz sayıb
Boston Dairə Federal Məhkəməsi Harvard Universitetinə dövlət maliyyəsinin 2.6 milyard dollardan çox kəsilməsini qanunsuz sayıb. Bu barədə "The Associated Press" məlumat yayıb.
Dairə hakimi Ellison Berrouzun qərarında deyilir ki, maliyyələşmənin azaldılması qanunsuz addımdır, təhsil ocağının Donald Tramp administrasiyasının universitetin idarəetmə sistemi və siyasətində dəyişiklik tələbini yerinə yetirmədiyinə görə atılıb.
Tramp administrasiyası daha əvvəl Harvard rəhbərliyindən tələb etmişdi ki, işə qəbul, tələbə qəbulu, universitetin idarə olunması sistemində ciddi islahatlar aparsın, maliyyələşmənin bərpa olunması qarşılığında "müsbət ayrıseçkilik" (positive discrimination) adlı tənzimləyici tədbirdən imtina etsin.
Universitetin prezidenti Alan Qarber bu tələbləri yerinə yetirməkdən imtina edib. 2025-ci ilin aprelində Harvard məhkəmədə iddia qaldırıb, federal maliyyələşmənin dondurulması haqda qərarın qüvvəyə minməsinin dayandırılmasını istəyib. Universitet bu qərarı "qanunsuz və hökumətin səlahiyyətlərini aşan" addım adlandırıb. Təhsil ocağı Tramp administrasiyasını ABŞ Konstitusiyasının birinci düzəlişini və federal qanunları pozmaqda ittiham edib. Harvard onu da bildirib ki, dövlət maliyyələşməsinin itirilməsi tibb sahəsindəki tədqiqatlara, yeni dərmanların hazırlanmasına mənfi təsir göstərəcək.
Tramp administrasiyası Prinston və Kolumbiya universitetlərinə də oxşar tələblər irəli sürərək onların maliyyələşməsini dayandırıb.
Əfqanıstanda zəlzələdə ölənlərin sayı 2200-ü keçib
Əfqanıstanda avqustun 31-ində baş vermiş 6 bal gücündə zəlzələdə ölənlərin sayı 2 min 200-ü keçib. Bu haqda "Taliban" hökuməti məlumat verib.
Ən son məlumatlara görə, ölənlərin sayı 2 min 217-dir, təxminən 4 min nəfər xəsarət alıb. Ən böyük itki Pakistanla sərhəddə yerləşən dağlıq Kunar vilayətində qeydə alınıb. Xilasetmə işlərinin davam etdiyi bildirilir. Əfqanıstan hakimiyyətləri beynəlxalq ictimaiyyətdən yardım istəyib.
"Xeyli sayda adam həyatını, evini itirib, bizə yardım lazımdır", – Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Şarafat Zaman "Reuters"ə deyib.
Rusiyadan başqa heç bir ölkə "Taliban" hökumətini rəsmən tanımır. Yardım qrupları isə de-fakto hakimiyyətin qadağalarına baxmayaraq, əlaqələr qurmağa çalışıblar.
"Amnesty International" təcili humanitar yardım çağırışı edib. Londonda yerləşən bu təşkilat "Taliban"ı xilasetmə əməliyyatlarını çətinləşdirdiyinə görə tənqid edib. Qurum həmçinin Pakistanı 2 milyonadək əfqan qaçqını məcburi repatriasiya etdiyinə görə pisləyib, bu addımın durumu daha da ağırlaşdırdığını bildirib.
6 ballıq zəlzələ Pakistanla sərhədə yaxın Cəlalabad şəhəri ətrafında baş verib.
Tramp: Putin və Zelenski 'hələ görüşə hazır deyillər'
ABŞ prezidenti Donald Tramp CBS telekanalına müsahibəsində deyir ki, Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq niyyətində qalır. Amma onun Ukrayna və Rusiya liderləri arasında danışıqların təşkilinə yönəlmiş səyləri, hələlik, nəticəsiz qalır.
"Nə isə baş verməlidir, amma onlar, hələlik, [birbaşa danışıqlara] hazır deyillər. Amma nə isə baş verməlidir. Məqsədimizə çatacağıq", – Tramp deyib.
ABŞ prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinin son zamanlar üzləşdiyi digər məsələlərlə müqayisədə "bir qədər daha çətin" olduğunu etiraf edib.
Tramp deyib ki, onun Rusiya və Ukrayna, yaxud digər münaqişə ölkələri ilə diplomatik danışıqlara yanaşması belədir: liderləri bir otağa toplayıb onları canlı yayımda, çox vaxt öz rəhbərliyi altında razılığa gəlməyə məcbur edir, bu, baş verməyincə heç bir variantı çıxdaş etmir.
Sentyabrın 4-də Parisdə Ukraynanın müttəfiq ölkələrindən ibarət "istəklilər koalisiya"sının sammiti keçirilir. Avqustun 18-də bu ölkələrin müdafiə nazirlərinin Vaşinqtonda hazırladıqları razılaşmaların təsdiqlənəcəyi gözlənilir.
"Biz, avropalılar, sülh imzalandığı gün Ukraynaya zəmanətlər verməyə hazırıq", –Fransa prezidenti Emmanuel Makron deyib. "Hazırlıq işləri başa çatıb. İndi təsdiqlənəcək. Bu, bizə möhkəm əsas yaradır. Görüşlər və müzakirələrdən sonra deyə biləcəyik ki, Ukrayna və avropalılar üçün möhkəm və uzunmüddətli sülhə hazırıq".
Sammitə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski də qatılıb.
Aİ Naxçıvanda nəqliyyat infrastrukturunun bərpasına maraq göstərir
Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz və Gürcüstanda böhran üzrə xüsusi təmsilçisi Maqdalena Qrono sentyabrın 3-də Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan ilə görüşüb.
Yerevanda keçirilən görüşdə tərəflər Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin avqustun 8-də Vaşinqtonda imzaladıqları birgə bəyanatı, yaradılacaq iqtisadi imkanları müzakirə ediblər.
Tərəflər regional kommunikasiya kanallarının açılmasından, Aİ-Ermənistan əlaqələrindən də danışıblar.
M.Qrono ötən həftə Azərbaycanda olub, prezident İlham Əliyevlə Vaşinqton səfərinin nəticələrini müzakirə edib. Aİ təmsilçisi Naxçıvana da səfər edib, prezidentin bölgədə xüsusi təmsilçisi Fuad Nəcəfli ilə görüşüb.
"Nəqliyyat infrastrukturu ilə yerində, Aİ-nin onun işinin bərpasında mümkün iştirakı kontekstində tanış oldum", – o yazıb.
Rəsmi məlumata görə, M.Qrono İ.Əliyevlə görüşdə blokun nəqliyyat dəhlizinin gerçəkləşdirilməsinə dəstək verməyə hazır olduğunu deyib. Xüsusilə Naxçıvanda nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsində Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğu bildirilib.
Avqustun 8-də isə Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin Vaşinqtonda imzaladığı bəyannamədə bölgədən TRIPP - "Tramp yolu"nun çəkilməsi nəzərdə tutulub. Bu marşrutun Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacağı bildirilir. "Tramp yolu" Azərbaycanın "Zəngəzur dəhlizi" dediyi marşrutdur. Yerevan "dəhliz" termini qəbul etmir.
Bəzi təhlilçilər Aİ-nin Cənubi Qafqazda daha uzunmüddətli maraqları və mövcudluğunu nəzərə alaraq, bloku bu prosesə cəlb etməyin vacib olduğunu deyiblər.
Rəsmi Bakı 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib. Bu il avqustun 8-də tərəflər ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə sülh sazişini paraflayıblar.
Lissabonda funikulyor relsdən çıxıb, azı 15 nəfər həlak olub
Sentyabrın 3-də Lissabonda "Gloria" funikulyorunun vaqonu relsdən çıxaraq evə dəyib, azı 15 nəfər həlak olub, 20-dək insan xəsarət alıb. Beş nəfərin vəziyyəti ağırdır.
Qurbanlar arasında əcnəbilər də var. Funikulyor turistlər arasında populyardır, amma ondan yerli sakinlər də istifadə edir.
Portuqaliyada birgünlük matəm elan edilib.
İlkin məlumata görə, qəzaya hərəkət kabelinin qırılması və ya boşalması səbəb ola bilər.
Funikulyor 1885-ci ildə açılıb, 1915-ci ildə elektrikləşdirilib. O, hər il təxminən 3 milyon nəfəri daşıyır. Yerli media "Gloria"nın 2022-ci ildə əsaslı təmir olunduğunu yazır.
