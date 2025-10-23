Azərbaycan xəbərləri
Heyvan kəsimi mağazalarında monitorinq: 453-də soyuducu yoxdur...
Azərbaycandakı bir çox heyvan kəsimi və ət satış məntəqələrində soyuducuların olmadığı bildirilir.
Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.
Qurum dünən, oktyabrın 22-nə kimi 4652 heyvan kəsimi və ət satışı mağazasında monitorinq keçirildiyini bildirir: "Monitorinq zamanı 698 heyvan kəsimi və ət satışı mağazası ilə bağlı inzibati tədbir görülüb, 65-də isə qanunsuz heyvan kəsimi ilə əlaqədar quraşdırılmış qurğular (11-i təkrar quraşdırılmış qurğulardır) sökülüb. Bundan başqa, 1244 halda ətlərin soyuducuda (453-də soyuducu yoxdur) saxlanılmadığı, 1277 halda isə ətlərin baytarlıq sənədi olmadan satışının həyata keçirildiyi müəyyən edilib ki, bununla bağlı icrası məcburi göstərişlər verilib".
AQTA heyvan kəsimi və ət satış mağazaları ilə bağlı hər hansı ünvan göstərməyib. İnzibati tədbir görülən mağaza sahiblərinin iradlara münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb.
Xatırlatma
Son aylar Azərbaycanda heyvanlar arasında dabaq xəstəliyinin yayıldığı bildirilir. Bununla bağlı ölkənin əksər rayonlarından şikayətlər eşidilir. Yaxınlarda prezident İlham Əliyev Azərbaycanın BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı çərçivəsində 1953-cü ildə Romada təsdiq edilmiş "Dabaq Xəstəliyinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyası"nın Nizamnaməsinə qoşulması ilə bağlı qanunu təsdiqləyib. Nizamnamədə xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq, peyvənd proqramlarını tənzimləmək, karantin tədbirlərini tətbiq etmək, üzv ölkələr arasında informasiya mübadiləsi və tədbirlərin koordinasiyası kimi məsələlər əksini tapır. Azərbaycanda dabağa qarşı peyvənd pulsuzdur.
Respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəttişinin imzaladığı qərara əsasən, ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən heyvan bazarlarında oktyabrın 25-dən etibarən sağlamlaşdırma tədbirlərinin görülməsi üçün mərhələli şəkildə müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunmalıdır. Bu, epizootik sabitliyin, bioloji təhlükəsizliyin qorunması, zoonoz və xüsusi təhlükəli xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə izah edilib.
Həcc ziyarəti gələn il də bahalaşacaq
2026-cı ildə də Həcc ziyarətində qiymətdə artımı gözlənir.
Yerli saytlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə (QMİ) istinadla bildirir ki, 2026-cı il Həcc mövsümündə bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 6 min 100 ABŞ dolları müəyyən edilib. Ziyarət vahid formada təşkil olunacaq və hava nəqliyyatı ilə həyata keçiriləcək.
Üstəlik, sənəd qəbulunun daha tez olacağı vurğulanır.
Bu il bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 5 min 950 ABŞ dolları olmuşdu.
Son illər Azərbaycandan Həcc ziyarətinin qiymətində illik 100-150 dollar civarında artım olur.
Amma ümumilikdə son yeddi ildə ziyarətin qiyməti 1 min 500 dollardan çox artıb.
Azərbaycanda Həcc ziyarətini QMİ təşkil edir. Son illər Azərbaycanda zəvvarların sayında azalma, qiymətdə bahalaşma var.
Söhbət Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhərində Kəbənin ziyarətindən gedir.
Bakıdan gələn təyyarə Yerevanda enib
Dünən, oktyabrın 21-də "Azərbaycan Hava Yolları"na (AZAL) məxsus təyyarə Ermənistanın paytaxtı Yerevana eniş edib.
Bu barədə məlumatı hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Facebook hesabında paylaşıb.
"Uzun fasilədən sonra bu gün (oktyabrın 21-i – red.) AZAL təyyarəsi Yerevan hava limanına enib", - o qeyd edib.
Məlumata görə, təyyarə Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin görüşü üçün Yerevana yola düşən azərbaycanlı ekspertləri daşıyıb.
Bu haqda "Sputnik-Ermənistan" da yazıb. Qeyd edilib ki, Bakıdan gələn xüsusi reys oktyabrın 21-də, təqribən 16:00-da Yerevanda enib.
"Armenpress" agentliyi də yazmışdı ki, Ermənistan və Azərbaycandan vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri oktyabrın 21-22-də Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masa müzakirəsi keçirəcəklər. Agentliyin yazdığına görə, müzakirələr 8 avqust Vaşinqton görüşündən sonra formalaşan sülh gündəliyinə, iki cəmiyyət arasında qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsi tədbirlərinə həsr olunacaq. Eyni zamanda, Cənubi Qafqazda davamlı iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf yolları, hər iki ölkənin vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri arasında birbaşa və uzunmüddətli əlaqələrin qurulması perspektivləri götür-qoy olunacaq.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf yeddi rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Bu il avqustun 8-də 30 ildən çox münaqişədə olmuş Azərbaycan və Ermənistanın rəsmiləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıblar. Oval ofisdə ABŞ prezidentinin iştirakı ilə tərəflər görüşün nəticələri haqda bəyannamə də imzalayıblar. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq. TRIPP adlanan bu marşrut Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacaq.
Paraflanan mətində tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır. Sənəddə habelə mübahisəli məsələlərin müzakirələrlə həlli vacib sayılır.
Birinci Qarabağ müharibəsinin başlaması ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında nəqliyyat əlaqələri dayanmışdı.
İctimai fəal: Bəhruz Səmədov 'kars'a salınıb
Həbsdə olan tədqiqatçı Bəhruz Səmədov saxlanıldığı 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində cərimə kamerasına (karser) salınıb.
Bu barədə oktyabrın 21-də B.Səmədovun nənəsi Zibeydə Osmanova ilə birlikdə görüş üçün müəssisəyə gedən ictimai fəal Əmrah Təhməzov məlumat yayıb.
O vurğulayıb ki, Z.Osmanovaya nəvəsi ilə görüş verilməyib, yalnız Penitensiar Xidmətə və Ombudsman Aparatına zəng etdikdən sonra müəssisə rəisinin müavini onlara izahat vermək üçün qapıya gəlib. B.Səmədovun oktyabrın 25-nə qədər karserə salındığını bildirib.
Ə.Təhməzovun sözlərinə görə, həbsxana rəhbərliyi qərarı "daxili qaydaların pozulması" ilə əsaslandırıb: "Gətirdiyimiz azuqəni içəri keçirdə bildik".
Bu açıqlamanı Penitensiar Xidmət və cəzaçəkmə müəssisəsindən dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb.
20 oktyabr
Bəhruz Səmədov saxlanma şəraitindən şikayətçidir
Çexiyanın Karlova Universitetinin dövlətə xəyanət ittihamı ilə 15 il azadlıqdan məhrum edilmiş doktorantı, elmi tədqiqatçı Bəhruz Səmədovun 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində qapalı vəziyyətdə saxlandığı bildirilir.
Bu barədə onun yaxınları məlumat yayıblar.
Yaxınlarının sözlərinə görə, həmin məsələ ilə bağlı B.Səmədov özü nənəsinə məlumat verib. B.Səmədov deyib ki, onun oradan da Umbakıya (Umbakı Penitensiar Kompleksi – red.) göndəriləcəyi gözlənilir.
Müdafiə tərəfinin məsələ ilə bağlı Ombudsman Aparatına müraciət edəcəyi bildirilir.
Bütün bu deyilənlərə Penitensiar Xidmət və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma Xidmətdən, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, cəzaçəkmə müəssisələrində məhbuslarla qanun çərçivəsində davranırlar.
Xatırlatma
Praqadakı Karlov Universitetinin doktorantura pilləsində təhsil alan B.Səmədov ötən il avqustun 21-dən həbsdədir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 274-cü (dövlətə xəyanət) maddəsi ilə təqsirli bilindiyindən ona 15 il həbs cəzası kəsilib. Gənc fəal Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda təqsirli sayılıb. O özünü təqsirli bilmir, sülhpərvər çıxışlarına görə cəzalandırıldığını deyir.
B.Səmədov müharibə əleyhinə yazıları ilə seçilib, özəlliklə Azərbaycanla Ermənistan arasında 2020-ci ildəki 44 günlük savaş və iki il öncə Qarabağda keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı rəsmi Bakının mövqeyi ilə üst-üstə düşməyən açıqlamalar verib.
Gənc fəalın ötən ilin avqustunda saxlanıldığı zaman Bakıya məzuniyyətə gəldiyi deyilir.
AZAL təyyarəsi məcburi eniş edib
Rusiya İstintaq Komitəsinin məlumatına görə, Sankt-Peterburqdan Bakıya uçan təyyarənin "Pulkovo" hava limanında təcili enişinin ilkin səbəbi uçuş zamanı şassinin bağlanmaması olub.
+++
"Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL) aviaşirkətinə məxsus "Airbus A320" təyyarəsinin kapitanı Sankt-Peterburq–Bakı marşrutu üzrə J2-020 nömrəli reysi yerinə yetirərkən texniki səbəbdən (şassidə nasazlıq) geri qayıdaraq "Pulkovo" hava limanına eniş etməyə qərar verib".
AZAL-ın yaydığı xəbərə görə, təhlükəsizlik prosedurlarına uyğun olaraq ekipaj enişdən öncə yanacağın müəyyən hissəsini sərf etməklə lazımi tədbirləri yerinə yetirib.
Təyyarənin Bakı vaxtı ilə saat 04:43-də "Pulkovo" hava limanına uğurla endiyi, eniş zamanı uçuş-enmə zolağından cüzi kənara çıxdığı bildirilir.
Göyərtədəki 155 sərnişinin operativ təxliyə olunduğu, xəsarət alan olmadığı xəbər verilir.
Sankt-Peterburqdan Bakıya sərnişinlərin daşınması üçün artıq digər AZAL təyyarəsi göndərilib.
Azərbaycanın Qəzzaya qüvvə göndərəcəyi xəbərləri fonunda ABŞ admiralı Bakıya gəlib
ABŞ Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) rəhbəri admiral Bred Kuper oktyabrın 18-də Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Kuperin Bakıya səfəri Azərbaycanın Qəzzada stabilləşdirici qüvvədə yer alacağı xəbərləri fonunda gerçəkləşib.
"Politico" qəzeti bu həftənin ortalarında Azərbaycanın İndoneziya və Pakistanla birgə Qəzzadakı stabilləşdirici qüvvəyə əsas iddiaçı olduğunu yazıb. Lakin qəzetin yazdığını nə Azərbaycan rəsmiləri, nə də ABŞ rəsmiləri indiyə qədər şərh ediblər.
Kuperin Azərbaycana səfəri günü bənzər iddia ilə "Guardian" qəzeti də çıxış edib. Qəzet stabilləşdirici qüvvəyə BMT vasitəsilə xüsusi səlahiyyətlərin veriləcəyini, ona Misirin rəhbərlik edəcəyini yazıb. Üstəlik, bu qüvvədə Türkiyə, İndoneziya və Azərbaycanın təmsil olunacağı bildirilib. Bakıdan bu iddiaya da reaksiya gəlməyib.
Cəmi üç ay əvvəl vəzifəyə təyin olunmuş Kuperin səfəri barədə ABŞ tərəfi bir şey paylaşmayıb. Azərbaycan prezidentinin saytı və Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda isə Qəzza məsələsinin tərəflər arasında müzakirəsinə dair məlumat yer almayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəflərin hərbi əməkdaşlığın yeni perspektivləri müzakirə etdiklərini deməklə kifayətlənib.
Trampın Qəzza ilə bağlı planına əsasən, stabilləşdirici qüvvə ABŞ ordusunun iştirakı olmadan bölgəyə yerləşdiriləcək, onlar Fələstin polisinə təlim keçib onu dəstəkləyəcəklər. Bununla belə, qəzetə danışan adının çəkilməsini istəməyən ABŞ rəsmisi demişdi ki, Azərbaycanın CENTCOM-un məsuliyyət zonasında olmaması vəziyyəti çətinləşdirir.
CENTCOM-un məsuliyyət zonası Yaxın Şərq, Cənubi Asiya və Mərkəzi Asiyanı əhatə edir. Azərbaycanın yerləşdiyi Cənubi Qafqaz bölgəsi isə ABŞ-nin Avropa Komandalığının məsuliyyət zonasıdır. Bakı CENTCOM-un məsuliyyət zonasında olmasa da, onun bu qurumla işləmək təcrübəsi olub. Belə ki, həm Əfqanıstan müharibəsi, həm də 2003-2011-ci illəri əhatə edən İraq müharibəsi CENTCOM-un məsuliyyət zonasında olub. Azərbaycan hər iki ölkədə özünün sülhməramlıları ilə təmsil olunub.
Azərbaycan da oktyabrın 13-də Misirdə ABŞ-nin rəhbərliyi ilə keçirilən Qəzza sammitində iştirak edib. Qəzza sammitində iştirak fonunda isə Bakı bölgənin yenidən bərpası işlərində yer almağa hazır olduğunu bildirib.
Azərbaycan İsraillə Fələstin arasında konfliktin "ikidövlətli həll" planını dəstəklədiyini bildirir. Müsəlmanların dominantlıq təşkil etdiyi ölkə olmasına baxmayaraq, rəsmi Bakının İsraillə yaxşı münasibətləri mövcuddur. Bununla bərabər Azərbaycan Fələstinin müstəqilliyini tanıyan ölkələrdən biridir.
Müstəqilliyin bərpasından 34 il ötür
Bu gün, oktyabrın 18-i Azərbaycanda Müstəqilliyin Bərpası Günüdür.
Ali Sovet 1991-ci il oktyabrın 18-də "Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktını qəbul edib.
Bu gün düz 30 il Azərbaycanda Dövlət Müstəqilliyi Günü kimi qeyd edilib. Amma bu müddət ərzində Azərbaycanda 18 Oktyabr bayram sayılsa da, 20 ilə yaxındır rəsmi iş günüdür. 1992-2006-cı illərdə bu tarix Azərbaycanda rəsmi bayram kimi qeyri-iş günü olub. 2006-cı ilin dekabrında Milli Məclisdə Əmək Məcəlləsinə edilən dəyişiklərdən sonra 18 oktyabr - Dövlət Müstəqilliyi Günü, 12 noyabr - Konstitusiya Günü və 17 noyabr - Milli Dirçəliş Günü münasibətilə verilən istirahət ləğv edilib. Həmin tarixlər bayram günü kimi saxlanılsa da, iş günü sayılır.
O zaman 18 Oktyabrın iş günü elan edilməsi ölkədə birmənalı qarşılanmamışdı. Müxalifət bunu tənqid etmişdi. Onlar deyirdi ki, mövcud hakimiyyət təmsilçilərinin müstəqilliyin qazanılmasında xidmətləri olmadığından belə qərar veriblər. Amma rəsmi təbliğatda indiki prezident İlham Əliyevin atası-keçmiş prezident Heydər Əliyev (1993-2003-də prezident olub) "müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu" kimi dəyərləndirilir.
Dövlət müstəqilliyi müstəqilliyin bərpası oldu
Dörd il əvvəl isə Azərbaycan Milli Məclisinə "Müstəqillik Günü haqqında" yeni qanun layihəsi təqdim edildi. Həmin layihədə isə Respublika Gününün (28 May) adı dəyişdirilərək Müstəqillik Günü, Dövlət Müstəqilliyi Gününün (18 oktyabr) isə Müstəqilliyin Bərpası Günü elan edilməsi təklif olunurdu. Az sonra da layihə parlamentdə qəbul edildi.
Həmin layihə ilə bağlı məlumatlar yerli saytlarda yayıldıqdan sonra bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri öz narazılıqlarını bildirmişdilər. Onlar, əsasən, Respublika Gününün adının dəyişdirilməsini tənqid edirdilər. Hətta bəzi narazılar "əlvida Respublika" kimi ifadələr də işlədirdilər.
34 il əvvəl qəbul edilən "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktında yazılıb ki, Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Cümhuriyyətinin varisidir.
1918-ci il mayın 28-də iki il ömür sürən Azərbaycan Cümhuriyyəti yaranıb. 1918-1991-ci illər arasında Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində olub.
Yaxınları İmran Əliyevin səhhətindən narahatdır
Meclis.info platformasının həbsdə olan rəhbəri İmran Əliyevin səhhətində ciddi problemlər yarandığı bildirilir. Onun bel və oynaq ağrılarından əziyyət çəkdiyi, həmçinin bədəninin bəzi hissələrində mənşəyi bilinməyən şişlərin əmələ gəldiyi deyilir.
Bu barədə onun yaxınları məlumat verib.
Onların sözlərinə görə, uzunmüddətli məhkəmə prosesi və Bakı İstintaq Təcridxanasındakı ağır şərait İ.Əliyevin həm fiziki, həm də psixoloji vəziyyətinə ciddi təsir göstərib: "Məhkəmənin uzanması onu çox sarsıdıb. Oktyabrın 14-də keçiriləcək iclası ümidlə gözləyirdi, lakin cəmi bir gün qalmış prosesin təxirə salındığını öyrənəndə əsəb pozuntusu keçirdi. Buna baxmayaraq, onu zorla məhkəməyə aparıblar".
Yaxınlarının əlavə etməsinə görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi noyabrın 4-nə təyin edilib. Onun və digərlərinin məhkəməsi mayda başlayıb.
Bu açıqlamalara Penitensiar Xidmət və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma Penitensiar Xidmətdən, bir qayda olaraq, deyirlər ki, məhkumlarla qanun çərçivəsində davranırlar.
İ.Əliyev ötən il aprelin 19-dan həbsdədir. Ona ilkin olaraq Cinayət Məcəlləsinin 206.3.1-ci (qaçaqmalçılıq - təkrar törədildikdə) və 206.3.2-ci (qaçaqmalçılıq - qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə) maddələri ilə ittiham açıqlanıb. İstintaqın sonunda ona cinayət yoluyla əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, saxta sənədlərdən istifadə və s. yeni ittihamlar irəli sürülüb. Bu maddələrdə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
İstintaqın sonunda ictimai fəal Elgiz Qəhrəman və Tamilla Musayeva da onunla bağlı cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs kimi tanınıblar. Onların barəsində polis nəzarəti altına vermə-qətimkan tədbiri seçilib.
Adları çəkilən üç nəfərin heç biri özünü təqsirli bilmir və ittihamları qəbul etmir.
Meclis.info platforması 2023-cü ildə təsis edilib. Sayt Azərbaycan parlamentinin fəaliyyətini təhlil edir, informativ bilgiləri diqqətə yetirirdi.
Xatırlatma
Bütövlükdə götürəndə, 2023-cü ilin noyabrından bəri Azərbaycanda qruplar halında 30-dan çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Daha sonra onlardan bəzilərinin ittihamı daha bir neçə maddə ilə ağırlaşdırılıb. Söhbət külli miqdarda gəlir əldə etməklə qanunsuz sahibkarlıq, mütəşəkkil dəstə ilə qaçaqmalçılıq, vergidən yayınma, sənəd saxtalaşdırma və başqa ittihamlardan gedir. Amma onların hamısı bu ittihamları qəbul etmir, peşə fəaliyyətlərinə görə siyasi sifarişlə həbs olunduqlarını deyirlər.
Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladıqları siyahılara görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 390 nəfərdən çox siyasi məhbus var. Rəsmilərsə, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim peşə fəaliyyəti ilə bağlı, siyasi əsaslarla həbs edilmir.
Neft ucuzlaşır
Oktyabrın 17-də neftin qiyməti bir qədər də düşüb, həftəlik azalma 3 faizə yaxınlaşıb. Bundan öncə Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA) bazarda aşırı təkliflə bağlı proqnozunu açıqlayıb. ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Ukrayna məsələsini müzakirə etmək üçün yenidən görüşmək qərarına gəliblər.
"Brent" markalı xam neftin fyuçersləri 44 sent və ya 0.7 faiz ucuzlaşaraq bir barel üçün 60.62 dollar olub. ABŞ-nin "West Texas Intermediate" (WTI) nefti isə 44 sent və ya 0.8 faiz azalaraq 57.02 dollara düşüb.
Tramp və Putin oktyabrın 16-da telefonla danışaraq iki həftə içində Budapeştdə görüşmək, Ukraynadakı müharibəni müzakirə etmək qərarına gəliblər.
Bu arada Vaşinqton Hindistan və Çinə Rusiyadan neft alışını dayandırmaq üçün təzyiqləri artırır.
PVM analitiki Tamaş Varqa "Reuters"ə deyir ki, Tramp-Putin görüşü ABŞ-nin Rusiyaya qarşı mövqeyinin yumşala biləcəyinə işarə ola bilər: "Bu halda qiymətlər daha da düşə bilər".
Bu həftə neftin ucuzlaşmasına ABŞ və Çin arasında ticari gərginliyin artması də təsir göstərib. IEA isə 2026-cı il üçün təklifin artdığını proqnozlaşdırıb.
ABŞ Enerji İnformasiya Administrasiyası (EIA) oktyabrın 16-da bildirib ki, ötən həftə ölkədə xam neft ehtiyatı 3.5 milyon barel artaraq 423.8 milyon barelə yüksəlib. Eyni zamanda, Birləşmiş Ştatlarda gündəlik neft hasilatının 13.636 milyon barelə çatdığı bildirilir. Bu, indiyədək qeydə alınan ən yüksək göstəricidir.
QHT rəhbərlərinə orden və medallarla bağlı ittiham verildi
Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti bildirir ki, "qanunsuz orden və medallar hazırlayaraq çoxsaylı şəxslərə təqdim etmiş" qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) vəzifəli şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib
Cinayət işi Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində aparılır.
Rəsmi açıqlamada "Azərbaycan Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri", "Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları", "Şəhid Ailələri, Əlilləri və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi", "Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatı", "Qarabağ Əlillərinə Qayğı", "Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi" ictimai birlikləri, "Beynəlmiləlçi Əlil Döyüşçülər" və "Dədə Qorqud Xeyriyyə" fondlarının adı çəkilir. Vurğulanır ki, onların vəzifəli şəxslərinin öz vəzifə səlahiyyətlərini aşmalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib: ""Beynəlmiləlçi Əlil Döyüşçülər" Fondunun sədri Səyyaf Orucov, "Azərbaycan Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri" İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyev və "Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları" İctimai Birliyinin sədri Füzuli Rzaquliyevə Cinayət Məcəlləsinin 309.1-ci (vəzifə səlahiyyətlərini aşma) maddəsi ilə ittiham elan edilərək barələrində polisin nəzarəti altına vermə qətimkan tədbiri seçilib".
Hələlik, ittihama sözügedən qurumların təmsilçilərinin münasibətini almaq mümkün olmayıb. Həmin maddələrlə cərimələrdən başlayaraq 3 ilə qədər həbs nəzərdə tutulur.
Xatırlatma
Bu ayın əvvəlində Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) bir sıra QHT rəhbərini saxta orden və medallar, müxtəlif təyinatlı vəsiqələr hazırlayıb satmaqda günahlandırmışdı. Onda "Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları" İctimai Birliyinin sədri Füzuli Rzaquliyev, "Dədə Qorqud" Xeyriyyə Fondunun rəhbəri Eldar İsmayılov və "Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi" İctimai Birliyinin sədri Rasim Məmmədovun saxlandığı bildirilirdi.
Həmin adları çəkilən şəxslərin və ya onların vəkillərinin ittihamlara münasibəti də, hələlik, bəlli deyil.
Ölkənin bir sıra media qurumları 2022-ci ildə "Dədə Qorqud" Xeyriyyə Fondunun rəhbəri E.İsmayılovun Türkmənistanın ozamankı prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu da təltif etməsinə aid olduğunu açıqladıqları görüntülər yaymışdılar.
Nazir müavini: Azərbaycana daxil olan suyun həcmi 30 faiz azalıb
Son illərdə Azərbaycanda iqlimlə bağlı ekstremal hadisələrin intensivliyi kəskin şəkildə artıb.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, bunu ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Umayra Tağıyeva III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu çərçivəsində keçirilən "İqlim dəyişikliyi və şəhərlərin dayanıqlığı" mövzusunda panel sessiyada çıxışı zamanı deyib.
Nazir müavininin sözlərinə görə, son 10 ildə ölkədə daşqın hadisələrinin sayı 80 dəfə, quraqlıqların müddəti 80 faiz, 30 dərəcədən yuxarı temperatur olan günlərin sayı altı dəfə artıb. Habelə meşə yanğınları beş dəfə, güclü küləklər isə 12 dəfə çoxalıb, yağıntı hadisələrinin tezliyi isə altı dəfə artıb.
"Bu rəqəmlər göstərir ki, ölkədə hava şəraiti ilə bağlı güclü erkən xəbərdarlıq sistemlərinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır", – U.Tağıyeva vurğulayıb.
O əlavə edib ki, iqlim dəyişiklikləri nəticəsində Azərbaycana daxil olan su ehtiyatları 30 faiz azalıb.
Xatırlatma
Son illər Azərbaycanda həm içməli, həm də texniki su qıtlığı ilə bağlı şikayətlər eşidilir. Rayonlarda ayrı-ayrı fermerlər su qıtlığı üzündən məhsullarının böyük həcimdə ziyan çəkdiyini deyirlər. Paytaxtın özündə isə bəzi ərazilərdə günlərlə, həftələrlə suyun verilmədiyi bildirilir. Üstəlik, son illər Bakıda bir çox ərazilərdə suyun verilməsi gün ərzində normalara bölünür. Rəsmilərin vədlərinə görə, ölkədə 2030-cu ilə qədər içməli 90, suvarma suyuna isə tələbatın 95 faizi səmərəli şəkildə ödənməlidir.
Misirdəki səfirliyin diplomatına 5 il həbs cəzası kəsildi
Azərbaycanın Misirdəki səfirliyinin müşaviri Ramiz Vəliyevə 5 il həbs cəzası kəsilib. Ona oktyabrın 16-da Nərimanov rayon Məhkəməsində hökm oxunub.
Hakim Gültəkin Əsədovanın çıxardığı hökmlə keçmiş diplomat Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, ağır nəticələrə səbəb olduqda) maddəsiylə təqsirli bilinib.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) əməkdaşlarının saxladığı R.Vəliyev ötən il dekabrın 8-dən həbsdədir. Keçmiş diplomat vəzifə yetkilərinə görə sahib olduğu bilgi və sənədləri məqsədli şəkildə kənar şəxslərə ötürməkdə suçlanır.
Özünü təqsirli saymayan R.Vəliyev ittihamda yazılanların həqiqətdən uzaq olduğunu, basqıya uğradığını deyir. Onun vəkili də bu cinayət işi üzrə hərtərəfli araşdırma aparılmamasından şikayətlənərək hələ məhkəmə başlanınca işin istintaqa geri qaytarılması haqda vəsatət qaldırmışdı. Ancaq hakim G.Əsədova onun vəsatətini əsassız sayaraq təmin etməmişdi.
Orta təhsilini internat məktəbində alan R.Vəliyev ardından Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsini bitirib. Bundan sonra Xarici İşlər Nazirliyi sistemində işə başlayıb. O, Misirdən öncə Azərbaycanın Livandakı səfirliyinin diplomatı olub.
Prezident Fransa ilə münasibətlərin düzəldiyini deyir
Azərbaycanla Fransa arasında anlaşılmazlığa səbəb olan məsələlər keçmişdə qalıb. AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, bunu prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 16-da Fransanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sofi Laqutun etimadnaməsini qəbul edərkən deyib.
Əliyev bu ayın əvvəlində Kopenhagendə Fransa prezidenti Emmanuel Makronla görüşünü xatırladaraq həmin görüşün nəticəsində iki ölkə arasında anlaşılmazlığa səbəb olan məsələlərin keçmişdə qaldığını deyib. İkitərəfli gündəlikdə yeni dövrün başladığını vurğulayan dövlət başçısı, ilk növbədə, insanlararası və biznes nümayəndələrinin təmaslarının, mədəni, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın bərpasının, habelə inkişaf etdirilməsinin önəminə toxunub.
Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin məlumatında da bildirilir ki, səfir xanım Sofi Laqut isə öz növbəsində bu yeni dinamikaya töhfə vermək və iki ölkə arasında əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi üçün fəal şəkildə çalışmaq niyyətində olduğunu ifadə edib.
Görüşdə Hökumətlərarası Komissiyanın fəaliyyətinin bərpasının əhəmiyyəti də vurğulanıb.
Əliyev oktyabrın 2-də Kopenhagendə Makron ilə görüşmüşdü. Həmin gün Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə Avropa İttifaqı (Aİ) liderləri bloka üzv olmayan ölkə başçıları ilə Avropa Siyasi Birliyinin (EPC) sammitində bir araya gəlmişdilər.
Xatırlatma
Səfir Sofi Laqut bu vəzifəyə bu ilin avqustunda təyin edilib. O bu postda Ann Buayonu əvəz edib.
Son illər Azərbaycan və Fransa arasında soyuq münasibətlər müşahidə edilirdi. Bakıda bəzi rəsmilər Parisi Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində birtərəfli olmaqda və müstəmləkəçilik siyasətində ittiham edirdi. Yaxın aylara qədər Bakıda həmin ittihamların səsləndiyi bir çox konfranslar da keçirilib. Fransa rəsmiləri isə Azərbaycan Ermənistan münaqişəsində neytral olduqlarını bildiriblər. Hətta Fransanın bəzi rəsmiləri Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın olan bəzi qüvvələri onların daxili işlərinə qarışmaqda günahlandırıblar.
Azərbaycan əhalisinin yaşlaşacağı proqnozlaşdırılır
2024-cü ildə Azərbaycanda orta ömür uzunluğu 74.6 il olub və mövcud artım tendensiyasının davam edəcəyi halda, BMT-in proqnozlarına əsasən, 2050-ci ildə bunun 78.6 ilə yüksələcəyi gözlənilir.
Bu barədə Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin oktyabrın 15-də açıqladığı "2026-2029-cu illər üzrə ortamüddətli xərclər çərçivəsi" adlı sənəddə bəhs edilir.
Sənəddə vurğulanır ki, mövcud demoqrafik meyllərə əsasən, 2024-cü ildə əhalinin illik artım tempi cəmi 0.6 faiz olub. Əlavə edilir ki, bu göstəricinin, BMT-nin "Dünya Əhalisinin Perspektivləri" hesabatına görə, 2050-ci ilədək kifayət qədər aşağı enəcəyi gözlənilir: "…Digər tərəfdən, ən sürətli artım 65 və daha yuxarı yaşda olan əhali qrupunda müşahidə olunacaq. Belə ki, 2024-cü ildə 65 yaşdan yuxarı şəxslərin əhalidə xüsusi çəkisi 9.1 faiz təşkil etdiyi halda, bu göstəricinin 2050-ci ilin sonunadək 18.1 faizə çatacağı gözlənilir".
Amma bir çox müstəqil iqtisadçılar Azərbaycanda orta ömür uzunluğunun 74.6 il olmasına şübhə edirlər. Onların iddiasına görə, istər SSRİ, istərsə də müstəqillik dönəmində Azərbaycanda statistikada orta uzun ömür şişirdilir.
Həmin iqtisadçılar son illər ölkədə doğuşun azalmasını isə, əsasən, iqtisadi, sosial amillərlə izah edirlər. Xatırladırlar ki, 2006-cı ildən hökumət ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı uşaqlara aylıq müavinətləri də dayandırıb. Amma rəsmilər tənqidləri qəbul etmirlər.
İran gəmiləri Azərbaycanda
İran gəmiləri Azərbaycana gəlib. Bu barədə oktyabrın 15-də məlumat yayan Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) bunu "AZIREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimi ilə izah edib.
"Təlimdə iştirak etmək məqsədilə İran İslam Respublikası Ordusunun Hərbi Dəniz Qüvvələrinə (HDQ) məxsus gəmilər və heyət ölkəmizin ərazi sularına daxil olaraq görüş nöqtəsinə gəlib. Gəmilərin təntənəli qarşılanma mərasimi keçirilib", - məlumatda vurğulanır.
MN əlavə edir ki, sonra İran Ordusunun HDQ-sinin nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan HDQ komandanı arasında görüş keçirilib: "Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi və "AZIREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təliminin təşkilinə dair məsələlər müzakirə olunub... Birgə təlimin əsas məqsədi Xəzər dənizində təhlükəsizliyin təmin olunması, axtarış-xilasetmə əməliyyatlarında qarşılıqlı əlaqə və koordinasiyanın gücləndirilməsidir".
Təlimin nə vaxt başlayacağı və nə vaxt başa çatacağı açıqlanmayıb.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı arasında imzalanmış hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlığa dair birgə komissiyanın iclasının protokoluna əsasən, "AZIREX-2024" birgə taktiki təliminin isə ötən ilin noyabrında keçirildiyi açıqlanmışdı. Həmin vaxt Azərbaycan gəmiləri İranın Ənzəli limanına yola düşmüşdülər.
Azərbaycanın İranla 2024-cü ilə qədər münasibətlərində müəyyən gərginlik olub. Xüsusilə, hər iki ölkənin bir-birinin sərhədinə yaxın ərazidə hərbi təlimlər keçirməsi qarşılıqlı narazılıqlar doğurmuşdu. Hətta 2023-cü il yanvarın 27-də Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə "Kalaşnikov" avtomatı ilə silahlı hücum da oldu. Hədisə nəticəsində səfirliyin bir əməkdaşı həlak oldu, ikisi xəsarət aldı. Amma son vaxtlar iki ölkənin münasibətlərində müəyyən yaxınlaşma müşahidə edilir. Hətta onlar birgə hərbi təlimlər də keçiriblər.
