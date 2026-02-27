Keçid linkləri

Azərbaycanda dollar əməliyyatlarının həcmi niyə kəskin azalıb?

Azərbaycanda dollar əməliyyatlarının həcmi niyə kəskin azalıb?

İqtisadçı Rəşad Həsənov dollar əməliyyatlarının həcminin azalmasına əsas səbəb kimi insanların gəlirlərinin düşməsini göstərir: "Artan qiymətlər fonunda əhalinin yığım imkanları əvvəlki dövrlərə nisbətən zəifləyib. Başqa bir faktor son illərdə manatla əmanətlərin faizlərində müşahidə edilən artımdır".

