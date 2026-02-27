Azərbaycanda dollar əməliyyatlarının həcmi niyə kəskin azalıb?
İqtisadçı Rəşad Həsənov dollar əməliyyatlarının həcminin azalmasına əsas səbəb kimi insanların gəlirlərinin düşməsini göstərir: "Artan qiymətlər fonunda əhalinin yığım imkanları əvvəlki dövrlərə nisbətən zəifləyib. Başqa bir faktor son illərdə manatla əmanətlərin faizlərində müşahidə edilən artımdır".
Arxiv
-
-
Fevral 26, 2026
Tofiq Yaqublu yenə cəza kamerasına salınıb
-
Fevral 26, 2026
Yarımçıq qalan toy: Xocalıda son 'Vağzalı' onlar üçün çalınmışdı
-
Fevral 25, 2026
SOCAR-ın 2 milyarda aldığı 'Petkim' niyə zərərdən çıxmır?
-
-
Fevral 24, 2026
Oğlunun müalicəsi üçün Rusiyaya getdi, zorla müharibəyə aparıldı