Dünyada bir çox vebsaytların işində fasilə yaranıb

Dünyada sosial media platformaları, xəbər və hökumət vebsaytları daxil olmaqla bir sıra saytların işində kəsinti yaranıb. Buna ABŞ-da yerləşən bulud hesablama xidmətləri provayderinin işində nasazlığın səbəb olduğu bildirilir.

İyunun 8-də səhər BBC, Financial Times, The Guardian, The New York Times, Bloomberg, CNN və Le Monde kimi media orqanlarının vebsaytlarına giriş əngəllənib.

Hətta Amazon.com ticarət saytı, Britaniyanın hökumətinin vebsaytı açılmayıb.

Bu vebsaytlardan bəzilərinin işi sonradan bərpa olunub.

San Fransiskoda yerləşən “Fastly” bulud hesablamalar xidməti GMT vaxtı ilə səhər 10-dək problemin olduğunu təsdiqləyib, “məsələnin araşdırıldığını” deyib.