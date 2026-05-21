Məhkəmə CHP-nin rəhbərini dəyişdirdi: Özgür Özel vəzifədən alındı, Kılıçdaroğlu gətirildi

Ankara Məhkəməsi Türkiyənin əsas müxalifət partiyası olan Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) hazırkı rəhbəri Özgür Özelin vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasına və onun yerinə Kamal Kılıçdaroğlunun gətirilməsinə qərar verib.
"Anadolu" Agentliyinin məlumatına görə, bu qərarla Ö.Özəli partiya sədri edən CHP-nin 2023-cü ildəki 38-ci qurultayının qərarı ləğv edilib. "BBC Türkçe" isə yazır ki, məhkəmə qərarı nəticəsində K.Kılıçdaroğlunun və 38-ci qurultaydan əvvəlki idarə heyətinin partiyadakı vəzifələrinə geri qayıtması üçün hüquqi əsas yaranıb.
CHP rəhbərinin müavini Burhanettin Bulut sosial şəbəkə hesabında məhkəmə qərarını tanımadıqlarını açıqlayıb.
"'Cumhuriyet' qəzetinin məlumatına görə, qərara Türkiyə hökumətindən də reaksiya gəlib. İstanbul prokuroru olduğu dövrdə CHP-yə qarşı açdığı səs-küylü cinayət işləri ilə tanınan yeni ədliyyə naziri Akın Gürlek məhkəmənin qərarını müdafiə edərək onu "müstəqil" adlandırıb.
Məhkəmə qərarı ilə yenidən CHP rəhbərliyinə gətirilən K.Kılıçdaroğlu isə hələlik məsələyə yekun reaksiya verməyib. O, bundan əvvəl də məhkəmə ilə bağlı proseslərdə səssizliyini qoruyub.