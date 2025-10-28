Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2025, 29 Oktyabr, çərşənbə, Bakı vaxtı 00:58
Aktual

Cərimələr artır, büdcədəki payı isə azalır: Deputat deyir, 'xüsusi fond' yaradılmalıdır

Cərimələr artır, büdcədəki payı isə azalır: Deputat deyir, 'xüsusi fond' yaradılmalıdır
Embed
Cərimələr artır, büdcədəki payı isə azalır: Deputat deyir, 'xüsusi fond' yaradılmalıdır

No media source currently available

0:00 0:05:30 0:00

Cərimə gəlirlərinə nəzarət qurumların əlindən alına bilərmi?

Bölmələr

TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG