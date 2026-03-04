ABŞ İranın 17 hərbi gəmisini batırıb

Birləşmiş Ştatlar dörd gündən az müddətdə İranın biri sualtı qayıq olmaqla 17 hərbi gəmisini məhv edib, ölkə üzrə 2 minəcən hədəfə zərbələr endirib. Bunu martın 3-də ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri, admiral Bred Kuper bildirib.
O, X platformasında video çıxışında deyib ki, “bu gün Ərəb körfəzində, Hörmüz boğazında və Oman körfəzində hərəkətdə olan bircə dənə də İran gəmisi yoxdur”.
“Epik Qəzəb Əməliyyatı”na nəhəng hərbi güc səfərbər olunub. Admiralın sözlərinə görə, əməliyyatda 50 mindən çox ABŞ hərbçisi, 200-dən artıq qırıcı təyyarə, iki təyyarədaşıyan zərbə qrupu və uzaqmənzilli bombardmançılar iştirak edir. O, ilkin mərhələnin 2003-cü ildə İraqdakı “şok və dəhşət” kampaniyasından demək olar, iki dəfə böyük olduğunu bildirib.
Kuper deyib ki, ABŞ qüvvələri:
Təxminən 2 min hədəfi 2 mindən çox sursatla vurub;
İranın hava hücumundan müdafiə sistemlərini ciddi şəkildə zəiflədib;
Yüzlərlə ballistik raket buraxılış qurğusunu və dronu məhv edib;
İranın 17 gəmisini batırıb, onların sırasında bir sualtı qayıq da var.
Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin B-2 və B-1 bombardmançıları İran daxilində raket obyektlərinə dərin zərbələr endirib, B-52 bombardmançıları isə ballistik raket infrastrukturunu və komandanlıqları hədəfə alıb.
İranın cavab zərbəsi
Kuper bildirib ki, Tehran cavabında 500-dən çox ballistik raket, 2 mindən artıq dron buraxıb, İranı “mülki əhalini fərq qoymadan hədəfə almaqda” ittiham edib.
Onun dediyinə görə, İranın cavab zərbələrinə baxmayaraq, onun ABŞ qüvvələrinə və regional tərəfdaşlara zərbə endirmək qabiliyyəti zəifləyir.
“Bizə atəş aça biləcək bütün vasitələri vurmağa fokuslanmışıq”, – deyən Kuper əlavə edib ki, ABŞ qüvvələri hazırda İranda qalan mobil ballistik raket buraxıcı qurğuları axtarır.
O, hava zərbələri kampaniyasını “son dərəcə mürəkkəb və tarixi” adlandırıb.
“Hələ yeni başlamışıq. Ancaq tərəfdaşlarımızla birlikdə hərbi məqsədlərimizə çatacağımızdan tam əminəm”, – Kuper vurğulayıb.