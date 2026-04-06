Yağışdan sonra yenə Bakıda, Abşeronda küçələri, evləri su basdı...

Son günlər fasilələrlə davam edən yağışlar yenə paytaxt Bakıda və ətraf yaşayış məntəqələrində fəsadlar yaradıb.
Bir çox ərazilərdə küçələri, həyətləri və hətta evləri su basıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi( FHN) aprelin 6-da bildirib ki, Bakı şəhərinin Nizami, Sabunçu, Xəzər rayonlarında, Sumqayıt şəhəri, Abşeron, Xaçmaz rayonları ərazisində müvafiq təhlükəsizik tədbirləri görülür, o cümlədən suçəkmə və köməyə ehtiyacı olan vətəndaşların təxliyəsi həyata keçirilir.
Ancaq ayrı-ayrı vətəndaşlar da şikayətlənirlər ki, çağırışlarına heç də vaxtında və adekvat münasibət bildirilmir. Bakı və Masazır kəndinin adlarının çəkilməsini istəməyən bəzi sakinləri yağış suları ilə köməksiz vəziyyətdə başlı-başına buraxıldıqlarını iddia edirlər. Belə şikayətlər xüsusilə Masazırdan çox eşidilir. Aprelin 6-da kəndin ayrı-ayrı sakinləri küçələrini və evlərini su basdığından işə gedə bilmədiklərini söyləyiblər. Vətəndaşlardan əmlaklarına da ciddi ziyan dəyməsi ilə bağlı şikayətlər eşidilir.
Hərçənd, hələ aprelin 4-də baş nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə bir sıra mərkəzi, şəhər və rayon hakimiyyət orqanlarının rəhbər şəxslərinin iştirakı ilə müşavirə keçirilmişdi.
Nazirlər Kabinetinin açıqlamasına görə, müşavirədə martın 26-28-də leysan yağışları, habelə sel sularının ən kəskin ziyan vurduğu bir sıra şəhər və rayonlarda nəticələrin aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. "Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müvafiq tapşırıqlar verilib", - Nazirlər Kabinetinin məlumatında vurğulanır.
Təqribən 10 gün əvvəl, martın 26-28-də yağan yağışlarda Bakıda və ətraf ərazilərdə oxşar mənzərə yaratmışdı. Hətta ötən il yağıntılı havadan sonra Qaradağ rayonu, Umbakı qəsəbəsi ilə mərkəzi birləşdirən yolun üzərindəki körpü dağılandan sonra çəkilən alternativ yolun da bu yağışlar nəticəsində sıradan çıxdığı açıqlanmışdı.
Rəsmi açıqlamalarda yaranmış vəziyyət, əsasən, yağıntının normadan artıq olması ilə izah edilir. Amma ayrı-ayrı vətəndaşlar sosial şəbəkələrdə qeyd edirlər ki, hökumət strukturlarının illər uzunu "normadan kənar" addımları belə bir vəziyyəti doğurub.
Üstəlik, yağıntılı hava təkcə selbasma kimi fəsadlar törətmir. Bakının, eləcə də Abşeronun bəzi ərazilərində son 10 gündə içməli su verilməsində də ciddi problemlər yaşandığı açıqlanıb.
Xatırlatma
Son illər Bakı və ətraf ərazilərdə güclü yağış zamanı eyni problemlər yaranır. Hətta 2024-cü ilin oktyabrında sel Sabunçu rayonunda tuneli basarkən iki nəfər həlak olmuşdu.
Ekspertlər problemi, əsasən, son illər paytaxt Bakı və ətraf yaşayış məntəqələrində yeni tikinti işlərinin plansız aparılması ilə izah edirlər. Üstəlik, vurğulayırlar ki, son iki onillikdə paytaxt Bakıda su və kanalizasiya problemlərinin həllinə böyük pullar ayrılıb. Onların fikrincə, əgər həmin vəsaitlərdən səmərəli istifadə edilsəydi, problem bu səviyyəyə çatmazdı.