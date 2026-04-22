Azərbaycanda rusiyalı sahibkar pulyuma ittihamı ilə 4 il həbsə məhkum edilib

Aprelin 22-də Azərbaycan məhkəməsi rusiyalı sahibkar və proqramçı Aleksandr Vayseronu pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması (yuyulması) işi üzrə 4 il azadlıqdan məhrum edib. Vaysero ötən ilin yayında Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin kəskinləşməsi fonunda Bakıda saxlanılan Rusiya vətəndaşlarından biridir.
Gərginlik AZAL-a məxsus təyyarənin Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulması, 2025-ci ilin iyununda Rusiyada azərbaycanlıların saxlanılması səbəbindən yaranmışdı.
Vaysero 2025-ci ilin iyununda Yekaterinburqdan Bakıya turist kimi gəlib. O, iyulun 1-də daha yeddi rusiyalı ilə birlikdə saxlanılıb. Onlara kibercinayətkarlıq, İrandan narkotiklərin tranziti də daxil, müxtəlif ittihamlar irəli sürülüb. İstintaqın versiyasına görə, Vaysero Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən qanunsuz bukmeker, lotereya və qumar saytları vasitəsilə əldə edilmiş 727 min manatdan (təxminən 427 min dollar) artıq vəsaiti leqallaşdırıb. İddia olunur ki, o, vəsaitin mənşəyini gizlətmək üçün pulları hissə-hissə müxtəlif şəxslərin bank kartlarına köçürüb.
Həbsdə olan digər rusiyalılara hələ hökm oxunmayıb.
2025-ci ilin yayında Yekaterinburqda azərbaycanlı diaspor nümayəndələrinin 20 il əvvəlki cinayət işləri üzrə kütləvi saxlanması ikitərəfli münasibətləri kəskinləşdirib. Reydlər zamanı iki azərbaycanlı həlak olub. Azərbaycan ekspertizası onların ölümünə səbəb kimi saxlanılarkən Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının hərəkətlərini, işgəncələri göstərib.
Bundan sonra Rusiyada bir neçə azərbaycanlı barəsində məhkəmə hökmləri çıxarılıb. Bəzi diaspor təmsilçiləri Rusiya vətəndaşlığından məhrum edilərək ölkədən çıxarılıblar. Bakı bütün bunlara cavab olaraq bir qrup rusiyalını saxlayıb, Rusiya ilə bağlı bütün kütləvi tədbirlər ləğv edilib, Rusiyanın "Sputnik" informasiya agentliyinin Azərbaycan bölməsinin fəaliyyətinə son qoyulub.