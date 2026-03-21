Azərbaycanda doğumlar niyə kəskin azalır
Rəsmi rəqəmlərə görə, son 10 ildə Azərbaycanda doğulan uşaqların sayı 42 faiz azalıb. İqtisadçı Rəşad Həsənov deyir ki, dünyada daha kiçik ailə modelinin formalaşması trend halını alıb. Amma onu da vurğulayır ki, əhalinin artması gəlir səviyyəsi, həyat keyfiyyəti ilə bağlıdır və hökumətin demoqrafik, sosial-iqtisadi siyasəti buna müsbət və ya mənfi təsir edə bilər.
