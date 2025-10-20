Çeçenistanı tərk etmiş qız Yerevanda ölü tapılıb

Ermənistan polisi Çeçenistan əsilli Ayşat Baymuradovanın Yerevanda ölü tapıldığını bildirir. Onun Rusiyanı ailə zorakılığından dolayı tərk etdiyi deyilirdi. Baymuradovanın itkin düşdüyü açıqlanmışdı və hüquq müdafiəçiləri onun oğurlanaraq Çeçenistana aparılmasından şübhələnirdilər.
Oktyabrın 19-da bir vətəndaş polisə zəng edərək Yerevanın Demirçyan küçəsində kirayə mənzillərdən birində qadın meyiti tapıldığını bildirib. Polis əməkdaşları hadisə yerinə gedib. Tapılan meyitin oktyabrın 17-də itkin düşən 23 yaşlı A.Baymuradovaya məxsus olduğu üzə çıxıb. Polis ilkin istintaq aparıldığını, ölüm səbəbinin, hələlik, açıqlanmadığını bildirib.
Baymuradova Çeçenistandan Şimali Qafqazdan qadınlara yardım göstərən hüquq-müdafiə təşkilatının köməyi ilə çıxıb. Oktyabrın 17-də fəal Daniil Çebıkin onun yoxa çıxması haqda yazıb. Onun sözlərinə görə, Ayşat oktyabrın 15-də axşam gəzintidən qayıtmayıb, zənglərə cavab verməyi dayandırıb. Çebıkin ehtimal edib ki, onu zorla geri qaytara bilərlər: "Bu cür hallar daha öncə Avropada, Gürcüstanda, Rusiyanın müxtəlif bölgələrində qeydə alınıb. Görünür, indi belə bir hal Yerevanda da baş verə bilər".
2023-cü ildə əvvəllər Çeçenistandan Sankt-Peterburqda qaçan Seda Süleymanova da Çeçenistana aparılmışdı. Onun harada olduğu ilə bağlı iki ildir heç bir bilgi yoxdur. Hüquq müdafiəçiləri ehtimal edirlər ki, onu qohumları öldürüb.
Rusiya və beynəlxalq insan haqları qrupları Çeçenistan lideri Ramzan Kadırovun hakimiyyəti dövründə regionda adam oğurluğu, işgəncə, məhkəməsiz qətllər, LGBT icmasını hədəfə almaq kimi insan haqları pozuntularının yayıldığını bildirir.