Akif Qurbanovun ifadə azadlığının pozulduğu, telefon danışıqlarının dayandırıldığı deyilir

Hazırda həbsdə olan III Respublika Platformasının spikeri Akif Qurbanovun Bakı İstintaq Təcridxanasında ifadə azadlığı və yazışma toxunulmazlığı hüququnun siyasi motivli olaraq məhdudlaşdırıldığı bildirilir. Bu barədə aprelin 30-da III Respublika Platforması açıqlama yayıb.
Açıqlamada vurğulandığına görə, Akif Qurbanov həm təcridxanadan bəyanatlar verməklə, həm də məhkəmə çıxışları ilə siyasi fəaliyyətini davam etdirir.
Əlavə edilib ki, təcridxananın əməkdaşları aprelin 25-də A.Qurbanovun saxlanıldığı kamerada hüquqazidd axtarış aparıblar. “Həmin axtarış nəticəsində Akif Qurbanova məxsus qaralamalar və yazılar qanunsuz olaraq götürülüb. Aprelin 28-də Akif Qurbanovla eyni kamerada saxlanılan məhbuslardan onun əleyhinə izahat almağa cəhd göstəriblər”, – açıqlamada qeyd edilir.
"Ondan hakimiyyət əleyhinə yazılar yazmağı dayandırmağı tələb ediblər"
Qurumdan bildirildiyinə görə, daha sonra Akif Qurbanovun özündən də izahat almaq istəyiblər. “Bununla yanaşı, ondan hakimiyyət əleyhinə yazılar yazmağı dayandırmağı, təcridxanadan telefon danışıqları həyata keçirərkən ailə üzvləri, dostları ilə danışmaqdan başqa hər hansı mövzunu müzakirə etməməsini, eləcə də siyasi mesaj və istiqamət verməməyi tələb ediblər”, – III Respublika Platforması əlavə edir.
Qurum vurğulayır ki, Akif Qurbanov bu hüquqazidd tələblərdən imtina etdiyinə görə onun telefonla danışıq hüququ qanunazidd şəkildə məhdudlaşdırılıb. Əlavə edilir ki, baş verənlər həm Azərbaycan Konstitusiyası, həm də Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası ilə qorunan fundamental hüquqların pozuntusunu təşkil edir.
“Hakimiyyət bizi həbs etməklə cəmiyyətdən təcrid etməyi və fəaliyyətimizin dayanmasını hədəfləyirdi. Biz içəridən yazırıq, dostlara mesaj göndəririk, onlar mövqeyimizi ifadə edir... Bu da, yəqin ki, “yuxarıda oturanları” narahat edir. Bunların fonunda reaksiyalar verirlər”, – platformanin təqdim etdiyinə görə, Akif Qurbanov da bəyanatında vurğulayıb.
Hələlik, bütün bu açıqlamalara Ədliyyə Nazirliyi və başqa aidiyyatı dövlət qurumlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
Amma rəsmilər bir qayda olaraq vurğulayırlar ki, təcridxana və cəzaçəkmə müəssisələrində saxlanan şəxslərlə yalnız qanun çərçivəsində davranılır.
Xatırlatma
Akif Qurbanov "ToplumTV işi" üzrə həbs edilib. Bu iş üzrə həbslər 2024-cü ilin martından başlanıb. Bir neçə siyasi fəal, jurnalistlər və Toplum TV-nin təsisçisi hüquqşünas Ələsgər Məmmədli qaçaqmalçılıq ittihamıyla həbs olunub.
Təqsirləndirilənlərə istintaqın sonunda qaçaqmalçılıqla yanaşı, cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda əmlakı leqallaşdırma, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, əmək müqaviləsi olmadan işçiləri cəlb etmə və başqa ittihamlar da elan edilib. İttiham maddələrində 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
Hazırda məhkəmələri davam edən təqsirləndirilənlərin heç biri ittihamları qəbul etmir, peşə fəaliyyətlərinə görə siyasi sifarişlə həbs olunduqlarını deyirlər.
2023-cü ilin noyabrından bəri Azərbaycanda qruplar halında 30 nəfərdən çox jurnalist və ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib.
Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladığı siyahılara görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 340-a yaxın siyasi məhbus var.
Amma rəsmilər ölkədə siyasi məhbusların olması ilə bağlı deyilənləri qəbul etmirlər. Onlar deyirlər ki, belə adla təqdim edilənlər sırf törətdikləri əmələ görə, məsuliyyətə cəlb ediliblər.