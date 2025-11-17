Keçid linkləri

Trampdan Rusiya ilə ticarət mesajı: Azərbaycana təsiri olacaqmı?

İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, İrana və Rusiyaya sanksiyalar onsuz da mövcuddur: "Azərbaycanın İran ilə də, Rusiya ilə də ticarətində birinci yerdə ərzaq məhsullarıdır, tikinti materiallarıdır, dərman preparatlarıdır ki, bunlar da heç bir ölkənin sanksiya siyahısında yoxdur. Ona görə də mən düşünmürəm ki, bu Azərbaycan üçün, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün əlavə problemlər yarada bilər. Yeganə "Lukoil" ilə bağlı problemlər var...".

