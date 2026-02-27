ABŞ İsraildəki səfirliyinin bəzi əməkdaşlarının ölkədən çıxmasına icazə verir

ABŞ hökuməti İsraildəki səfirliyinin bəzi əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə ölkədən çıxmağa icazə verəcək. Qüdsdəki səfirlik bu açıqlamanı regionda artan hərbi qarşıdurma riski fonunda yayıb.
Səfirlik bu qərara səbəb olan təhlükəsizlik riskləri barədə detallı informasiya verməyib. Fövqəladə xidmətdə olmayan əməkdaşlar ölkədən çıxmaqla bağlı özləri qərar verəcəklər.
ABŞ bu həftə Beyrutdakı səfirliyində bəzi əməkdaşları üçün məcburi çıxış göstərişi vermişdi.
Hazırda ABŞ ilə İran arasında Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar gedir. Bu arada ABŞ Yaxın Şərqə hərbi qüvvə cəmləyib.
Fevralın 26-da danışıqların son raundu bitincə vasitəçi Oman "əhəmiyyətli irəliləyiş" olduğunu, danışıqların texniki səviyyədə gələn həftə Vyanada davam edəcəyini bildirib.
ABŞ daha öncə İranı danışıqlarda razılaşma əldə olunmazsa, hərbi addımla hədələyib. Tehran isə bu halda regiondakı Amerika bazalarına zərbə endirəcəyi ilə təhdid edib. Mümkün eskalasiya halında İran İsraili də münaqişəyə cəlb edə bilər. İyunda iki ölkə 12 günlük müharibə aparıb.