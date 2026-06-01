ABŞ İranı üçüncü dəfə vurdu, Tehran müttəfiqə hücum etdi

Yaxın Şərqdə gərginlik yenidən artıb. ABŞ ordusu İrandakı hədəflərə üçüncü dəfə "özünümüdafiə" zərbələri endirdiyini açıqlayıb. Tehran isə iyunun 1-nə keçən gecə ABŞ-nin Körfəzdəki müttəfiqi Küveytə raket və dron hücumu həyata keçirib.
ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) bildirib ki, həftəsonu İranın Goruk bölgəsində və Qeşm adasında yerləşən radar sistemləri, eləcə də dronların idarəetmə və komanda məntəqələri vurulub. Aprelin əvvəlində ABŞ və İran arasında atəşkəs qüvvəyə minəndən bəri artıq üçüncü dəfədir ABŞ İranda hədəflərə "özünümüdafiə" zərbəsi endirdiyini bəyan edir.
Bu arada ABŞ və İran rəsmiləri mövcud atəşkəsin 60 gün uzadılması, Hörmüz boğazının açılması və ABŞ-nin İran limanlarına tətbiq etdiyi blokadanın ləğvini əhatə edəcək çərçivə sazişi üzrə təkliflər mübadiləsi aparır. Ağ ev məsələ ilə bağlı şərh verməkdən imtina edərək AzadlıqRadiosunun müxbirini CENTCOM-a yönləndirib.
"Zərbələr İranın aqressiv hərəkətlərinə cavab olaraq endirilib"
CENTCOM-un açıqlamasına görə, zərbələr qismən İran qüvvələrinin ABŞ dronunu vurmasına cavab olaraq həyata keçirilib. Komandanlıq bildirib ki, "ölçülü və məqsədyönlü zərbələr şənbə və bazar günləri İranın aqressiv hərəkətlərinə cavab olaraq endirilib. Həmin hərəkətlərə beynəlxalq sular üzərində ABŞ-yə məxsus MQ-1 dronunun vurulması da daxildir".
ABŞ qırıcılarının cavab olaraq regional sularda hərəkət edən gəmilərə açıq təhlükə yaradan İranın hava hücumundan müdafiə sistemlərini, yerüstü idarəetmə məntəqəsini və iki kamikadze dronunu məhv etdiyi də vurğulanır. ABŞ əməliyyat zamanı hərbçilər arasında itki olmadığını bildirib.
İranın dövlət mediası İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (SEPAH) istinadla bildirib ki, qurum ABŞ qüvvələrinin son hücumları həyata keçirdiyi hərbi bazalardan birini hədəfə alıb, lakin həmin bazanın hansı ölkədə yerləşdiyi açıqlanmayıb.
Küveyt "düşmən hücumlarını zərərsizləşdirir"
Küveyt ordusu hava hücumundan müdafiə sistemlərinin "düşmən raketləri və dron hücumları"nın qarşısını almağa çalışdığını açıqlayıb. Bu kiçik Körfəz ölkəsində hava həyəcan siqnalları verilib. Ordunun "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında deyilir ki, "Partlayış səsləri eşidilərsə, bunlar hava hücumundan müdafiə sistemlərinin düşmən hücumlarını zərərsizləşdirməsi ilə bağlıdır".
Küveyt rəsmiləri mərmilərin İrandan atıldığını təsdiqləməyiblər. Tehran əvvəllər də ABŞ hücumlarının Küveyt ərazisindən həyata keçirildiyini iddia edərək bu ölkəyə cavab zərbələri endirmişdi.
ABŞ qüvvələri mayın 7-də İran raketləri, dronları və kiçik qayıqlarının ABŞ gəmilərinə hücumlarından sonra da zərbələr endirmişdi. Vaşinqtonun məlumatına görə, ABŞ qüvvələri daha sonra mayın 25-də və 27-28-də Hörmüz boğazında ABŞ hərbçiləri və kommersiya gəmiçiliyi üçün təhlükə yaratdığı bildirilən raket mövqelərinə, mina yerləşdirən qayıqlara və digər hərbi hədəflərə qarşı əlavə əməliyyatlar keçirib.