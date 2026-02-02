Tramp İranla razılaşmaya ümidini bildirir, Xamenei regional müharibə xəbərdarlığı edir

ABŞ prezidenti Donald Tramp İranla razılaşma əldə olunacağına ümidini bildirib. İranın ali dini lideri Əli Xamenei isə xəbərdarlıq edib ki, ABŞ-nin islam respublikasına hücumu daha geniş münaqişəyə səbəb olar.
"Əlbəttə, belə deyəcək", – Tramp fevralın 1-də Xameneinin xəbərdarlığı haqda jurnalistlərə deyib.
"Razılaşma əldə etməsək, onun haqlı olub-olmadığını görəcəyik", – o əlavə edib.
Dövlət mediası Xameneiyə istinadla yazıb ki, ABŞ-nin təhdidləri "İran xalqını qorxutmayacaq".
"İran xalqı ona hücum, narahat edən hər kəsə güclü zərbə vuracaq", – Xamenei söyləyib.
Tramp isə daha öncə Yaxın Şərqə "nəhəng armada" göndərdiyini demişdi.
ABŞ prezidenti yanvarın 21-də "Fox News"a deyib ki, Tehran ABŞ ilə ciddi danışır, "görək nəsə edə biləcəyikmi. Əks halda, nə baş verəcəyini görəcəyik. Oraya böyük bir donanmamız gedir. Onlar danışıq aparırlar".
Ötən həftə Avropa İttifaqı (Aİ) İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunu (SEPAH) terrorçu təşkilat kateqoriyasına salıb. İran parlamentinin üzvləri isə SEPAH-ın uniformasını geyinərək etiraz şüarları səsləndiriblər.
İran parlamentinin spikeri Məhəmməd Baqir Qalibaf fevralın 1-də bildirib ki, Tehran Avropa ölkələrinin ordularını "terrorçu qrup" sayır.
"The Wall Street Journal" yazıb ki, Pentaqon Yaxın Şərqdə əlavə havadan müdafiə sistemləri yerləşdirir, məqsəd İsraili, ərəb müttəfiqlərini və Amerika qoşunlarını İranın zərbəsindən qorumaqdır.
Dekabrın sonu və yanvarda İranda kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib. Rəsmilər 3 min 117 nəfərin öldürüldüyünü təsdiqləyiblər. ABŞ-də yerləşən HRANA insan haqları qrupu isə 6 min 713 ölümün təsdiqləndiyini bildirir.