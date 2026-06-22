Bürgenştokda 80 dəqiqəlik 'soyuq' görüş: Əl sıxmadılar, amma danışdılar

ABŞ və İran arasında İsveçrənin Bürgenştok şəhərində keçirilən danışıqların ilk raundu təxminən 80 dəqiqəlik müzakirələrdən sonra başa çatıb. Bu barədə İranın "Fars", "ISNA" agentlikləri və "Əl-Cəzirə" telekanalı məlumat yayıb.
Pakistan və Qətərin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar daxili məsləhətləşmələr üçün müvəqqəti olaraq dayandırılıb.
Amerika nümayəndə heyətinə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens rəhbərlik edir. İranı isə parlamentin spikeri Məhəmməd Baqir Qalibaf və xarici işlər naziri Abbas Əraqçi təmsil edir. Tərəflər arasında mümkün razılaşmanın parametrlərini hazırlamaq məqsədilə texniki, ekspert və nəzarət qrupları yaradılıb.
İran nümayəndələri birgə fotodan imtina ediblər
"Tasnim" agentliyinin məlumatına görə, İran rəsmiləri danışıqlardan öncə birgə fotosessiyaya qatılmaqdan və ABŞ nümayəndə heyətinin əlini sıxmaqdan imtina ediblər. Fotosessiya İran heyəti olmadan baş tutub, bundan sonra onlar danışıqlar zalına daxil olublar. Bununla belə, "Əl-Cəzirə"nin yaydığı kadrlarda həm İran, həm də ABŞ təmsilçilərinin pakistanlı vasitəçilərlə salamlaşaraq əl sıxışdıqları əks olunub.
Vens: "Həllini gözləyən məsələlər qalır"
Görüşün ilk raundunu şərh edən C.D.Vens danışıqlarda irəliləyişin olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, tərəflər həm Vaşinqton-Tehran xəttindəki gələcək razılaşma, həm də İsrailin "Hizbullah"a qarşı hərbi əməliyyat keçirdiyi Livandakı vəziyyətlə bağlı bir sıra məsələləri həll etməlidirlər. "Hizbullah" ABŞ və İsraildə terror təşkilatı kimi tanınır. Avropa İttifaqı isə qruplaşmanın siyasi qanadını deyil, yalnız hərbi qolunu terrorçu hesab edir.
İranın şərtləri və Trampın sərt xəbərdarlığı
"Tasnim" agentliyinin danışıqlar qrupuna yaxın mənbəyə istinadən verdiyi xəbərə görə, Tehran Hörmüz boğazının açılması üçün iki şərt irəli sürüb: Livanda hərbi əməliyyatların dayandırılması və İran nefti ilə neft məhsullarının ixracına icazə verilməsi.
Danışıqların getdiyi bir vaxtda ABŞ prezidenti Donald Tramp Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkətinin mümkün məhdudlaşdırılması ilə bağlı Tehrana sərt xəbərdarlıq edib. Tramp bəyan edib ki, belə bir addım atılarsa, İranı dövlət kimi mövcudluğunu itirmək təhlükəsi gözləyir.
Mənbələrin məlumatına görə, İran nümayəndə heyəti Trampın bu təhdidləri ilə bağlı Amerika tərəfinə kəskin etirazını bildirib. Vaşinqton isə hələlik bu etirazlara rəsmi şərh verməyib.
20 iyun
Hörmüz boğazında gərginlik: İran 'bağlandı' deyir, ABŞ isə neft daşıyır
İranın hərbi rəhbərliyi Hörmüz boğazının gəmilərin hərəkəti üçün bağlandığını elan edib. Bu barədə İranın "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.
Tehran bu qərara səbəb kimi ABŞ tərəfindən müharibənin dayandırılması barədə razılaşmanın birinci bəndinin pozulduğunu göstərib. İran tərəfinin iddiasına görə, söhbət İsrailin Livan ərazisinə zərbələrini davam etdirməsindən, habelə İsrail qoşunlarının Livanın cənubundan çıxarılmamasından gedir. İran Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Qərargahının bəyanatında boğazın gəmilərin keçidi üçün bağlanacağı vurğulanıb.
Bu hadisədən sonra ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) məlumat yayıb. Bildirilir ki, iyunun 20-də Hörmüz boğazından gəmilərin hərəkət intensivliyi yenidən artıb – boğazdan ən azı 55 kommersiya gəmisi keçib və onlar vasitəsilə 17 milyon barel neft daşınıb.
ABŞ vitse-prezidenti C.D.Vens isə şənbə günü bəyan edib ki, Vaşinqton hələlik Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkətinin dayandırılması faktını təsdiqləmir.