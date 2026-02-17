Tramp İran danışıqlarında 'dolayısı ilə' iştirak edəcəyini deyir

ABŞ prezidenti Donald Tramp deyir ki, fevralın 17-də Cenevrədə İran-ABŞ danışıqlarında "dolayısı ilə" iştirak edəcək. O, İranın öz nüvə proqramı üzrə saziş əldə olunmasını istədiyinə inandığını sözlərinə əlavə edib.
"Bu danışıqlara dolayısı ilə qatılacağam. Bu, çox mühümdür", – Tramp "Air Force One" təyyarəsində jurnalistlərə deyib.
Danışıqların ikinci raundunun məqsədi Tehranın nüvə proqramını məhdudlaşdırmaq, müharibənin qarşısını almaqdır.
Bu ayın əvvəlində Omanda ev sahibinin vasitəçiliyi ilə ilk raund keçirilib.
Bu arada Amerika Yaxın Şərqdə hərbi qüvvələrini artırır. Ötən ay İranda kütləvi etiraz aksiyalarından sonra tərəflər arasında gərginlik artıb. Aksiyalarda minlərlə etirazçı öldürülüb.
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Cenevrədə Ağ evin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və prezident Trampın kürəkəni Cared Kuşnerlə görüşəcək. Oman təmsilçiləri isə vasitəçi kimi çıxış edəcəklər.
"Ədalətli və bərabər saziş əldə olunmasından ötrü real ideyalarla Cenevrədəyəm. Masada nəyə yer yoxdur: Təhdidlərə boyun əyməyə", – Əraqçi fevralın 16-da X platformasında yazıb. O, danışıqlara Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin başçısı Rafael Qrossi ilə birlikdə gəlib.
Tehran ABŞ-nin iqtisadi sanksiyaları yumşaltması qarşılığında nüvə proqramına məhdudiyyətləri qəbul etməyə razı olduğunu deyib. Amma uranı zənginləşdirmə hüququndan əl çəkməyəcəyini əlavə edir.
Vaşinqton İranın ballistik raketlərinə məhdudiyyətləri, Tehranın Yaxın Şərqdə silahlı qüvvələrə dəstəyinə son verməsini də danışıqlarda müzakirə etməyə çalışıb, Tehran bunları rədd edib.
ABŞ və İran saziş əldə etmək üçün aralarındakı dərin etimadsızlığı və düşmənçiliyi aradan qaldırmalıdır. Digər baryer tərəflər arasında razılaşmanın siyasi bədəlinin artmasıdır.
"Bu gün islam respublikasına istənilən müsbət güzəşt son həftələr minlərlə iranlını öldürən rejimi mükafatlandırmaq demək olacaq", – Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Böhran Qrupundan Əli Vaez AzadlıqRadiosunun fars xidmətinə deyib.
Ekspertlərin fikrincə, yeni əhatəli nüvə sazişi üzrə danışıqlar həddən artıq çətin olacaq.