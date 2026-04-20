Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 21 Aprel, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 01:11

Dünya videoları

ABŞ ilə münaqişə İran iqtisadiyyatını necə sarsıdır

Embed
No media source currently available

0:00 0:02:53 0:00

Martın sonunda İsfahandakı Mübarəkə Polad Şirkəti fəaliyyətini dayandırıb. Polad sənayesi İran iqtisadiyyatının onurğa sütunu sayıldığı üçün bu dayanma ölkənin valyuta gəlirlərinə ağır zərbə kimi qiymətləndirilir. Müəssisədə istehsalın dondurulması nəticəsində minlərlə işçi müddətsiz məzuniyyətə göndərilib. Bu hadisə zəncirvarı təsir göstərərək "Mübarəkə"dən asılı olan digər onlarla köməkçi müəssisənin də qapanmasına gətirib çıxara bilər.

Arxiv

Bütün hissələrə bax
TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG