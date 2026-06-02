Rusiyanın Ukraynaya zərbələrindən azı 9 nəfər həlak olub

Rusiyanın Ukraynaya irimiqyaslı hava zərbələrindən azı 9 nəfər həlak olub, 60-dan çox insan yaralanıb. Rəsmilər hücumların iyunun 2-də səhər saatlarında həyata keçirildiyini bildirirlər. Son günlər Moskva böyük bir hücuma hazırlaşdığı barədə xəbərdarlıq edirdi.
Dnepr şəhərinə raket və dron hücumu nəticəsində 5 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Dnepropetrovsk vilayətinin rəhbəri Oleksandr Hanya Telegram-da yazıb ki, yaralananların hamısı orta ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. O, dağıdılmış yaşayış binalarının, yanmış avtomobillərin, zədələnmiş uşaq meydançasının fotolarını da paylaşıb.
Kiyevin meri Vitali Kliçko paytaxtda azı 4 nəfərin öldüyünü, aralarında uşaqlar olmaqla 51 nəfərin yaralandığını bildirib.
Kliçkonun sözlərinə görə, 24 mərtəbəli yaşayış binası raketlə endirildiyi bildirilən zərbədən çöküb, dağıntılar altında insanların qaldığı güman edilir.
O əlavə edib ki, raket qalıqlarının düşməsi nəticəsində digər binalar, o cümlədən doqquzmərtəbəli yaşayış binası da yanıb.
İyunun 2-də səhər ölkənin böyük hissəsində hava həyəcanı siqnalları verilib.
“Kəşfiyyat xəbərdarlıqları qüvvədə qalır”
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bir gün əvvəl mümkün genişmiqyaslı hücum barədə bir daha xəbərdarlıq etmişdi.
“Rusiya zərbələri ilə bağlı kəşfiyyat xəbərdarlıqları qüvvədə qalır. Kütləvi hücum mümkündür. Onlar buna hazırlaşıblar”, – Zelenski gecə videomüraciətində söyləyib.
Rusiya ötən həftə bildirib ki, Kiyevdə Ukrayna ordusu ilə əlaqəli obyektlərə və qərar qəbuletmə mərkəzlərinə “sistemli zərbələr” endirəcək, xarici vətəndaşlar şəhəri tərk etməyə çağırıb.
Moskva bunun səbəbi kimi ötən ay Rusiyanın nəzarətində olan Luqansk vilayətində yataqxanaya dron zərbəsini göstərib. Həmin hücum nəticəsində 21 nəfərin öldüyü bildirilir. Ukrayna isə bu hücumda əli olmadığını deyir.
Ukraynanın şimal-şərqi Xarkov vilayətinə dron və raket hücumları nəticəsində bir uşaq daxil olmaqla 10 nəfər yaralanıb.
Rusiyaya dron zərbələri
Rusiyanın Krasnodar vilayətində isə İlski neft emalı zavodu dron hücumundan sonra yanmağa başlayıb. Məlumatı yerli hakimiyyət orqanları yayıb.
Rusiyanın işğal etdiyi Krımın Sevastopol şəhərində də hava hücumundan müdafiə sistemlərinin dron hücumlarını dəf etdiyi bildirilib.
“Reuters” bu məlumatları müstəqil şəkildə təsdiqləyə bilmədiyini qeyd edir.
Rusiya 2022-ci ilin fevralında Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı işğala başlayıb. Münaqişənin dayandırılması üçün diplomatik səylər nəticəsiz qalıb. ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasının diqqəti hazırda əsasən Yaxın Şərqdəki münaqişələrə yönəlib.