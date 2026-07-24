Ukrayna Kirovdakı hərbi zavodu, Rusiya Kiyevdəki poliqonu vurdu

Rusiya ordusu iyulun 24-də, günorta saatlarında Kiyev vilayətinə ballistik raketlərlə zərbələr endirib. Paytaxtda bir neçə güclü partlayış səsi eşidilib.
Sosial şəbəkələrdə zərbənin silah sərgisini hədəf aldığı barədə məlumatlar yayılıb. "First Contact" şirkətinin təsisçisi Valeri Borovik təsdiqləyib ki, hücum məhz konkret bir tədbirə yönəlib və hadisə nəticəsində həlak olanlar var.
Ukrayna Silah İstehsalçıları Şurası da zərbənin müdafiə sənayesi təmsilçilərinin qatıldığı obyektə endirildiyini açıqlayıb. Qurumdan qeyd olunub ki, tədbirin keçirildiyi məkan barədə öncədən ictimaiyyətə heç bir məlumat verilməyib.
Bəzi məlumatlara görə, raketlər "Armada" pilotsuz sistemlər sərgisinin keçirildiyi poliqona düşüb, amma bu, hələlik rəsmən təsdiqlənməyib.
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski sonradan bildirib ki, Kiyev vilayətinə hücum nəticəsində azı altı nəfər həlak olub, onlarla insan isə yaralanıb. Dövlət başçısı iyulun 24-ü səhər saatlarında Slavyanskın da hava zərbəsinə məruz qaldığını xatırladıb.
Donetsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkinin verdiyi məlumata görə, Slavyansk şəhərinə endirilən zərbə azı beş nəfərin həyatına son qoyub, 10-a yaxın insan isə yaralanıb. Fərdi yaşayış evlərinə və Latviyanın fəxri konsulluğunun binasına da ciddi ziyan dəyib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi hələlik bu zərbələrlə bağlı rəsmi bəyanat yaymayıb. Qurum bundan əvvəl — iyulun 24-nə keçən gecə Odessa, İzmail və Nikolayev limanlarına zərbələr endirildiyini bildirmişdi. Rusiya tərəfinin iddiasına görə, Nikolayevdə hərbi təyinatlı yüklər daşıyan quru yük gəmisi vurulub.
"Avitek" zavodu "Flaminqo" raketi ilə vuruldu
Ukraynanın Rusiyanın Kirov şəhərindəki "Avitek" zavoduna raket zərbəsində altı nəfər həlak olub. Kirov vilayətinin qubernatoru Aleksandr Sokolov hadisə zamanı daha 26 nəfərin yaralandığını bildirib.
Ukraynanın "Exilenova+" və "Supernova+" monitorinq kanalları xəbər verir ki, müdafiə sənayesi zavodu Ukraynaya məxsus "Flaminqo" raketi ilə vurulub.
"Avitek" zavodunda hərbi təyinatlı məhsullar, o cümlədən hava hücumundan müdafiə sistemləri və aviasiya komponentləri istehsal olunur. Müəssisə Avropa İttifaqı, ABŞ və digər ölkələrin sanksiya siyahısındadır.