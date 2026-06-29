Rusiyada ilk 'LGBT ekstremizmi' işi üzrə hökm çıxarıldı

Orenburq məhkəməsi "Pose" barının sahibini, inzibatçısını və art-direktorunu ekstremist təşkilatın fəaliyyətini təşkil etməkdə və bu fəaliyyətdə iştirakda təqsirli bilib. Məlumatı "Ostorojno, novosti" Telegram kanalı yayıb.
Məhkəmə ən ağır cəzanı – 7 il azadlıqdan məhrumetməni – barın 37 yaşlı sahibi Vyaçeslav Xasanova verib. Klubun 30 yaşlı inzibatçısı Diana Kamilyanova 6 il 3 ay, 23 yaşlı art-direktor Aleksandr Klimov isə 2 il 3 ay müddətinə ümumi rejimli koloniyada cəza çəkəcək.
İstintaqın versiyasına görə, təqsirləndirilən şəxslər qeyri-ənənəvi cinsi oriyentasiyaya malik olaraq əvvəlcədən razılaşdırılmış qrup halında barın işini təşkil ediblər. İttihama əsasən, Kamilyanova qeyri-ənənəvi cinsi münasibətləri təbliğ edən şouların foto və videolarını çəkdirib, Klimov isə həm bar ziyarətçiləri arasında, həm də Telegram platformasında bu münasibətlərin təbliğatını aparıb.
Hökumətyönlü fəalların şikayətlərindən sonra hüquq-mühafizə orqanları "Pose" klubuna dəfələrlə basqın edib. Cinayət işi başlamazdan əvvəlki sonuncu reyd 12 mart 2024-cü ildə keçirilib və elə həmin gün klub qonaqlarının görüntüləri "Z-kanalları"nda yayılıb.
Hər üç şəxs 2024-cü ilin martında həbs olunub, sonradan isə "Rosfinmonitorinq" onları rəsmi "terrorçu və ekstremistlər" siyahısına salıb.