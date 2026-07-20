Dünya xəbərləri
Rusiyanın Kiyevə zərbələri Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin binasına ziyan vurub
Rusiya ordusunun iyulun 19-na keçən gecədən başlayaraq Kiyevə endirdiyi kütləvi raket zərbələri Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin inzibati binasına ziyan vurub. Rəsmi AZƏRTAC agentliyinin xüsusi müxbiri xəbər verir ki, binadan 200-250 metr məsafəyə, "Lukyanovka" metrostansiyasının qarşısına düşən raketin zərbəsindən səfirlikdə şüşələr sınıb, tavanda çatlar yaranıb.
Səfirliyin şəxsi heyətindən xəsarət alan olmayıb.
Rusiyanın Ukraynaya qarşı beşinci ildir davam edən işğalçı müharibəsi dövründə Kiyevə hava hücumları Azərbaycan təmsilçiliyinin inzibati binasına da bir neçə dəfə ziyan vurub.
İyulun 19-na keçən gecə Ukrayna paytaxtına raket və dron zərbələrindən bir nəfər həlak olub, 16 nəfər yaralanıb. Ukrayna isə Qara dənizdə Rusiyaya bağlı iki neft tankerini vurduğunu açıqlayıb.
Ukrayna Rusiyanın 41 raket və 125 dronla hücuma keçdiyini, bunlardan 18 raket və 108 dronun zərərsizləşdirildiyini bildirib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi hərbi infrastruktur obyektlərini hədəfə aldığını deyir. Qurumun iddiasına görə, silah komponentlərinin saxlanıldığı logistika mərkəzinə, raket hissələri istehsal edən müəssisələrə zərbələr endirilib. Kiyev vilayətində PUA-lar üçün komponentlərin saxlanıldığı anbarın, Odessa yaxınlığındakı yanacaq bazaları və liman infrastrukturunun vurulduğu açıqlanıb.
Bu iddiaları müstəqil şəkildə təsdiqləmək mümkün olmayıb.
İki neft tankeri vurulub
Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı isə bildirib ki, qüvvələri Qara dənizdə Rusiyanın "kölgə donanması"na aid olduğu bildirilən iki neft tankerini və Azov dənizində üzən kranı vurub. Baş Qərargahın məlumatına görə, hər üç gəmi Rusiyanın hərbi əməliyyatlarına dəstək məqsədilə istifadə olunurdu.
Rusiya və Qazaxıstanın birgə müəssisəsi olan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu (CPC) zərbəni pisləyərək bildirib ki, həmin gəmilər qanuni kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul idi.
Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyan edib ki, hazırda dəymiş zərər hərtərəfli qiymətləndirilir.
Bundan əvvəl Rusiyanın Qara dəniz sahillərindəki neft obyektlərinə dron zərbələri Ukrayna ilə Qazaxıstan arasında diplomatik gərginliyi artırıb, həm də bu ölkənin neft ixracında əsasən bir boru kəmərindən asılı olduğunu üzə çıxarıb.
Ukrayna bir gün əvvəl Rusiyaya genişmiqyaslı dron hücumu ilə Moskva və Tambov vilayətlərindəki logistika mərkəzlərini hədəf götürüb.
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, hədəfə alınan obyektlər Rusiyanın dron istehsalı üçün sanksiyalı komponentlərin və naviqasiya avadanlıqlarının təminatında istifadə olunurdu.
Rusiya rəsmiləri Ukraynanın hücumu nəticəsində Kursk vilayətində bir nəfərin öldüyünü açıqlayıb. Tambov vilayətində logistika mərkəzinə zərbə zamanı 10 nəfər yaralanıb.
Bütün xəbərləri izləyin
İspaniya futbolda dünya çempionu oldu
ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatının qalibi bəlli olub.
Final oyununda İspaniya və Argentina yığmaları üz-üzə gəliblər.
Nyu-York/Nyu-Cersi stadionunda keçirilən qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayıb.
Matçın əsas hissəsində hesab açılmayıb.
Amma əsas vaxtın son dəqiqələrində Argentina yığması 1 nəfər azlıqda qalıb. Enzo Fernandez 90+3-cü dəqiqədə gördüyü 2-ci sarı kartdan sonra qırmızı vərəqə ilə cəzalanaraq oyunu tərk edib.
Əlavə vaxtın ilk hissəsi də qolsuz bərabərliklə başa çatıb.
Lakin uzatmaların ikinci yarısı başlar-başlamaz İspaniya yığması hesabı açıb. 106-cı dəqiqədə Ferran Torres fərqlənib: 1:0.
Oyun bu hesabla başa çatıb və İspaniya yığması tarixində ikinci dəfə dünya çempionatının qalibi olub.
19.07.2026
İngiltərə futbolda dünya üçüncüsü olub
Bu gün, iyulun 19-da 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatında üçüncü yerin sahibi bəlli olub.
Fransa və İngiltərə yığmaları bürünc medal üçün üz-üzə gəliblər.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da start götürüb.
Oyun qolla başlayıb. 3-cü dəqiqədə Deklan Rays İngiltərə yığmasını hesabda önə keçirib: 1:0.
18-ci dəqiqədə ingilislər hesabı 2:0 ediblər. Ezri Konsa başla fərqlənib.
37-ci dəqiqədə Bukayo Saka İngiltərənin 3-cü qolunu vurub. O, 46-cı dəqiqədə özünün ikinci, komandasının 4-cü qolunu vurub. İlk hissə 4:0 hesabıyla başa çatıb.
İkinci hissənin əvvəlində Fransa fərqi azaldıb. 48-ci dəqiqədə Kilian Mbappe fərqlənib: 1:4
54-cü dəqiqədə Barkola hesab arasındakı fərqi 2 topa endirib: 2:4.
Mbappe 66-cı dəqiqədə fərqi minimuma endirib: 3:4.
Amma 87-ci dəqiqədə Bukayo Saka het-trikini rəsmiləşdirib: 5:3.
90+6-cı dəqiqədə matçda 9-cu top qapıdan keçib. Osman Dembele Fransanın 4-cü qolunu vurub.
Amma fransızların bundan artığına təşəbbüsləri səmərə verməyib. Əksinə uzatma dəqiqələrinin sonunda İngiltərə matçda son nöqtəni qoyub. Cud Bellinqem hesabı 6:4 edib.
Bu qələbədən sonra İngiltərə Dünya çempionatının bürünc medallarının sahibi olub.
16.07.2026
Argentina İspaniyadan sonra ikinci finalçı oldu
2026-cı il dünya çempionatında yarımfinal mərhələsinin növbəti oyunu keçirilib.
Finalın ikinci iştirakçısı İngiltərə və Argentina yığmaları arasındakı matçdan sonra müəyyənləşib.
Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürüb.
Matçın ilk hissəsində hesab açılmayıb: 0:0.
İkinci hissədə İngiltərə hesabı açıb. 55-ci dəqiqədə Antoni Qordon fərqlənib: 1:0.
85-ci dəqiqədə hesab bərabərləşib. Argentinanın heyətində Enzo Fernandez bərabərlik qolunu vurub: 1:1.
Oyunun 92-ci dəqiqəsində Argentina yığması geridönüş edərək hesabda önə keçib. 90+2-ci dəqiqədə Lautaro Martinez fərqlənib: 2:1.
Matç bu hesabla başa çatıb və Argentina finala yüksəlib.
Argentina finalda İspaniya yığması ilə üz-üzə gələcək.
İngiltərə isə Fransa ilə üçüncü yer uğrunda matçda qüvvəsini sınayacaq.
15.07.2026
İlk finalçı bəlli oldu: İspaniya
ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatında ilk finalçı bəlli olub.
Yarımfinalda Fransa yığmasını 2:0 hesabı ilə məğlub edən İspaniya yığması həlledici görüşə vəsiqə qazanıb.
Hesabı 22-ci dəqiqədə penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirən Mikel Oyarsabal açıb. Digər qolu isə 58-ci dəqiqədə Pedro Porro vurub.
İspaniyanın finaldakı rəqibi Argentina - İngiltərə oyununun qalibi olacaq. Qarşılaşma bu gün saat 23:00-da başlayacaq.
Dünya çempionatına iyulun 19-da yekun vurulacaq. İyulun 19-da final, ondan bir gün əvvəl isə üçüncülük oyunu keçiriləcək.
ABŞ, Kanada və Meksikanın ev sahibliyi etdiyi bu futbol üzrə dünya çempionatı iyunun 11-də start götürmüşdü. Mübarizəyə 48 yığma qoşulmuşdu.
Bundan əvvəlki futbol üzrə Dünya Kuboku 20 noyabr - 18 dekabr 2022-ci il tarixləri arasında Qətərdə baş tutmuşdu. Onda finalda Argentina yığması Fransa yığmasını məğlub etmişdi.
Bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan bu futbol yarışı artıq 23-cü dəfədir keçirilir.
Buna qədər Braziliya 5, Almaniya 4, İtaliya 4, Argentina 3, Uruqvay 2, Fransa 2, İspaniya və İngiltərə də hərəsi bir dəfə çempion adına yiyələnib.
'Şahed' dronları üçün komponentlər istehsal edən şirkətlərə sanksiyalar qoyuldu
Avropa İttifaqı (Aİ) Şahed dronları üçün komponentlər istehsal edən Rusiya şirkətlərinə sanksiyalar tətbiq edib. Aİ Şurasının veb saytında deyilir ki, yeni məhdudiyyətlər Rusiyanın iyulun əvvəlində Kiyevə endirdiyi zərbələrə cavabdır.
Sanksiyalar “ABS Electro” şirkətinin direktorlar şurasının rəhbəri İrina Xarisova və bu qrupa daxil olan beş şirkətə tətbiq edilib.
“ABS Electro” Şahed (Geranium) tipli dronlarda istifadə olunan elektron və radioelektron komponentləri hazırlayır və istehsal edir.
Avropa Şurası onu da qeyd edib ki, məhdudiyyətlərin qoyulduğu bəzi zavodlar Rusiya enerji sektoru üçün avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri istehsal edir.
Sanksiya siyahılarına salınanların Aİ-yə girişi qadağandır, onların Avropa aktivləri bloklanır, Avropa şirkətlərinin bu fiziki və hüquqi şəxslərlə iş görməsi qadağan olunur.
FOM: Putinin işini bəyənənlərin sayı bir həftəyə 5 faiz azalıb
Son bir həftədə prezident Vladimir Putinin fəaliyyətini bəyənənlərin payı 5 faiz azalaraq 66 faizə düşüb
Rusiyanın İctimai Rəy Fondunun (FOM) məlumatına görə, son bir həftədə prezident Vladimir Putinin fəaliyyətini bəyənənlərin payı 5 faiz azalaraq 66 faizə düşüb. Bu, 2022-ci ilin payızında elan edilən qismən səfərbərlikdən bəri qeydə alınan ən kəskin həftəlik enişdir.
66 faizlik göstərici Rusiyanın 2022-ci ilin fevralında Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsindən bəri ən aşağı səviyyədir. İşğaldan bir həftə əvvəl Putinin reytinqi 64 faiz idi, son illər isə bu göstərici adətən 75-80 faiz həddində idi.
Putinə etimad səviyyəsi də azalıb. Son bir həftədə bu göstərici 69 faizdən 67 faizə enib. Sorğuda iştirak edənlərin 20 faizi Putinə etibar etmədiyini bildirib.
FOM, eləcə də VTsIOM sorğu şirkəti Rusiya hakimiyyətinə yaxın qurumlar sayılır. VTsIOM-un son sorğusunda da Putinin reytinqində azalma qeydə alınıb, amma belə kəskin olmayıb.
VTsIOM-un məlumatına görə, respondentlərin 65,1 faizi Putinin fəaliyyətini bəyənib ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0,9 faiz azdır. Putinə etimad göstərənlərin payı isə 71 faiz olub ki, bu da 1,3 faiz azalma deməkdir.
FOM və VTsIOM sorğularında Putinin reytinqi yaz aylarından düşməyə başlayıb. Şərhçilər bunu internet məhdudiyyətləri ilə əlaqələndirirdilər. FOM-un məlumatına görə, indi respondentləri əndişələndirən amillər sırasına yanacaq böhranı, müharibənin gedişi sarıdan narahatlıqlar da əlavə olunub.
VTsIOM mayın ortalarında, bir neçə həftə ardıcıl Putinin reytinqinin düşdüyünü açıqlayandan sonra sorğuların metodologiyasını rəsmən dəyişib. İndi sorğular təkcə telefonla deyil, həm də respondentlərin evlərində aparılır. Metodologiya dəyişikliyindən sonra reytinqlər qısa müddət artsa da, yenidən enməyə başlayıb.
VTsIOM-un məlumatına görə, mayın sonunda respondentlərin 73,7 faizi Putinə etibar etdiyini, 67,5 faizi isə onun prezident kimi fəaliyyətini bəyəndiyini bildirib.
FOM-un sorğularında isə Putinin fəaliyyətini bəyənənlərin payı genişmiqyaslı müharibənin başlanmasından bəri ilk dəfə 70 faizdən aşağı düşüb.
Kreml, hələlik, bu yeni sorğulara münasibət bildirməyib.
Rusiya Odessaya raket zərbəsi endirib, 2 nəfər həlak olub
İyulun 17-nə keçən gecə Rusiya qoşunları Odessaya raket zərbəsi endirib. İki nəfər həlak olub. Ölənlərdən birinin hücum zamanı uşaqları ilə parkda gəzən qadın olduğu bildirilir.
Zərbə nəticəsində 11 yaşayış binası, bir neçə avtomobil zədələnib. Son məlumata görə, 10 nəfər yaralanıb, onların arasında iki uşaq da var.
Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə, Rusiya ötən gecə Ukraynaya radiolokasiya əleyhinə bir X-31P raketi, yeddi X-59/69 raketi və 130 dron buraxıb. Ukrayna ordusu beş idarəolunan raketi və 115 dronu vurduğunu bildirib. Bu məlumatları müstəqil mənbələr təsdiqləməyib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə bildirib ki, Odessa vilayətinə "hava bazalı yüksək dəqiqlikli silahlar və zərbə dronları" ilə hücum edib. Nazirliyin iddiasına görə, Odessa və Çernomorsk limanlarında liman infrastrukturu obyektləri, dron istehsalı və yığılması sexləri, həmçinin yanğınsöndürmə kateri vurulub.
Son vaxtlar Rusiya ordusu demək olar ki, hər gün Ukraynanın limanlarına və gəmilərinə zərbələr endirir. Bu hücumlar nəticəsində üçüncü ölkələrin bayraqları altında üzən gəmilərin bir neçə ekipaj üzvü həlak olub.
Ukrayna Qara dənizdə 12 gəminin vurulduğunu bildirib
Ukrayna hərbçiləri iyulun 17-nə keçən gecə Kerçdəki dəmir yolu stansiyasına zərbə endirdiklərini, həmçinin Qara dənizdə yük gəmiləri və tankerlərə hücum etdiklərini bildiriblər.
Pilotsuz Sistemlər Qüvvələrinin komandanı Robert Brovdi ("Madyar") Qara dənizdə 9 yük gəmisinin, bir tankerin, bir qazdaşıyan gəminin və bir yedək gəmisinin zədələndiyini açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, iyulun 6-dan 17-dək Rusiyanın "kölgə donanması"na məxsus 159 gəmi vurulub. Bunlardan 117-si Azov dənizində, 42-si isə Qara dənizdə olub.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi ölkə üzrə, eləcə də ilhaq olunmuş Krım, həmçinin Azov və Qara dəniz üzərində ümumilikdə 243 Ukrayna dronunun vurulduğunu açıqlayıb.
Tramp: İran haqsız saxlanılan amerikalı qadını azad edib
ABŞ Prezidenti Donald Tramp iyulun 15-də bildirib ki, İran 2024-cü ilin dekabrından bəri “haqsız saxladığı” ABŞ vətəndaşının ölkədən çıxmasına icazə verib. Tramp bunu Tehranın "xoşməramlı addımı" adlandırıb.
"İran 2024-cü ilin dekabrında haqsız saxlanılan ABŞ vətəndaşının ölkəni tərk etməsinə icazə verib. O, hazırda təhlükəsiz şəkildə İranı tərk edib və vəziyyəti yaxşıdır", – Tramp “Truth Social” platformasında yazıb. O, qadının kimliyini açıqlamayıb.
"Amerika Birləşmiş Ştatları İranın bu xoşməramlı addımını yüksək qiymətləndirir!" – o əlavə edib.
Dövlət Departamenti qadının kimliyini, azadlığa buraxılmasının detallarını açıqlamayıb. Bu hadisə ABŞ-nin İrana hava zərbələrini gücləndirdiyi vaxta təsadüf edir. İrana qarşı müharibə təxminən beş aydır gedir.
Tehran isə hələlik, xəbəri təsdiqləməyib.
Dövlət katibi Marko Rubio iyunun 23-də bildirib ki, Vaşinqton xaricdə haqsız saxlanılan amerikalıların azad olunmasını prioritet sayır, amma konkret işlərdən danışmayıb.
Dövlət Departamenti hazırda İranda altı ABŞ vətəndaşı saxlanıldığını bildirir.
Onların arasında İran əsilli amerikalı jurnalist, AzadlıqRadiosunun “Radio Fərda” xidmətinin keçmiş jurnalisti Rza Vəlizadə və Nyu-Yorkdan olan İran əsilli amerikalı Kamran Hekməti də var. Onlar Tehrandakı bədnam Evin həbsxanasında saxlanılırlar.
Son bir həftədə Vaşinqton və Tehran arasında hərbi qarşıdurma kəskinləşib.
İran əvvəllər də ikili vətəndaşlığı olan şəxsləri və xarici ölkə vətəndaşlarını təhlükəsizlik ittihamları ilə həbs edib. ABŞ və insan haqları təşkilatları bu ittihamları siyasi motivli sayırlar. Onlar Tehranı xarici vətəndaşları diplomatik danışıqlarda alver predmeti kimi istifadə etmək məqsədilə saxlamaqda ittiham edirlər.
Ukrayna Ali Radası baş nazirin istefasını təsdiqləyib
İyulun 14-də Ukrayna Ali Radası baş nazir Yuliya Sviridenkonun istefasını təsdiqləyib. Bu qərar bütün hökumətin avtomatik istefaya getməsi deməkdir.
AzadlıqRadiosunun Ukrayna xidmətinin məlumatına görə, 258 deputat qərarın lehinə səs verib.
Yuliya Sviridenko hökumətə təxminən bir il rəhbərlik edib. Parlament onu baş nazir vəzifəsinə 2025-ci il iyulun 17-də təsdiqləmişdi.
Hələlik, yeni baş nazir vəzifəsinə namizədin kim olacağı barədə rəsmi açıqlama verilməyib.
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski iyulun 12-də Nazirlər Kabinetinin yenilənməsinin vacibliyindən danışıb, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərliyində də dəyişikliklərin olacağını elan edib.
Prezident Zelenski Sviridenkoya baş nazir kimi "aydın, sabit və səmərəli fəaliyyətinə görə" təşəkkür edib, ona "əsas tərəfdaşlarla münasibətlərdə yeni mühüm istiqamətə rəhbərlik etməyi" təklif etdiyini bildirib.
Sviridenko Zelenski ilə görüşdən sonra baş nazir postunu tərk etdiyini faktiki təsdiqləyib. "Ukrainska Pravda" nəşrinin iyulun 14-də yazdığına görə, dövlət başçısına yaxın mənbələr Sviridenkonun Ukraynanın ABŞ-də səfiri vəzifəsini tutmağa hələ razılıq vermədiyini bildiriblər.
"Ukrainska Pravda" qeyd edib ki, deputat Yaroslav Jeleznyak daha əvvəl Sviridenkonun ABŞ-yə səfir təyin oluna biləcəyini istisna etməyib.
Ukrayna dronları Rusiyada neft zavodlarına zərbələr endirib
Ukrayna dronları Krasnodar diyarında yerləşən Afipski Neft Emalı Zavoduna, Başqırdıstandakı "Qazprom Neftxim Salavat" müəssisəsinə və ehtimal ki, "Rosneft-Opt" neft bazasına hücum edib.
Krasnodar diyarının operativ qərargahı Telegram kanallarında Afipski Neft Emalı Zavodunda yanğınla bağlı məlumatları təsdiqləyib. Rəsmi məlumata görə, dronların qalıqları ümumilikdə 16 ünvana düşüb.
Bir nəfər xəsarət alıb. Afipskidə fərdi yaşayış evləri, çoxmərtəbəli binalardan birində mənzil və daha bir bina zədələnib. Bundan əlavə, dron hücumu nəticəsində yerli müəssisələrdən birində yanğın baş verdiyi bildirilir.
Ukraynanın Exilenova+ OSINT kanalı Başqırdıstanda "Qazprom Neftxim Salavat" müəssisəsində yanğın baş verdiyini bildirib. Bu müəssisə Rusiyanın ən iri neft emalı və neft-kimya komplekslərindən sayılır.
Astra nəşri Salavat şəhərində "Rosneft-Opt" neft bazasının da hücuma məruz qaldığını yazır.
Başqırdıstan rəhbəri Salavatın sənaye zonasına hücumu təsdiqləyib. O bildirib ki, vurulan dron qalıqlarının düşməsi nəticəsində "bir neçə tüstülənmə ocağı" yaranıb.
Supernova+ kanalının məlumatına görə, Kerçdə enerji körpüsündə yanğın baş verib. Bundan əlavə, Azov dənizinin akvatoriyasında Rusiyanın "kölgə donanması"na aid tankerlərə yenidən hücum edildiyi bildirilir.
Ukraynada keçmiş deputat qiyabi olaraq 15 il həbsə məhkum edilib
Ukraynanın Ali Antikorrupsiya Məhkəməsi Ali Radanın ölkədən qaçmış keçmiş deputatı Andrey Derkaçı dövlətə xəyanət və qanunsuz varlanma ittihamları ilə qiyabi olaraq 15 il azadlıqdan məhrum edib. Xəbəri AzadlıqRadiosunun Ukrayna xidməti yayıb.
İstintaqın məlumatına görə, Derkaç 2019-2020-ci illərdə Moskvada Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Baş İdarəsinin (QRU) nümayəndələri ilə mütəmadi görüşüb, daha sonra Ukraynanı nüfuzdan salmaq məqsədilə mətbuat konfransları keçirib.
İddialara görə, Derkaç Rusiya xüsusi xidmət orqanlarından azı 567 min ABŞ dolları alıb, bu vəsaiti Ukraynaya informasiya hücumları təşkil etmək üçün istifadə edib.
Andrey Derkaç Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin (SBU) keçmiş rəhbəri Leonid Derkaçın oğludur. Leonid Derkaç Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı işğalından az əvvəl vəfat edib.
Rusiyadan qaçıb, Həştərxandan senator təyin edilib
Andrey Derkaç 2022-ci ildə Rusiyaya qaçıb. 2023-cü ildə isə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski onu Ukrayna vətəndaşlığından məhrum edib.
2024-cü ilin sentyabrında Həştərxan vilayətinin qubernatoru İqor Babuşkin Derkaçı həmin regiondan federasiya senatoru təyin edib.
ABŞ 2020-ci ildə Derkaça sanksiyalar tətbiq edib. Buna səbəb onun Ukraynanın keçmiş prezidenti Petro Poroşenko ilə ABŞ-nin keçmiş vitse-prezidenti Co Bayden arasında olduğu iddia edilən telefon danışığının audioyazılarını yayımlaması olub.
Həmin yazıların Derkaçın əlinə necə keçdiyi rəsmən açıqlanmayıb. Yazıların həqiqiliyini nə Poroşenko, nə də həmin vaxt Donald Trampla prezident seçkilərində rəqabət aparan Baydenin nümayəndələri təsdiqləyib.
ABŞ Maliyyə Nazirliyinin sənədlərində "Derkaç lentləri" "redaktə edilmiş" materiallar kimi qiymətləndirilir. Amerika hakimiyyətinin bildirdiyinə görə, bu materiallar "ABŞ rəsmilərini nüfuzdan salmaq, Amerika və beynəlxalq siyasətçilərə əsassız ittihamlar irəli sürmək məqsədilə" yayımlanıb.
Derkaç iddia edib ki, həmin yazıları şəxsən Petro Poroşenko qeydə alıb və ona təhqiqatçılardan biri vasitəsilə çatdırılıb.
ABŞ Dövlət Departamenti Derkaçı "Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə sıx əlaqələr saxlayan fəal Rusiya agenti" adlandırıb.
Rekord istilər vaxtı Avropada 10 mindən çox insan ölüb
Rəsmi məlumatlara əsasən, iyunun sonlarında Qərbi Avropanı bürüyən rekord istilik dalğası zamanı Avropa ölkələrində 10 mindən çox əlavə ölüm qeydə alınıb.
EuroMOMO şəbəkəsinin məlumatlarına görə, ölənlərin 9 mindən çoxunun yaşı 65 və yuxarı olub. Bu şəbəkəni Xəstəliklərin Qarşısının Alınması və Nəzarəti üzrə Avropa Mərkəzi (ECDC) və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) dəstəkləyir.
Aşırı istilik ölümə səbəb ola, ürək-damar və tənəffüs sistemi xəstəliklərini ağırlaşdıra bilər. Yaşlı insanlar bu baxımdan ən həssas qruplardan sayılır.
"İlin bu dövründə belə yüksək əlavə ölüm hallarının qeydə alınması qeyri-adidir. Bu, gerçəkdən çox yüksək göstəricidir. Bu qədər yüksək əlavə ölüm hallarını ekstremal istidən başqa hər hansı amillə izah etmək çətindir", – bunu “Reuters”ə Danimarkanın “Statens Serum” İnstitutunun baş həkimi və EuroMOMO layihəsinin rəhbərlərindən biri Lasse Vesterqard deyib.
Alimlərə görə, iyunun sonundakı istilik dalğası insan fəaliyyətinin doğurduğu iqlim dəyişikliyi olmasaydı, "praktiki mümkün olmazdı". Onların fikrincə, qlobal istiləşmədən dolayı istilik dalğaları daha tez-tez və daha güclü baş verir.
Statistikaya istilik dalğasının Fransa, İspaniya, Böyük Britaniya və digər ölkələrdə pik həddə çatdığı 22-28 iyun həftəsi daxildir. İyunun sonundakı ekstremal istilər elektrik enerjisi təchizatında fasilələrə, məktəblərin bağlanmasına səbəb olub, Fransa, İspaniya ilə Böyük Britaniyada temperaturda yeni rekordlar qeydə alınıb.
Neft bahalanır, səhmlər ucuzlaşır
Bazar ertəsi – iyulun 13-də Asiya birjalarında səhmlər ucuzlaşıb. Buna Fars körfəzində döyüşlərin şiddətlənməsi, İranın strateji əhəmiyyətli Hörmüz boğazını bağladığını bəyan etməsi səbəb olub. Neft kəskin bahalanıb, dünyada inflyasiya riskləri yenidən artıb.
Brent markalı neftin qiyməti 4,3 faiz artaraq bir barel üçün 79,31 dollara yüksəlib. Bu, son minimum 70,14 dollar həddindən xeyli yüksəkdir. ABŞ-nin WTI markalı nefti isə 4,4 faiz bahalaşaraq 74,62 dollara çatıb.
ABŞ rəsmiləri bildiriblər ki, son 24 saat ərzində təxminən 20 gəmi Hörmüz boğazından hərbi müşayiətlə keçirilib. Amma gəmi izləmə sistemlərinin məlumatları boğazda hərəkətin hələ də çox zəif olduğunu göstərir.
“Reuters” yazır ki, səhm investorları əsas diqqəti maliyyə hesabatları mövsümünə yönəldib. Xüsusilə süni intellekt sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərdən rekord mənfəət gözlənilir. Böyük banklar sabahdan – iyulun 14-dən hesabat açıqlamağa başlayacaq. Həftə ərzində Netflix və General Electric də maliyyə hesabatlarını dərc edəcək.
ABŞ-ın S&P 500 indeksinin fyuçersləri 0,6 faiz, Nasdaq fyuçersləri isə 1,3 faiz ucuzlaşıb.
Avropada EURO STOXX 50 fyuçersləri 0,9 faiz, Almaniyanın DAX fyuçersləri 1 faiz, Böyük Britaniyanın FTSE fyuçersləri isə 0,3 faiz geriləyib.
Yaponiyanın Nikkei indeksi 2,2 faiz enib. İndeks ötən həftə də 1,7 faiz itirmişdi.
MSCI-nin Yaponiya istisna olmaqla Asiya-Sakit okean regionunu əhatələyən əsas indeksi isə 1,8 faiz düşüb.
Moskva vilayətinə dron hücumlarından 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb
Moskva vilayətinə dron hücumlarından 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. Bu, Ukraynanın Rusiyanın intensiv raket və dron hücumlarına cavab olaraq zərbələrini gücləndirməsi fonunda baş verir.
Ukrayna Rusiya ərazisinə, xüsusilə də enerji infrastrukturuna zərbələr endirir. Kiyev bunu Moskvanın Ukraynaya qarşı beşinci ildir davam edən hücumlarına ədalətli cavab kimi qiymətləndirir.
"Moskva vilayətinin İstra şəhər dairəsinin Pionerski qəsəbəsinə dronun düşməsi nəticəsində üç nəfər həlak olub, üç nəfər yaralanıb", – vilayət qubernatoru Andrey Vorobyov iyulun 13-də Telegram-da yazıb.
Onun sözlərinə görə, vilayətin başqa bir hissəsində daha iki nəfər yaralanıb.
Vorobyov bildirib ki, hava hücumundan müdafiə qüvvələri Moskva vilayəti üzərində 81 dronu vurub.
Rusiyanın cənubundakı Stavropol diyarına dron hücumu sənaye zonasında yanğına səbəb olub. Bu barədə regionun qubernatoru Vladimir Vladimirov Telegram-da yazıb.
Ukraynanın müttəfiqləri iyulun 13-də Parisdə bir araya gələrək Rusiyaya müharibəni dayandırması üçün təzyiqin artırılmasını müzakirə edəcəklər.
ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi diplomatik səylər son aylar dalana dirənib. Buna səbəb Vaşinqtonun diqqətini İranla qarşıdurmaya yönəltməsi olub.
Senator Qrem 71 yaşında vəfat edib
ABŞ senatoru, Respublikaçılar Partiyasının xarici siyasətdə ən təsirli simalarından olan Lindsi Qrem iyulun 11-də 71 yaşında vəfat edib. Qrem Ukraynanın Konqresdə əsas müdafiəçilərindən, İrana qarşı sərt siyasi xəttin əsas tərəfdarlarından biri kimi tanınırdı.
2022-ci ildə Rusiya Ukraynaya işğalçı müharibəyə başlayandan sonra o, Kiyevin Vaşinqtondakı ən yaxın müttəfiqlərin biri olmaqla bərabər ABŞ administrasiyalarına Ukraynaya yardım, eləcə də Moskvaya sərt sanksiyalar tətbiq etməsi üçün təzyiqlər edib. Qremin ölümü Kiyevə səfərindən saatlar sonra baş verib. Burada o, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşüb, Rusiyaya qarşı hər iki partiyanın irəli sürdüyü sərt sanksiya paketini Ağ Evin dəstəklədiyini açıqlayıb.
Qremin elan etdiyi paketin həmmüəlliflərindən biri Demokrat senator Riçard Blumental olub. Onların hazırladığı sanksiyalar Rusiyadan qaz və neft almağa davam edən ölkələri hədəfə almalıydı. Qrem isə deyirdi ki, bu sanksiyalar Vaşinqtona Rusiyanı danışıqlara cəlb etmək məsələsində əlavə rıçaqlar qazandıracaq.
Ukrayna rəsmiləri Qremi ölkələrinin ən yaxın dostu adlandırsalar da Rusiya onun bəyanatları dəfələrlə təkzib edib. Bundan başqa Rusiya Qremə onun 2023-cü ildə Ukraynaya səfərindən sonra cinayət işi açıb.
Onilliklər ərzində Qrem Senatda İsrailin sərt tərəfdarı və İranın əsas tənqdiçilərindən biri olub. 2015-ci ildə İranla nüvə məsələsi ilə bağlı əldə olunan Vyana razılaşmasının əleyhdarı olan Qrem Tramp administrasiyasının “Tehrana maksimum təzyiq” siyasətini dəstəkləyib. O həmçinin ABŞ-nin İranın nüvə silahının inkişafına əngəl yaratmaq üçün hərbi gücdən istifadə etməsinin tərəfdarlarından sayılıb.
Amerikalı senator Azərbaycanla bağlı passiv mövqe tutsa da Türkiyəyə qarşı ziddiyyətli baxışları ilə seçilib. O, Türkiyəni NATO üçün önəmli sayıb, amma onun F-35 proqramından çıxarılmasına səbəb olan CAATSA qanununun Ankaraya tətbiqinin tərəfdarı olub. Senator 2019-cu ildə Senatda erməni soyqırımı ilə bağlı sənədin keçməsini əngəlləyib. O, iyulun əvvəllərində NATO-nun Ankara sammitinə qatılıb, yerli mediaya Türkiyənin F-35 proqramına dönəcəyinə ümidli olduğunu söyləyib.
Düşənbədə yarım ildə 93 falçı aşkarlanıb – 11 müştəri də cərimələnib
Düşənbə polisi 2026-cı ilin ilk yarısında 93 falçılıq faktı aşkar edib. Bildirilir ki, əvvəllər cadugərliyə görə cərimələnən, amma yenidən bu işə qayıdan beş nəfərə qarşı cinayət işi açılıb. Bundan əlavə, falçıya müraciət edən 11 nəfər də inzibati qaydada cərimələnib.
Polis vətəndaşları bu mənfi halın qarşısını almağa, falçılardan uzaq durmağa və hüquq-mühafizə orqanlarına kömək etməyə çağırıb.
Tacikistanda falçılıq və cadugərlik qanunla qadağandır. Bu fəaliyyətə görə inzibati cərimə hələ 2008-ci ildə tətbiq edilib. Qanuna görə, sehrbazlıqla məşğul olan şəxslər 7.8 min somoni (843 dollar) cərimə və ya 15 günədək həbs cəzası ilə üzləşə bilərlər.
Bu xətanı təkrar törədənləri artıq cinayət məsuliyyəti — 150 min somoniyədək (16 min dollar) cərimə, yaxud 1 ildən 2 ilədək həbs gözləyir.
Fevralın sonunda Tacikistan DİN falçı və cadugərlərin insanları terrora sürüklədiyini əsas gətirərək onlar üçün xüsusi baza yaradıldığını elan edib. Nazirliyin statistikasına görə, 2026-cı ilin əvvəlinə ölkədə 5 mindən çox cadugər, falçı və dini təhsili olmayan (qeyri-rəsmi) molla qeydiyyata alınıb.
Avropada rekord istilər: Ölənlərin sayı 1300-ü keçdi
İyunun 21-dən bəri Avropada yüksək istilər səbəbindən normadan artıq 1300-dən çox ölüm qeydə alınıb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Qebreyesus məlumat verib.
ÜST rəhbərinin sözlərinə görə, hazırda Avropada təxminən 150 milyon insan ekstremal isti hava şəraitində yaşayır. O vurğulayıb ki, qitədə evlər, iş yerləri və məktəblər bu cür yüksək temperatur nəzərə alınmadan inşa edilib, halbuki anomal istilər artıq, demək olar ki, hər il təkrarlanır.
"Avropa Yer kürəsində ən sürətlə istiləşən qitədir - burada temperatur qlobal ortalamadan iki dəfə daha sürətlə artır", – Qebreyesus bildirib. O, Avropa ölkələrini anomal istilər zamanı sağlamlığın qorunması üçün fəaliyyət planlarını aktiv tətbiq etməyə çağırıb.
Fransa Milli İctimai Səhiyyə Agentliyi isə əvvəlki açıqlamasında bildirib ki, təkcə bu ölkədə istilər səbəbindən 1000 izafi ölüm qeydə alınıb. Ölənlərin əksəriyyəti (85 faizi) 65 və daha yuxarı yaşda olan şəxslərdir. Qocalar evləri və ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdən əlavə məlumatlar daxil olduqca, ölüm sayının daha da artacağı gözlənilir.
İyun ayında Avropanı bürüyən anomal isti dalğası əvvəlcə Qərbi Avropaya təsir göstərib, hazırda isə şərqə – Almaniya, Çexiya və Polşaya doğru irəliləyir. Belarusda artıq "qırmızı" təhlükə səviyyəsi elan olunub: bu gün ölkədə havanın temperaturunun şimal-şərqdə +29, cənub-qərbdə isə +39 dərəcəyədək yüksələcəyi proqnozlaşdırılır.