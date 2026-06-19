Dünya xəbərləri
Qara dənizdə mülki gəmilərə hücum olub, ölən və yaralananlar var
Rusiya qüvvələri Qara dənizdə Panama, həmçinin Sent-Kits və Nevis bayraqları altında üzən mülki gəmilərə hücum edib. Bu barədə Odessa Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Kiper məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, gəmilərdən birinə hücum nəticəsində ekipaj üzvlərindən biri həlak olub, daha iki nəfər yaralanıb. Digər gəmidə isə üç ekipaj üzvü xəsarət alıb.
"Hazırda gəmilər hərəkətlərini bərpa ediblər. Liman infrastrukturu təhlükəsizlik vəziyyəti nəzərə alınmaqla fəaliyyətini davam etdirir", – Kiper "Telegram" kanalında yazıb.
Ukraynanın Sumı, Xarkov və Dnepropetrovsk vilayətləri də hücumlara məruz qalıb.
Sumı vilayətində iki nəfər həlak olub. Sumı icmasında idarəolunan aviasiya bombasının zərbəsindən 64 yaşlı kişi ölüb. Dubovyazovka icmasına raket hücumu zamanı bir qadın həlak olub, 63 yaşlı başqa bir qadın yaralanıb. Polisin məlumatına görə, Bilopolye icmasında 19 yaşlı qız xəsarət alıb.
Rusiya hərbçiləri Xarkov şəhərinə və vilayətə də zərbələr endirib. Son məlumata görə, dördü uşaq olmaqla 10 nəfər yaralanıb. Hücum idarəolunan aviasiya bombaları ilə həyata keçirilib. Hadisə nəticəsində 40 fərdi yaşayış evinə və bir anbara ziyan dəyib.
Pavloqradda iki fərdi yaşayış evində yanğın baş verib, 8 yaşlı qız həlak olub, 49 yaşlı qadın isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bunu Dnepropetrovsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleksandr Qanja bildirib.
Xersonda dronun marşrut avtobusuna hücumu nəticəsində dörd nəfər yaralanıb.
Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə, Rusiya gecə ərzində ölkəyə 90 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edib. Onlardan 79-u zərərsizləşdirilib.
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ABŞ-də B-52 strateji bombardmançısı qəzaya uğrayıb
İyunun 15-də ABŞ-nin Kaliforniya ştatının cənubunda "B-52 Stratofortress" strateji bombardmançı təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Hadisə təyyarə Edvards Hərbi Hava Bazasından havaya qalxarkən baş verib. Təyyarə alovlanıb və səkkiz ekipaj üzvünün hamısı həlak olub.
B-52 nüvə silahı daşımaq qabiliyyətinə malik ağır, uzaqmənzilli strateji bombardmançıdır. Bu tip təyyarələr ilk dəfə ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalına 1950-ci illərdə daxil edilib. Bir neçə B-52 bombardmançısı İrana qarşı son hərbi kampaniyada iştirak edib.
Səkkizmühərrikli reaktiv təyyarə növbəti sınaq uçuşu həyata keçirirdi.
ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin polkovniki Ceyms Heyz hadisədən bir neçə saat sonra bildirib ki, təyyarə havaya qalxdıqdan dərhal sonra uçuş-eniş zolağının yaxınlığında yerə çırpılıb. Onun sözlərinə görə, bu uçuş radarların modernləşdirilməsi proqramına dəstək məqsədi daşıyırdı.
Qəzanın dəqiq səbəbi hələlik məlum deyil, araşdırma aparılır.
Putin ölkədən gedən rusiyalıların əmlakının müsadirəsinə icazə verdi
Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəni tərk etmiş vətəndaşların Rusiyanın maraqlarına zidd fəaliyyətlərinə görə əmlaklarının müsadirəsinə imkan verən qanunu imzalayıb. Qanun sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək.
Sənəd xaricdə yaşayan Rusiya vətəndaşlarının inzibati məsuliyyətə cəlb oluna biləcəyi maddələrin siyahısını genişləndirir. Rusiyanın maraqlarına qarşı yönəlmiş pozuntulara "xarici agentlər" haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması, KİV azadlığından sui-istifadə, terrorçu və ya ekstremist fəaliyyətə çağırışlar, Rusiyanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına çağırışlar, ölkəyə qarşı sanksiyaların tətbiqi tələbləri, həmçinin Rusiya ordusunun nüfuzdan salınması daxildir.
Qanuna əsasən, xaricdə yaşayan Rusiya vətəndaşlarının əmlakı və bank hesabları təminat tədbiri kimi müsadirə oluna bilər. Həbs qoyulmuş əmlak cərimə ödənilənədək saxlanılacaq. Müsadirə olunan əmlakın dəyəri cərimənin məbləği ilə məhdudlaşmır və onu xeyli üstələyə bilər.
Qanun layihəsini Rusiya Dövlət Dumasına 2024-cü ilin oktyabrında Tatarıstan Dövlət Şurası təqdim edib. Sənəd 2025-ci ilin mayında birinci oxunuşda qəbul olunub. İkinci oxunuşadək layihə yenidən işlənib – mühacirlərin inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasını nəzərdə tutan yeni bəndlər əlavə edilib.
Mayın sonunda Rusiya Dövlət Duması qanun layihəsini eyni gündə ikinci və üçüncü oxunuşlarda qəbul edib.
Pakistanın hava zərbələrindən Əfqanıstanda 14 nəfər həlak olub
İyunun 10-da Pakistanın Əfqanıstanın üç vilayətinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 11-i uşaq olmaqla 14 nəfər həlak olub. Məlumatı Əfqanıstandakı Taliban hökuməti yayıb.
Talibanın sözçüsü Zəbiullah Mücahid bildirib ki, Kunar, Xost və Paktika vilayətlərində mülki evlər bombalanıb, 14 nəfər də yaralanıb – onların hamısı qadınlar və uşaqlardır.
Pakistan isə bildirib ki, Əfqanıstanla sərhədi boyunca "dəqiq hesablanmış" zərbələr ölkənin şimal-qərbində silahlı hücumların son vaxtlar artmasına cavab olaraq endirilib.
İslamabad Kabili Pakistan ərazisində hücumlar planlaşdıran silahlıları himayə etməkdə günahlandırır. Taliban 2021-ci ildə Əfqanıstanda hakimiyyətə qayıdandan sonra, xüsusilə 2022-ci ildən Pakistanda silahlı hücumların sayı dörd dəfə artıb.
Taliban bu ittihamları rədd edir və Pakistandakı silahlı fəaliyyətin ölkənin daxili problemi olduğunu bildirir.
Ukrayna Krıma aparan əsas körpünü yenə vurub
Ukraynanın Xerson vilayəti ilə Rusiyanın ilhaq etdiyi Krım yarımadasını birləşdirən Çonqar qəsəbəsi yaxınlığındakı körpü Ukrayna tərəfinin hücumu nəticəsində yenidən zədələnib. Bu barədə Rusiyanın Xerson vilayətinə rəhbər təyin etdiyi Vladimir Saldo məlumat verib. Hazırda körpüdə hərəkət dayandırılıb. Sürücülərə alternativ olaraq Armyansk və Perekop marşrutlarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Saldo körpünün dronlarla zədələndiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, körpüyə yaxınlaşan 20-dən çox dron vurulub. Vilayət rəhbəri qeyd edib ki, hava hücumundan müdafiə qüvvələri və atəş qruplarının fəaliyyəti olmasaydı, nəticələr daha ağır ola bilərdi.
Ukrayna qüvvələri bu körpüyə sonuncu dəfə iyunun 7-nə keçən gecə hücum edib. Saldo iyunun 8-də gündüz saatlarında yazıb ki, körpüdə hərəkət əks istiqamətlər üzrə növbəli qaydada bərpa olunub və "maksimum qısa müddətdə" təmir işləri aparılacaq.
Çonqar boğazı üzərindəki körpü Krıma aparan əsas quru yollarından biri sayılır və Rusiya ordusunun təchizatında vacib rol oynayır.
Mayın sonunda Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi bəyan etmişdi ki, işğal altındakı Berdyansk, Melitopol və Cankoy arasında yerləşən magistral yolun hissələri Ukrayna hərbi kəşfiyyatının "atəş nəzarəti" altındadır. İdarə Ukrayna dronlarının zərbələri nəticəsində yanan yanacaq daşıyan maşınların, yük avtomobillərinin və qoşquların görüntülərini yaymışdı. Bu hücumlar Krımda yanacaq çatışmazlığına səbəb olub. Yarımadanın özündə isə dron hücumları dəmiryol infrastrukturunu hədəfə alıb və nəticədə hərəkət müvəqqəti dayandırılıb.
"Krım.Realii" yazır ki, iyunun 9-na keçən gecə Krım və Sevastopol dron hücumlarına məruz qalıb. Krım yarımadasının bir sıra bölgələrində və "Kaça" hərbi aerodromu ərazisində güclü partlayışlar barədə məlumat verilib. Sevastopolda gecə ərzində üç dəfə hava həyəcanı elan olunub.
Ukrayna hərbi qurumları Çonqar körpüsünə və Krıma endirilən zərbələrlə bağlı hələlik şərh verməyib.
NATO qırıcıları ilk dəfə Latviya üzərində dron vurub
NATO qırıcıları ilk dəfə Latviyanın hava məkanına daxil olan dronu zərərsizləşdiriblər. Bu barədə iyunun 8-də səhər saatlarında Latviya hərbi rəsmiləri məlumat yayıb.
Baltik səmalarında NATO missiyası çərçivəsində növbə çəkən Fransa qırıcıları hava məkanını pozan dronu vurublar. Aparat Latviyanın şərqində məhv edilib.
Latviya KİV-lərinin yazdığına görə, dron Rusiyanın radioelektron mübarizə vasitələrindən istifadə etməsi nəticəsində ölkə ərazisinə daxil olub. Bu, böyük ehtimalla, Ukraynaya məxsus dronlardan getdiyini göstərir. Son vaxtlar Rusiyadakı hədəflərə qarşı buraxılan, amma sonradan Latviya ərazisinə daxil olan Ukrayna dronları ilə bağlı belə hadisələr mütəmadi baş verir. İlk dəfədir ki, belə bir dron vurulur.
İyunun əvvəlində Latviya ərazisinə daxil olan dronun vurulmaması hökumət böhranına səbəb olmuş, nəticədə hökumətin tərkibi və baş nazir dəyişmişdi.
"DELFI"nin məlumatına görə, iyunun 8-də səhər Ludza və Rezekne bölgələrinin sakinlərinə hava məkanında təhlükə ilə bağlı "narıncı" xəbərdarlıq göndərilib. Bu xəbərdarlıq insanların sığınacaq axtarmalı olduğunu bildirir. Daha sonra hakimiyyət orqanları təhlükənin aradan qalxdığını açıqlayıb.
Moldova da dron hadisəsi ilə bağlı məlumat verib
İyunun 8-nə keçən gecə Moldova hava məkanında pilotsuz uçuş aparatı (PUA) qeydə alınıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, havada partlayan dronun qalıqları ölkə ərazisinə düşüb. Ölən və ya yaralanan olmayıb.
Moldova Xarici İşlər Nazirliyi PUA-nın Ukrayna ordusuna məxsus ola biləcəyini açıqlayıb. Amma Kişinyov münaqişəni başladan tərəf kimi insidentə görə məsuliyyətin tam olaraq Rusiyanın üzərinə düşdüyünü vurğulayıb.
Ukrayna və Moldovanın Aİ danışıqlarında ilk fəsil açıldı
Avropa İttifaqına (Aİ) üzv olan bütün dövlətlər Ukrayna və Moldova ilə üzvlük danışıqlarının ilk mövzular bloku üzrə açılmasına razılıq verib. Bu barədə iyunun 4-də Ukrayna baş nazirinin birinci müavini – iqtisadiyyat naziri Yuliya Sviridenko məlumat verib.
"Fantastik xəbərdir. Aİ üzvlüyünə bir addım da yaxınlaşdıq və məqsədimizə doğru ardıcıl irəliləyirik", – deyə Sviridenko X sosial şəbəkəsində yazıb.
Aİ-yə sədrlik edən Kipr X platformasında bildiriş yayaraq hər iki ölkə ilə danışıqların ilk fəslinə hazırlıqların başladığını bəyan edib. Həmin fəsillər hüququn aliliyi və demokratik standartlar kimi fundamental sahələri əhatə edir. "Bu, onların Avropa inteqrasiyası yolunda mühüm mərhələdir, Aİ-nin birliyinə və qətiyyətinə dair güclü mesaj verir", – bəyanatda vurğulanıb.
Macarıstanın baş naziri Peter Madyar bundan əvvəl bildirib ki, Budapeşt ilə Kiyev arasında Ukraynadakı 100 min nəfərlik macar azlığının hüquqları ilə bağlı razılıq əldə olunub. Madyarın sözlərinə görə, Budapeştin Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü dəstəkləməsi üçün bu mübahisənin həlli vacib şərtdir.
Ukrayna və Moldova Kiyevlə Moskva arasında dörd ildir davam edən müharibə fonunda 27 üzvdən ibarət Avropa İttifaqına üzv olmağa çalışır.
Ukraynanın Krıma hücumlarında 4 nəfər həlak olub
Rusiyanın ilhaq etdiyi Krım yarımadasının rəhbəri Sergey Aksyonov Ukraynanın Simferopola hücumu nəticəsində üç nəfərin öldüyünü, yeddi nəfərin isə yaralandığını bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri qeyri-yaşayış obyektlərinə zərbələr endirib.
Aksyonov başqa bir paylaşımında Kerç istiqamətində hərəkət edən "Azovskoye–Kerç" şəhərətrafı qatarına edilən dron hücumunda daha bir nəfərin öldüyünü, üç nəfərin yaralandığını yazıb.
Bu arada "Krımski Veter" Teleqram-kanalı Feodosiya və Kerç şəhərlərində güclü partlayış səslərinin eşidildiyini xəbər verib. Kanal ilhaq olunmuş Sevastopoldakı Qələbə Parkı yaxınlığında ehtimal olunan zərbənin görüntülərini yayımlayıb. Məlumata görə, həmin ərazidə Rusiyaya məxsus "Pantsir" zenit-raket kompleksi yerləşir. Hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin dron hücumunu dəf etdiyi açıqlanıb.
Eyni zamanda Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Belqorod, Bryansk, Volqoqrad, Voronej, Kursk və digər vilayətlərin səmasında Ukraynaya məxsus 272 PUA-nın vurulduğunu bəyan edib.
Ukraynaya ballistik raket və dron zərbələri
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə, iyunun 4-nə keçən gecə Rusiya Ukrayna ərazilərinə bir "İskəndər-M" ballistik raketi və 293 zərbə dronu ilə hücum edib. Hərbi Hava Qüvvələri dronlardan 264-nün vurulduğunu bildirib.
Yerli hakimiyyət orqanları Xersonda PUA-nın yaşayış binasına çırpılması nəticəsində 12 yaşlı oğlanın yaralandığını açıqlayıb.
Borispolda sənaye obyektinə hücum zamanı müəssisənin bir əməkdaşı xəsarət alıb. Dnepropetrovsk vilayətinin Pavloqrad şəhərində isə yaşayış binasının iki mənzilində yanğın baş verib, iki nəfər yaralanıb. Dnepr rayonunda anbar binaları yanıb, Sinelnikov rayonunda isə çoxmənzilli binalara, fərdi yaşayış evinə və infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib.
Keçmiş KQB-çi Polşadan qayıdan kimi Belarusda həbs olundu
Belarusda Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin (KQB) keçmiş əməkdaşı, 39-yaşlı İqor Sutırko dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Məlumatı "Vyasna" İnsan Hüquqları Mərkəzi yayıb.
O, 2026-cı il aprelin 10-da – son bir neçə ildə yaşadığı Polşadan qayıtdıqdan az sonra saxlanılıb. "Nastoyaşeye Vremya"nın yazdığına görə, təqibə nəyin səbəb olduğu bilinmir. Belarusda bu cür işlər qapalı şəkildə araşdırılır.
Hüquq müdafiəçilərinin məlumatına əsasən, Sutırko 2014-cü ildə KQB-dən ayrılıb və bundan sonra proqramlaşdırma ilə məşğul olub. Belarus vətəndaşlığı ilə yanaşı, Polşa pasportu da var. Hazırda Sutırko KQB-nin istintaq təcridxanasında saxlanılır.
2026-cı ilin aprelində Belarus və Polşa məhbus mübadiləsi həyata keçirib – məhbuslar "5-in əvəzinə 5" formulu ilə qarşılıqlı azad edilib. Minskin azad etdiyi şəxslər arasında 2021-ci ildən həbsdə olan jurnalist və Polyaklar Birliyinin fəalı Anjey Poçobut da var. Poçobut 2023-cü ilin fevralında nifrət yaratmaqda və milli təhlükəsizliyə zərər vurmağa yönəlmiş hərəkətlərə çağırışda təqsirli bilinərək 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
İranda yanvar etirazları ilə əlaqədar iki nəfər edam edilib
İranda dekabr və yanvar etirazları ilə əlaqədar iki nəfər edam edilib. Hakimiyyət orqanları həmin şəxslərin məscidi yandırmaqda, dövlət əmlakını dağıtmaqda və küçələri bağlamaqda ittiham olunduğunu bildirir. Təhlükəsizlik qüvvələri antihökumət etirazlarını zorakılıqla yatırmış və nəticədə minlərlə insan həlak olmuşdu.
Məhkəmə sisteminə bağlı "Mizan" agentliyi edam edilənlərin Mehrdad Məhəmmədiniya və Əşkan Məliki olduğunu açıqlayıb. Agentliyin məlumatına görə, onlar Tehranın Gişə məhəlləsindəki Cəfəri məscidinin yandırılmasının əsas təşkilatçıları olublar. "Mizan" iddia edib ki, həmin şəxslər məscidə qəsdən ziyan vuraraq onu yandırıb, dövlət əmlakını dağıdıb, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və təhlükəsizlik qüvvələri ilə toqquşub, həmçinin küçələri bağlayaraq insanların hərəkətinə mane olublar. "Mizan" və İranın digər xəbər agentlikləri bu şəxslərin hansı şəraitdə saxlanıldıqları və məhkəmə prosesinin necə keçirildiyi barədə ətraflı məlumat verməyib.
Hər iki şəxs barədə çıxarılmış ölüm hökmünün Ali Məhkəmə tərəfindən təsdiqləndiyi və iyunun 1-i səhər saatlarında icra olunduğu xəbər verilir.
Osloda yerləşən və İranda insan hüquqları pozuntularını izləyən "Hengaw" İnsan Haqları Təşkilatı edam edilənlərin iki kürd siyasi məhbus olduğunu bildirib. Qurum edamların gizli həyata keçirildiyini, məhbuslara ölümlərindən əvvəl ailələri ilə son görüş imkanı verilmədiyini qeyd edir.
Hüquq müdafiə təşkilatlarının məlumatına görə, yanvarda kütləvi etirazların yatırılması zamanı azı 7 min nəfər öldürülüb, lakin real itki sayının daha yüksək olduğu güman edilir. Etirazçılar dini hakimiyyətə son qoyulmasını tələb edirdilər. Etirazlar 2025-ci ilin dekabrında iqtisadi problemlərdən narazılıqla başlamışdı. Nümayişlərdə həbs olunan yüzlərlə şəxs hələ də siyasi və təhlükəsizlik ittihamları ilə İran həbsxanalarında saxlanılır. İnsan haqları fəalları onların bir çoxuna ölüm hökmü kəsilə biləcəyini istisna etmirlər.
Norveçdə yerləşən İran İnsan Haqları Təşkilatı və Parisdə fəaliyyət göstərən "Ölüm Hökmünə Qarşı Birlikdə" (ECPM) təşkilatının məlumatına görə, 2025-ci ildə İranda azı 1 min 639 nəfər, o cümlədən 48 qadın edam edilib. Bu göstərici İranı dünyada ən yüksək edam göstəricisi olan ölkələrdən birinə çevirir.
Rusiya Qara dənizdə 3 ticarət gəmisinə hücum edib
Mayın 29-na keçən gecə Rusiya qoşunları Qara dənizdə üç ticarət gəmisinə hücum edib. Bu barədə Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri məlumat yayıb.
Hədəflərdən biri Türkiyə şirkətinə məxsus və Vanuatu bayrağı altında üzən "ANT" gəmisi olub. Gəmi Odessadan Türkiyəyə yük aparırmış. Hücum nəticəsində gəmidə yanğın çıxıb və iki ekipaj üzvü yaralanıb.
Odessa rəhbəri Oleq Kiper dronların Vanuatu, Komor adaları və Panama bayraqlı üç gəmiyə zərbə vurduğunu bildirib. Hücum səbəbindən vilayətin cənubunda 4 min abonent işıqsız qalıb.
Zaporojye vilayətində dörd yaşayış binasına ziyan dəyib və üç nəfər yaralanıb. Çerniqov vilayətində isə dron zərbəsi kənd məktəbini tamamilə yandırıb.
Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə, gecə ölkəyə 232 dron və bir "İskəndər-M" raketi atılıb. Dronlardan 217-si məhv edilib.
Rusiyanın hücumlarından Ukraynada iki nəfər həlak olub
Mayın 20-nə keçən gecə Rusiyanın Ukraynaya təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində iki nəfər ölüb, 19 nəfər isə yaralanıb. Ukrayna isə Rusiyanın mərkəzi hissəsindəki sənaye bölgələrinə pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə zərbələr endirib.
Rusiya Ukraynanın cənub-şərqində yerləşən Dnepr şəhərini raketlər, dronlar və artilleriya atəşinə tutub. Nəticədə iki nəfər həlak olub, altı nəfər xəsarət alıb. Ölkənin şimalındakı Sumı və cənub-şərqindəki Zaporojye vilayətlərində isə daha 13 nəfər yaralanıb. Xəsarət alanlar arasında üç uşaq var.
Həm Rusiya, həm də Ukrayna tərəfi mülki şəxsləri qəsdən hədəf almadıqlarını bəyan edir.
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ötən gecə ölkə səmasında 273 dronun vurulduğunu açıqlayıb. PUA-ların cənubdakı Stavropol vilayətinin Nevinnomıssk şəhəri ətrafındakı sənaye zonalarına hücum etdiyi bildirilir. Vilayət qubernatoru "Telegram" kanalında yazıb ki, hələlik ciddi dağıntı qeydə alınmayıb, lakin hücumlar davam edir. Həmin ərazidə Ukrayna dronlarının daha əvvəl də hədəfinə çevrilmiş iri kimya zavodu – "Nevinnomısski Azot" yerləşir.
Ukrayna ilin əvvəlindən bəri Rusiyanın enerji infrastrukturuna dron hücumlarını intensivləşdirib. Kiyev bununla Moskvanı enerji gəlirlərindən məhrum etməyə və dörd ildən çoxdur davam edən müharibəni bitirməyə çalışır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə hökumətin əsas üzvləri və biznes liderləri ilə birlikdə mayın 20-də Rusiyanın əsas enerji alıcısı olan Çinə səfər edib.
Rusiya Kiyevə kütləvi zərbə endirib: bir nəfər ölüb
Mayın 14-nə keçən gecə Rusiya ordusu Ukraynaya 56 raket və 675 dron zərbəsi endirib. Bunlardan üçü "Kinjal" hipersəs ballistik raketi, 18-i "İskəndər-M", 35-i isə X-101 qanadlı raketi olub.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə, 41 raket və 652 dron vurulub. Hücumların əsas hədəfi Kiyev olub.
Kiyevdə bir nəfər həlak olub, 31 nəfər yaralanıb. Darnitski rayonunda doqquzmərtəbəli yaşayış binasına ziyan dəyib, 18 mənzil dağılıb. Hücum nəticəsində Kiyevin su təchizatında da problemlər yaranıb.
Kiyev vilayətində dağıntılar və yanğınlar qeydə alınıb, yaralılar var – onlar arasında üçyaşlı uşaq da var.
Odessa vilayətinə dronlarla kütləvi hücum edilib, iki nəfər yaralanıb.
Çerniqov rayonuna endirilən zərbə nəticəsində enerji obyekti zədələnib və 31 mindən çox abonent işıqsız qalıb.
Ukrayna dronu Moskvanın mərkəzində yaşayış binasını vurub
Ukrayna dronu Kremldən cəmi 6 km məsafədə, elit Mosfilm rayonunda yaşayış binasına zərbə endirib. Bu ərazidə bir neçə xarici səfirlik, o cümlədən Almaniya səfirliyi də yerləşir.
AzadlıqRadiosu zərbənin geolokasiyasını dəqiqləşdirə bilib.
Dron Rusiya paytaxtı ətrafında 100-dən çox "Pantsir" sistemindən ibarət "SHORAD" halqalarını aşaraq şəhərin mərkəzinə çata bilib.
Moskvanın meri Sergey Sobyanin bildirib ki, dron Mosfilm küçəsindəki binaya dəyib, xəsarət alan yoxdur. Mayın 3-də isə Sobyanin paytaxta doğru uçan səkkiz Ukrayna dronunun neytrallaşdırıldığını bildirmişdi.
Həmin gün Ukraynada Rusiya dronlarının hücumları nəticəsində ölən və yaralananlar olub.
Rusiya ordusu Ukraynanın cənubundakı Nikolayev şəhərinə ballistik raketlərlə zərbə endirib. Vilayət administrasiyasının rəhbəri Vitali Kimin sözlərinə görə, azı beş yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. 17 fərdi ev, bir çoxmənzilli yaşayış binası və avtomobillər zədələnib.
Krivoy Roqda Rusiya dronu doqquzmərtəbəli yaşayış binasının girişinə çırpılıb, yanğın başlayıb, sakinlər təxliyə edilib. İkisi uşaq olmaqla üç nəfər xəsarət alıb.
Dnepropetrovsk vilayətinə isə dron hücumu nəticəsində uşaqları Zaporojyedən Zakarpatyaya istirahətə aparan avtobus zədələnib. Altı nəfərin yaralandığı, birinin uşaq olduğu bildirilir.
Dneprə Rusiyanın hücumunda bir nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb, onların arasında doqquz yaşlı uşaq da var.
Zaporojyeyə zərbə nəticəsində daha 5 nəfər yaralanıb.
Rusiyanın Merefaya raket zərbəsi: 4 ölü
Bu gün, mayın 4-də günorta saatlarında Rusiya qoşunları Ukraynanın Xarkov vilayətinin Merefa şəhərinə raket zərbəsi endirib. Yerli hakimiyyət orqanları dörd nəfərin həlak olduğunu, 16 nəfərin yaralandığını bildirir. Fərdi və çoxmənzilli yaşayış evlərinə, mağazalara ziyan dəyib.
Vilayət prokurorları Rusiyanın zərbədə "İsgəndər" ballistik raketindən istifadə etdiyini bildirirlər.
Ukraynanın Çerniqov vilayətinin Novqorod-Severski rayonunda isə Rusiyanın hücumu 14 min nəfərin işıqsız qalmasına səbəb olub. Gecə saatlarında Rusiya hərbçilərinin şəhəri bir neçə dəfə FPV və zərbə dronları ilə atəşə tutduğu, mülki infrastrukturun zədələndiyi bildirilir. Bir nəfər yaralanıb.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə, mayın 4-nə keçən gecə Rusiya qoşunları Ukraynaya 155 zərbə dronu buraxıb, onlardan 135-i zərərsizləşdirilib. Bu məlumatları müstəqil şəkildə təsdiqləmək mümkün deyil.
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri OPEC-dən ayrılır
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) mayın 1-dən Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC) və OPEC+ formatından çıxır. Əbu-Dabinin rəsmi bəyanatında qeyd olunur ki, bu qərar ölkənin uzunmüddətli enerji strategiyasına uyğundur və sektorun inkişafı üçün investisiyaların artırılmasına yönəlib. BƏƏ rəsmiləri həmçinin beynəlxalq bazarda enerji resurslarının etibarlı tədarükçüsü statusunu qoruyub saxlamaq niyyətində olduqlarını vurğulayıblar.
Təşkilatdan ayrılma qərarı neft hasilatı siyasətinə yenidən baxılması, milli maraqların qorunması, həmçinin "Fars körfəzi və Hörmüz boğazındakı təlatümlər" fonunda enerji bazarlarında yaranmış vəziyyətlə izah olunur.
1967-ci ildən OPEC-in üzvü olan Əbu-Dabi əmirliyi 1971-ci ildə BƏƏ-nin yaranması ilə bu üzvlük statusunu yeni federasiya tərkibində saxlayıb.
OPEC-in 2024-cü il məlumatlarına əsasən, təşkilatın ümumi neft hasilatında Ərəb Əmirliklərinin payı (kvotası) 13.5 faiz olub. Qurumu tərk etdikdən sonra ölkənin bazar tələbatından asılı olaraq hasilat həcmini tədricən artıracağı gözlənilir.
1960-cı ildə təsis edilmiş OPEC hazırda Venesuela, İran, Səudiyyə Ərəbistanı və Əlcəzair də daxil olmaqla, 12 əsas neft ixracatçısını birləşdirir. Genişləndirilmiş OPEC+ formatına isə Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan kimi müstəqil istehsalçılar daxildir. Ümumilikdə OPEC+ qlobal neft istehsalının təxminən yarısını təmin edir.