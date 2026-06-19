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Evliliklərdə kəskin eniş: 'Əli çörəyə çatan qaçır' – sosioloq

Evliliklərdə kəskin eniş: 'Əli çörəyə çatan qaçır' – sosioloq
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Evliliklərdə kəskin eniş: 'Əli çörəyə çatan qaçır' – sosioloq

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Azərbaycanda nikahların sayı 23 faiz azalıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, bu ilin ilk dörd ayında cəmi 11 min 422 nikah bağlanıb (ötən il 14 min 952 idi). Sosioloq Əhməd Rəhmanov bildirir ki, kəskin azalmaya səbəb gənclərin gələcəyə inamının itməsidir: "İş yerləri azalır, əmək bazarına nəzarət yoxdur. Problemlər artdıqca gənclər ailə qurmaq əvəzinə ölkədən getməyə çalışırlar. Əli çörəyə çatan, ayağı yerə möhkəm basan Azərbaycandan qaçır".

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