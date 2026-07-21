Merts Əliyevlə enerji əməkdaşlığını genişləndirməyi müzakirə edib

Almaniya kansleri Fridrix Merts bildirib ki, iyulun 21-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Berlinə səfəri zamanı onunla xam neft və təbii qaz tədarükü sahəsində tərəfdaşlığı genişləndirməyi ətraflı müzakirə ediblər: "Qarşıdakı illərdə, xüsusilə enerji sektorunda əməkdaşlığımızı böyütmək niyyətindəyik. Almaniya idxalı, özəlliklə də qaz alışını şaxələndirməkdə olduqca maraqlıdır".
APA-nın xəbərinə görə, prezident Əliyev Azərbaycanın bu ildən Almaniyaya qaz ötürülməsinə başladığını diqqətə çatdırıb. O, Almaniya şirkətləri ilə illik həcmi 1.5 milyard kubmetr olan 10 illik saziş imzalandığını vurğulayıb: "Təbii ki, bu göstərici artırıla bilər. Əsas əngəllərdən biri maliyyələşmə ilə bağlıdır. Avropa bankları yaşıl gündəliyə görə neft-qaz layihələrini dəstəkləməyi dayandırıb. Yaxşı olar ki, bu qurumlar öz qərarlarına yenidən baxsınlar".
Ötən il Almaniya ilə ticarət dövriyyəsinin 1.5 milyard dollar təşkil etdiyini deyən İ.Əliyev ixracın əsas hissəsinin xam neftdən ibarət olduğunu vurğulayıb.
Azərbaycan rəhbəri iyulun 20-də Almaniyaya səfərə yollanıb və iyulun 21-də bu ölkənin prezidenti Frank-Valter Ştaynmayer ilə görüşüb.
Kansler Merts ilə danışıqlardan sonra tərəflər "Azərbaycan Respublikası və Almaniya Federativ Respublikası arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəliyə dair Birgə Bəyannamə", həmçinin Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının yaradılması və fəaliyyətinə dair sənəd imzalayıblar.