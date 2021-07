Eks-prezident Obamanın tövsiyə etdiyi 11 kitab

ABŞ-ın keçmiş prezidenti Barak Obama bu yay üçün qiraət siyahısını yayıb.

Obama Ağ Evdə çalışdığı zamanlardan bəri hər yay kitab tövsiyələrini bölüşməyi

ənənəyə çevirib. O, bir neçə media platformasında belə yazıb:

"Hələ Ağ Evdə olduğumuz zaman yay favoritlərimi paylaşmağa başlamışdım. İndi

bu mənim sizin hamınızla həvəslə paylaşdığım kiçik bir ənənəyə çevrilib.

Beləliklə, bu ilin tövsiyələri. Ümid edirəm siz də onları mənim qədər

bəyənərsiniz”.



Obamanın bu yay oxunmasını məsləhət bildiyi 11 kitab bunlardır:

David Diop, "At Night All Blood Is Black" (“Gecə hamı mısmırıqlı olur”).

Bu tarixi bədii roman I Dünya Savaşında Fransanın tərəfində vuruşmalı olan bir

seneqallı əsgərin kədərli hekayətidir. Roman fransızca yazılıb və sonradan Anna

Moskovakis onu ingilis dilinə çevirib.

Te-Ping Chen, "Land of Big Numbers" (“Böyük ədədlər diyarı”) .

Bu 10 hissəli topluda Çində və xaricdə yaşayan çinlilərin bir-birindən fərqli həyatı

qısa hekayələrdə cəmləşib. Kolleksiya “The Wall Street Journal”ın keçmiş Pekin

müxbiri Te-Pinq Çenin debütüdür.

Patrick Radden Keefe, "Empire Of Pain" (“Ağrı imperiyası”).

“The New York Times”ın bestseller siyahısına düşmüş bu kitab Sakler ailəsinin üç

nəslinin həyatı haqqındadır. Saklerlər “Purdue Pharma” əczaçılıq şirkətinin

təməlini qoyan amerikalı ailədir.

Andy Weir, "Project Hail Mary" (“Heyl Meri layihəsi”).

“The Martian” (“Marslı”) romanının son elmi-fantastik davamı bu kitab oxucunu

orta məktəb müəllimliyi edən bir bioloqun missiyasına səyahətə aparır. Missiya isə

Yer kürəsini dağılmaqdan xilas etməkdir.

Benjamín Labatut, "When We Cease to Understand the World" (“Biz daha

dünyanı anlamayanda”).

Bu kitab Albert Eynşteyn, Fritz Haber və Aleksander Grotendik kimi dünyanı

dəyişmiş böyük alim və riyaziyyatçıların hekayələrini nəql edir.

Elizabeth Kolbert, "Under a White Sky: The Nature of the Future" (“Bəyaz

səma altında: gələcəyin təbiəti”).

Pulitzer mükafatı laureatı Elizabet Kolbert bu kitabda bəşəriyyətin Yer planetinə

təsirini araşdırır və təbiətin necə xilas edilə biləcəyi haqda ciddi suallar ortaya

qoyur.

Eric Nguyen, "Things We Lost to the Water" (“Suya təslim etdiyimiz şeylər”).

Nquyenin bu debüt romanı ərini Vyetnamda qoyaraq iki övladı ilə Yeni Orleana

köçmüş vyetnamlı mühacirin həyatı haqqındadır.

Rumaan Alam, "Leave the World Behind" (“Dünyanı arxada qoy”).

Bu roman fəlakət kontekstində tanış olan, biri ağ, digəri qaradərili iki ailə

haqqındadır. Romanın əsas mövzuları irq, sinif və ailə məsələləridir.

Kazuo Ishiguro, "Klara and the Sun" (“Klara və günəş”).

"Klara and the Sun" süni zəka dünyasına “süni dostun” gözü ilə baxır. Klara adlı

bu “süni dost bir dükanın vitrinində oturub bir gün bir müştərinin onu seçəcəyini

gözləyir. Kitabın müəllifi İşiquro 2017-ci ildə ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı

alıb.

Nathan Harris, "The Sweetness of Water" (“Suyun şirinliyi”).

Bu tarixi roman vətəndaş savaşının sonlarında Amerikadakı həyatın detallarını əks

etdirir.

Katie Kitamura, "Intimacies" (“Yaxınlıqlar”). Bu roman həyatında yeni yol tapmağa çalışan, Haaqaya gedərək Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində tərcüməçi çalışmağa başlayan bir qadın haqqındadır. Romanın qəhrəmanı tərcüməçilik etdiyi zaman dünyanın fərqli yerlərində yaşayan insanların həyat hekayələri ilə tanış olur.