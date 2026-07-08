BOK rusiyalı idmançılara qoyulan qadağaları ləğv etdi

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi (BOK) Rusiya Olimpiya Komitəsinin (ROK) 2023-cü ildə dondurulmuş üzvlüyünü müvəqqəti bərpa edib. Qurumun iyulun 7-də yaydığı bəyanatda bu qərar rəsmən təsdiqlənib.
BOK-un məlumatına görə, Rusiya tərəfi Ukrayna Milli Olimpiya Komitəsinin yurisdiksiyasına daxil olan ərazilərdəki idman qurumlarını artıq öz tərkibindən çıxarıb və həmin bölgələrdə fəaliyyət göstərməyəcəyinə zəmanət verib.
BOK rusiyalı idmançılar və komandalar üçün əvvəlki məhdudiyyətləri, o cümlədən neytral statusda yarışmaq tələbini ləğv edib. Komitə qərarını 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək Olimpiya Oyunlarına seçmə mərhələlərin başlaması və bütün tərəflər üçün bərabər rəqabət mühitinin yaradılması zərurəti ilə izah edib. Bununla belə, Olimpiadada Rusiya bayrağı və himnindən istifadəyə icazə verilib-verilməyəcəyi məsələsinə daha sonra baxılacaq.
Bununla belə, Rusiyada konkret idman növləri üzrə yarışların təşkili müvafiq idman federasiyalarının ixtiyarına buraxılır. Həmin qurumlar Rusiya bayrağı və himnindən istifadəyə dair qərarları da müstəqil qəbul edəcəklər.
ROK-un üzvlüyü 2023-cü ilin payızında — Rusiyanın ilhaq etdiyi Ukrayna ərazilərindəki (Donetsk, Luqansk, Xerson və Zaporojye vilayətləri) idman təşkilatlarını özünə birləşdirməsindən sonra dayandırılmışdı. Rusiyalı idmançılar Ukraynadakı müharibədən əvvəl də dopinq skandallarına görə Olimpiadalarda neytral bayraq altında çıxış edirdilər. 2022-ci ildən sonra isə onların əksər beynəlxalq yarışlara qatılmasına əlavə qadağalar qoyulmuşdu.