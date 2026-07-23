Azərbaycan xəbərləri
AXCP daha bir üzvünün saxlandığını bildirir
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) daha bir üzvünün saxlandığını bildirir.
Partiyanın yaydığı məlumata görə, Xətai rayon Şöbəsinin üzvü Kənan İsmayılı polis əməkdaşları saxlayaraq Nizami rayon Məhkəməsinə aparıb.
"Məhkəmənin qərarı ilə Kənan İsmayıl polisə müqavimət göstərmə və polisin qanuni tələbinə tabe olmama ittihamı əsasında 30 sutka müddətinə inzibati həbs cəzasına məhkum edilib", – AXCP bildirir.
K.İsmayılın bu ittihamlara münasibəti hələlik açıqlanmayıb.
AzadlıqRadiosu ittihamlarla bağlı əlavə informasiya əldə edə bilməyib.
AXCP sədri də daxil, bu müxalif partiyanın hazırda 15-dən çox üzvü həbsdədir. Partiya onların hamısının siyasi sifarişlə həbs olunduğunu açıqlayıb.
Hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladıqları siyahıya görə, indi Azərbaycanda 328 nəfər siyasi məhbus var.
Azərbaycan rəsmiləri isə ölkədə siyasi məhbus olması barədə deyilənlərlə razılaşmır və vurğulayırlar ki, adları siyasi məhbus siyahısında yer alan şəxslər törətdikləri cinayətə görə mühakimə ediliblər.
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Suriyadan 16 nəfər Azərbaycan vətəndaşı repatriasiya olunub
İyulun 18 və 19-da Suriyadan 16 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə repatriasiya olunub. Məlumatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.
Qurum bildirir ki, xarici ölkələrdə böhran vəziyyəti ilə üzləşmiş Azərbaycan vətəndaşlarının repatriasiyasına məsul dövlət qurumlarından ibarət İşçi Qrupun üzvləri Suriyaya ezam edilib, repatriantlara ilkin tibbi və psixoloji müayinə göstərilib.
Onlar Azərbaycana qayıdış şəhadətnamələri, habelə təyyarə biletləri ilə təmin edilib və ölkəyə gətiriliblər.
XİN bildirir ki, hökumət xarici ölkələrin ərazisində silahlı münaqişənin qurbanına çevrilmiş Azərbaycan vətəndaşlarının repatriasiyası üçün zəruri tədbirləri görməyə davam edəcək.
2025-ci il daxil olmaqla son illər İraq və Suriyadan 473-ü uşaq və 64-ü qadın olmaqla 537 nəfərin repatriasiyası həyata keçirilib. Bunu XİN 2025-ci il üzrə mətbuat üçün buraxılışında qeyd edir.
2011-ci ildə Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayıb. 2024-cü ilin sonunda Bəşər Əsədin devrilməsi ilə həmin ölkədə vəziyyət nisbətən sabitləşib.
Azərbaycanda istehlakçıların tibbi xərcləri 25 faiz artıb
Son bir ildə Azərbaycanda istehlakçıların əczaçılıq məhsulları və tibbi ləvazimatlara çəkdiyi xərc 24,9 faiz artıb.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) bu gün, iyulun 16-da yaydığı məlumatda bildirilir.
DSK vurğulayır ki, 2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 32,4 milyard manatlıq, o cümlədən 17,6 milyard manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 14,8 milyard manatlıq qeyri-ərzaq malları satılıb.
2025-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,7 faiz, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 1,4 faiz, qeyri-ərzaq malları üzrə 6,5 faiz artıb.
Azərbaycanda tez-tez dərmanların qiymətlərindən şikayətlər eşidilir. Şikayətlərdə həm bir çox dərmanların keyfiyyətsiz olduğu, həm də qonşu ölkələrlə müqayisədə kəskin baha olduğu deyilir.
Azərbaycanda dərman qiymətlərini dövlət tənzimləyir. Rəsmilər ölkədə dərmanların qiymətinin baha olması ilə bağlı şikayətlərə münasibət bildirmirlər.
Azərbaycan senayesində sıfıra yaxın artım
Bu ilin ilk yarısında Azərbaycan sənayesində sıfıra yaxın artım baş verib.
Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) iyulun 15-də yaydığı məlumata görə, sənaye sektorunda 2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında 33,1 milyard manat məbləğində və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 0,1 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilib.
Artımın əsasən emal sənayesində baş verdiyi qeyd edilir:
“Daha çox artım avtomobil, qoşqu, yarımqoşquların istehsalı (2,2 dəfə), əczaçılıq məhsullarının istehsalı (+35,5%), toxuculuq sənayesi (+34,0%), dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı (+20,6%),… sahələrində olub”.
Son 1 ayda isə ölkə sənayesində cüzi artım tempində belə azalma olub. DSK 2026-cı ilin yanvar-may aylarında 27,5 milyard manat məbləğində və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 0,2 faiz çox sənaye məhsulu istehsalI baş verdiyini açıqlamışdı.
DSK bu ilin ilk yarsında Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) istehsalının isə 0.8 faiz artdığını açıqlamışdı.
Müstəqil iqtisadçılar hesab edirlər ki, ölkə itisadiyyatında böyümə digər region ölkələri ilə müqayisədə çox ləng gedir.
14 iyul
DSK: Azərbaycanda ərzaq 6.7 faiz bahalaşıb, işləyənlər azalıb
2026-cı ilin 6 ayında ötən ilin analoji dövrünə nisbətən Azərbaycanda inflyasiya 5,7 faiz təşkil edib. O, cümlədən qida məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları 6,7 faiz, qeyri-qida məhsulları 3,8 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər isə 5,7 faiz bahalaşıb.
Bu barədə bu gün, iyulun 14-də Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) məlumat yayıb.
Amma müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmə bir qədər şübhə ilə baxırlar. Onların iddiasına görə, əslində Azərbaycanda inflyasiya ikirəqəmli olub.
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (MB) mayda bildirmişdi ki, bu il ölkədə 5,9 faiz inflyasiya proqnozlaşdırır.
Ondan əvvəl qurum illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 5,5 faiz olacağını bəyan etmişdi.
İşləyənlərin sayı 18 minə yaxın azalıb
Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) bildirir ki, ölkədə rəsmi işləyənlərin sayı isə azalır. Qurumun açıqlamasına görə, bu il iyunun 1-də ölkədə muzdla çalışan işçilərin sayı 1 milyon 790 min 600 nəfər olub. Onlardan 859,9 min nəfəri dövlət sektorunda, 930,7 min nəfəri qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib.
DSK-nın statistikasına görə, rəsmi işləyənlərin sayı ondan 1 ay əvvəllə müqayisədə 2, ilin əvvəlinə nisbətdə isə 18 minə yaxın azalıb.
Azalma daha çox qeyri dövlət sektorunda baş verib.
Rəsmilər, hələlik, bunun səbəbini açıqlamayıblar. Amma bu ilin əvvəlindən Azərbaycanda qeyri özəl sektor gəlir vergisinə cəlb edilib.
Azərbaycanda narkotikə görə tutulanların sayı artır
2026-cı ilin ilk yarısında ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə Azərbaycanda narkotiklə bağlı aşkarlanan cinayət faktları azalsa da həm tutulanların sayının, həm də müsadirə edilən maddələrin həcminin artdığı bildirilir. Bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupunun məlumatında qeyd edilir.
Qurum vurğulayır ki, hesabat dövründə bu sahədə ümumilikdə 4 min 434 cinayət faktı aşkarlanıb: “Onlardan 1091-i narkotik vasitələrin qanunsuz satışı, 3 min 266-sı narkotik vasitələrin qanunsuz əldə edilib saxlanılması, 75-i narkotik tərkibli bitkilərin qanunsuz əkilib becərilməsi, 2-si bu kateqoriyadan olan digər cinayətlərlə bağlı olub”.
Qurum əlavə edir ki, ümumilikdə 5 ton 497 kq 378,1 qram narkotik vasitələr və psixotrop maddələr (dəyəri 166 milyon AZN kimi qiymətləndirilir) dövriyyədən çıxarılıb. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 2 min 848 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.
İşçi qrup bundan əvvəl isə bəyan etmişdi ki, ötən ilin ilk yarısında ümumilikdə 4 min 675 cinayət faktı aşkarlanıb. Aşkarlanmış faktlar üzrə dövriyyədən ümumilikdə 4 ton 290 kq 046,798 qram narkotik vasitələr və psixotrop maddələr müsadirə edilib. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə 2 min 838 nəfər cəlb edilib.
Son illər Azərbaycanda narkomaniya səbəbindən tibb müəssisələrində qeydiyyatda olanların sayının artdığı da bildirilir. Amma ekspertlər deyir ki, həmin rəqəmlər gerçək vəziyyəti tam əhatə etmir. Onların fikrincə, bir çox istifadəçilər heç qeydiyyata düşmür. Həmin ekspertlərin iddiasına görə, narkotiklərlə bağlı məsuliyyətə cəlb edilənlərin bir çoxu işsiz şəxslərdir.
Neft 70 faiz bahalaşsa da, ÜDM artımı cəmi 0.8 faiz olub
2026-cı ilin ilk yarısında Azərbaycanda 65.2 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal edilib.
Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) bu gün, iyulun 10-da açıqladığı rəqəmlərə görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0.8 faiz çoxdur.
Son bir ildə neft-qaz ÜDM-i 0.7 faiz azalaraq 19.61 milyard manata düşüb, qeyri-neft-qaz ÜDM-i isə 1.5 faiz artaraq 55.59 milyard manata yüksəlib.
Müstəqil iqtisadçılar bu artımı cüzi sayırlar; onlar vurğulayırlar ki, Azərbaycan ÜDM-in artım tempinə görə əksər region ölkələrindən geridə qalır.
Ötən ay DSK bu ilin ilk beş ayında iqtisadi artımın sıfır olduğunu açıqlamışdı. Rəsmilər bu durğunluğa səbəb kimi dövlət layihələrinin gecikməsini və tikinti sektorundakı kəskin azalmanı göstərirdilər. Müstəqil iqtisadçılar isə vurğulayırdılar ki, Yaxın Şərqdə gərginliyin artması fonunda bu ilin ilk rübündə neftin qiyməti 70 faiz civarında artıb.
Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, vergi, rüsum və cərimələr artdıqda biznes investisiya qoymur, vətəndaşlar daha az xərcləyir. Nəticədə iqtisadiyyat zəifləyir, büdcə gəlirləri isə istənilən səviyyədə artmır.
Yaxınları: Bəhruz Səmədovun gözləri xeyli zəifləyib
Həbsdə olan politoloq Bəhruz Səmədovun gözlərinin zəiflədiyi bildirilir.
Bu barədə Səmədovla görüşən vəkilinə istinadən onun yaxınları məlumat yayıb.
Onların vurğulamasına görə, qapalı yerdə saxlanılması politoloqun səhhətinə pis təsir edir və bu səbəbdən gözləri xeyli zəifləyib.
Bu açıqlamaya Penitensiar Xidmətdən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Son vaxtlar həbsdə olan bir çox ictimai fəal və jurnalistin səhhətinin pisləşməsinə dair tez-tez açıqlamalar eşidilir. Onlar iddia edirlər ki, Penitensiar Xidmətin müəssisələrində lazımi müayinə və müalicə imkanları yoxdur.
Hərçənd cavabdeh rəsmi qurumlar bu cür dəyərləndirmələrlə razılaşmırlar.
Çexiyanın Karlov Universitetinin doktorantı olan B.Səmədov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) əməkdaşları tərəfindən 2024-cü il avqustun 21-də saxlanılıb. O, 2025-ci il iyunun 23-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə dövlətə xəyanət ittihamı əsasında 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İstintaqın versiyasına görə, o, Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edib.
B.Səmədov isə özünə qarşı irəli sürülən ittihamları tamamilə rədd edərək, dövlətlər arasında müharibəyə və bunun nəticəsində dinc insanların həlak olmasına qarşı olduğunu vurğulayıb.
Qarabağ münaqişəsi səbəbindən Azərbaycan və Ermənistan arasında 30 ildən çox davam edən gərginlikdən sonra tərəflər ötən il Vaşinqtonda sülh sazişini paraflayıblar. Həmin sənəddə tərəflərin qarşılıqlı şəkildə bir-birinin ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıdıqları əks olunub. Artıq tərəflər arasında yükdaşımalar da bərpa edilib.
Yaxınları: Sahib Məmmədzadə karsa salınıb, aclıq aksiyası keçirir
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) Daşkəsən rayon şöbəsinin sədri Sahib Məmmədzadənin 10 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində cərimə kamerasına (kars) salındığı və buna etiraz olaraq aclıq aksiyasına başladığı bildirilir.
Yaxınlarının iyulun 9-da verdiyi məlumata görə, fəal artıq dörd gündür aclığı davam etdirir. Onun məhkumların gündəlik düzülüşünə corabsız çıxdığı əsası ilə cəzalandırıldığı iddia olunur.
Məsələ ilə bağlı 10 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsi və Penitensiar Xidmətdən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Bununla belə, Penitensiar Xidmət bir qayda olaraq bildirir ki, qurumun tabeliyindəki müəssisələrdə bütün məhkumlarla tam qanun çərçivəsində davranılır.
S.Məmmədzadə 2024-cü il martın 18-də bacısı ilə birlikdə yük maşınında mal-qaranı yaylağa apararkən saxlanılıb. Rəsmi ittihama görə, onun üzərindən 23 qram narkotik vasitə aşkarlanıb və faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İttihamı rədd edən AXCP funksioneri isə məhkəmədəki ifadəsində bu cinayət işini "tamaşa" adlandırıb. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 2024-cü il dekabrın 10-da S.Məmmədzadəni 6 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etsə də, 2025-ci ilin martında apellyasiya instansiyası cəzanı 3 il 6 aya endirib.
Xatırlatma
Son illər AXCP-nin bir çox üzvü vaxtaşırı inzibati və cinayət qaydasında həbs edilir. Hazırda partiyanın 20-yə yaxın fəalı, o cümlədən AXCP sədri Əli Kərimli uzunmüddətli həbsdədir. Həmin şəxslər fərqli ittihamlarla üzləşsələr də, partiya rəhbərliyi həbslərin sırf siyasi sifariş daşıdığını bəyan edir.
Hüquq müdafiəçilərinin son hesabatlarına görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında ümumilikdə 328 siyasi məhbus var. Rəsmi Bakı isə ölkədə siyasi fəaliyyətə görə həbslərin olması barədə iddiaları rədd edir və həmin şəxslərin sırf törətdikləri konkret cinayət əməllərinə görə mühakimə olunduqlarını vurğulayır.
Müəllimlər üçün də tələblər gəlir — istədikləri kimi geyinə bilməyəcəklər
Müəllimlərin məktəb geyimi ilə bağlı tələblər qoyulacaq. Bu qərar Milli Məclisin bu gün — iyulun 7-də keçirilən iclasında "Ümumi təhsil haqqında" qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb.
Qanun layihəsinə əsasən, dövlət məktəblərində müəllimlərin geyim qaydalarını müvafiq icra qurumu müəyyən edəcək.
Hazırda dövlət məktəblərində yalnız şagirdlər üçün vahid geyim forması məcburidir. Yeni qaydaya əsasən, uşaqların məktəbli forması geyinməsinə nəzarət etmək valideynlərin üzərinə vəzifə olaraq qoyulur.
Qanun layihəsi səsverməyə çıxarılaraq üçüncü oxunuşda qəbul olunub.
Xatırlatma
Ölkədə vahid məktəbli forması ilk dəfə 2011-ci ildə tətbiq olunub. İndiki məcburi vahid geyim qaydasına keçid isə 2022-ci ildən başlayıb və 2023-2024-cü tədris ilindən tam reallaşıb.
Ötən müddətdə bəzi illərdə məktəbli formalarının vaxtında tapılmaması tez-tez şikayətlərə yol açıb. Vətəndaşlar isə əsasən qiymətlərin yüksək olmasından gileylənirlər.
Ekspertlər hesab edirlər ki, hökumət təhsilin yalnız formal tərəfinə deyil, həm də məzmununa diqqəti artırmalıdır.
Əsgər infarktdan ölüb?
Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu, əsgər P.E.-nin kəskin miokard infarktından öldüyü bildirilir
Bu barədə ölkənin yerli saytları bu gün, iyulun 3-də Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıblar.
Rəsmi açıqlamaya hələlik əsgərin valideynlərinin münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb.
Azərbaycanda bundan əvvəl də ürək qüsuru olan gənclərin hərbi xidmətə çağırılması ilə bağlı şikayətlər səslənib. Amma Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi bu cür şikayətləri, bir qayda olaraq, əsassız sayır.
2023-cü ilin sonundan etibarən Azərbaycanda müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların yararlılıq dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi qaydası dəyişib. 2024-cü il iyulun 1-dən həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların tibbi şəhadətləndirilməsi zamanı yekun tibbi müayinəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirir. Əvvəlki qanunvericilikdə xidmətə yararlılıq məsələsində əsas söz sahibi Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin nəzdindəki tibb komissiyaları idi, amma o dövrdə də oxşar şikayətlərə rast gəlinirdi.
Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun (XHTİ) məlumatına görə, 2026-cı ildə ( 3 iyuladək) Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ölən hərbi qulluqçuların sayı 28-ə çatıb. İnstitutun hesabatına əsasən, vəfat edənlərin 17-i Müdafiə Nazirliyinin, 7-si Dövlət Sərhəd Xidmətinin, 1-i Daxili Qoşunların, 1-i Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin, 1-i Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, 1-i isə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşlarıdır.
Onların dinc dövrdə müxtəlif səbəblərdən vəfat etdiyi bildirilir. Amma rəsmi qurumlar bu rəqəmi təsdiqləməyib.
AXCP fəalına 2 il həbs cəzası verilib
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) İmişli rayon şöbəsinin fəalı, ikinci qrup əlil Vüqar Qədirli 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
AXCP-dən verilən məlumata görə, Qarabağ müharibəsi veteranı olan fəal barəsində bu qərar iyunun 30-da İmişli rayon Məhkəməsində çıxarılıb.
4 may
Həbsdəki Xalq Cəbhəsi fəalına dərmanların çatdırılmadığı deyilir
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) İmişli rayon şöbəsinin hazırda həbsdə olan fəalı, ikinci qrup əlil Vüqar Qədirlinin ona lazım olan dərmanların verilməməsi səbəbindən aclıq aksiyasına başladığı bildirilir.
Bu barədə mayın 5-də onun mənsub olduğu AXCP-dən məlumat yayılıb. Məlumatda vurğulanır ki, o, Lənkəran Penitensiar Kompleksində saxlanılır. "Vüqar Qədirli Qarabağ müharibəsində başından ciddi xəsarət alıb. Başında hələ də çıxarılmayan qəlpələr var. Bu da ona dözülməz ağrılar verir. Artıq iki aya yaxındır ki, Lənkəran Penitensiar Kompleksi Vüqar Qədirlinin evindən gətirilən dərmanları qəbul etmir. Bu barədə Vüqar Qədirlinin ailəsi Ombudsman Aparatına məlumat versə də, heç bir nəticə yoxdur. Dərmanların verilməməsi Vüqar Qədirliyə həyatı təhlükəsi yaradır", –partiyadan iddia edilib.
Lakin aksiyaya nə vaxt başlanıldığı açıqlanmayıb.
Bu məlumata münasibət almaq üçün Penitensiar Xidmət və Ombudsman Aparatına müraciət edilsə də, cavab alına bilməyib.
V.Qədirlinin yaxınları martın sonunda da oxşar şikayəti ictimaiyyətə açıqlamışdılar.
V.Qədirli ötən il dekabrın 12-də İmişli rayonunda saxlanılıb. Dekabrın 13-də isə onun barəsində qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs-qətimkan tədbiri seçilib. O, ittihamı qəbul etmir.
Xatırlatma
Müxalifətdə olan AXCP-nin, sədr Əli Kərimli də daxil, 20-dək fəalı hazırda həbsdədir. Partiya müxtəlif ittihamlarla üzləşən bu şəxslərin həbsini siyasi sayır. Amma rəsmilər ölkədə siyasi həbslərin olması ilə bağlı fikirləri əsassız sayırlar. Onların vurğulamasına görə, siyasi məhbus siyahılarında yer alan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Yerli hüquq müdafiəçilərinə görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 300 civarında siyasi məhbus var.
Milli Məclis məcburi köçkünlərlə bağlı qanuna dəyişiklik etdi
İyunun 30-da Milli Məclis məcburi köçkünlərin statusu ilə bağlı qanuna dəyişiklik edib. Yeni qaydalara görə, onlara təklif olunan yaşayış sahələrindən imtina edən məcburi köçkünlər statuslarını itirəcəklər.
Qanunun keçid müddəasına görə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə artıq əvəzsiz ev almış şəxslərin məcburi köçkün statusu qanun qüvvəyə mindiyi gündən ləğv olunur.
Dövlətin yeni yaşayış sahəsi ilə təmin etdiyi məcburi köçkünlər zaman-zaman evlərin yeri və keyfiyyətindən şikayətlənirlər. Amma rəsmi qurumlar bu cür narazılıqları, adətən, bir o qədər də əsaslı saymırlar.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanla Ermənistan arasında toqquşmalara yol açmış, 1990-cı illərin əvvəllərində isə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi və ətrafdakı yeddi rayonu işğal olunmuş, yüz minlərlə insan məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdü. 2020-ci ildəki 44 günlük müharibə və 2023-cü ildəki birgünlük antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan bütün ərazisində suverenliyini bərpa edib.
Keçən il avqustun 8-də Vaşinqtonda 30 ildir münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıb. Sənəddə tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, qarşılıqlı iddialardan imtina edəcəklərini bildirirlər. Artıq iki ölkə arasında yükdaşımalar da bərpa edilib.
Azərbaycanda problemli kreditlər yenidən artır
Bu il iyunun 1-nə olan məlumata görə, ölkə banklarında vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 635.4 milyon manata çatıb. Mərkəzi Bankın hesabatına əsasən, bu göstərici mayın 1-i ilə müqayisədə 21.2 milyon manat artıb.
Apreldə isə problemli kreditlərin həcmində 5 milyon manatdan çox azalma qeydə alınmışdı.
Buna baxmayaraq, vaxtı keçmiş öhdəliklərin ümumi məbləği ilin əvvəlindən bəri 78 milyon manat, son bir ildə isə 127 milyon manat artıb.
Rəsmi qurumlar problemli kreditlərdəki bu artım tendensiyasını hələlik şərh etməyiblər. Müstəqil ekspertlər isə prosesi birbaşa əhalinin maddi durumunun və alıcılıq qabiliyyətinin getdikcə pisləşməsi ilə əlaqələndirirlər.
Xatırlatma
Azərbaycanda 2015-ci ildə iki devalvasiya baş vermiş, manat iki dəfədən çox dəyər itirmişdi. O dövrdə problemli kreditlərin 2 milyard manata yaxınlaşdığı açıqlanmışdı. 2019-cu il fevralın 19-da isə prezident fiziki şəxslərin xarici valyutada olan problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı fərman imzaladı. Həmin fərmana əsasən, 10 min dollara qədər kredit götürmüş fiziki şəxslərin 2015-ci il devalvasiyaları nəticəsində yaranmış borc fərqi dövlət tərəfindən ödənildi. Bu addımdan sonra problemli kreditlər azaldı.
2021-ci ilin əvvəlində vaxtı keçmiş kreditlərin yenidən artdığı açıqlandı və bu, koronavirus pandemiyası ilə əlaqələndirildi.
2022-ci ildə isə problemli kreditlərin azaldığı vurğulanırdı.
Amma son bir ildə, əsasən, əks proses müşahidə edilir.
ABB kartlardakı texniki problemin həll olunduğunu bildirir
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) iyunun 24-də bir çox müştərinin kartından vəsait silinməsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Məlumata görə, bəzi kart hesablarında yaranmış müvəqqəti texniki problem artıq tam aradan qaldırılıb.
"Yaranmış vəziyyət "Azərikard" Prosessinq Mərkəzinin xidmət göstərdiyi bir sıra banklarda banklararası hesablaşma fayllarının emalı zamanı yaranmış texniki nasazlıq nəticəsində bəzi əməliyyatların müvəqqəti olaraq təkrar əks olunması ilə bağlı idi. Məsələ operativ şəkildə həll edilib və bütün hesablar tam bərpa olunub", – bankın rəsmi açıqlamasında bildirilir.
24 iyun
Bank müştərilərinin kartından təkrar pul silindi – Səbəb açıqlanıb
İyunun 24-də "Azərikard" prosessinq mərkəzi ilə əməkdaşlıq edən yerli bankların bir sıra müştəriləri kart hesablarından vəsaitlərin təkrar silindiyindən şikayətləniblər. Şikayətlər əsasən maaş kartlarını əhatə edib.
AzadlıqRadiosuna adlarının açıqlanmasını istəməyən vətəndaşlar bildiriblər ki, kartlarından 30 manat və daha çox məbləğdə vəsait silinib.
Yerli medianın sorğusuna cavab olaraq "Azərikard" MMC-dən bildirilib ki, kart əməliyyatlarında yaranan texniki nasazlıq onlarla bağlı deyil.
Azərbaycan Mərkəzi Bankından (AMB) verilən açıqlamada isə vurğulanır ki, təkrar vəsait silinməsi kibermüdaxilə və ya dələduzluqla bağlı deyil, sırf texniki xarakterli hadisədir: "Əhalinin diqqətinə çatdırılır ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının ödəniş sistemlərinin, ölkədə fəaliyyət göstərən prosessinq mərkəzlərinin, kommersiya banklarının informasiya sistemlərinin və ödəniş infrastrukturunun sabitliyi, davamlılığı və etibarlılığı ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Sözügedən texniki nasazlıq artıq tamamilə aradan qaldırılıb."
Qurum bank müştərilərini yalnız rəsmi mənbələrin yaydığı məlumatlara etibar etməyə çağırır.
Yaxınları Salayevin yenidən cərimə kamerasına salındığını deyirlər
11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanılan müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) fəalı Zamin Salayevin (Əlzamin) cərimə kamerasına salındığı bildirilir.
Ailə üzvlərinin sözlərinə görə, onlar təxminən 10 gün ərzində Salayevlə əlaqə saxlaya bilməyiblər. Nəhayət, dünən, iyunun 24-də onun cərimə kamerasına (kars) yerləşdirildiyini öyrəniblər. Fəalın oğlu Oqtay Salayev hadisəyə belə reaksiya verib: "Atam orada da aclıq aksiyasına başlayıb. Onun səhhətindəki problemlər saymaqla bitməz. İnsanı həbsxanada belə yenidən həbs edirlər".
Hələlik sözügedən cəzaçəkmə müəssisəsindən və digər aidiyyəti qurumlardan məsələyə münasibət öyrənilə bilməyib.
Salayevin yaxınları bundan əvvəl də onun əsassız və sifarişlə cərimə kamerasına salınması ilə bağlı bəyanatlar yayıblar. O zaman da rəsmi qurumlardan şərh almaq mümkün olmayıb. Penitensiar Xidmətin rəsmiləri isə, bir qayda olaraq, məhbuslarla yalnız qanun çərçivəsində rəftar olunduğunu iddia edirlər.
Salayev 2023-cü il mayın 22-də Qaradağ rayon Məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, həmin il fevralın 7-də saxlanılıb və Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü (silah və ya silah qismində əşya tətbiq etməklə xuliqanlıq) maddəsi ilə ittiham olunub. AXCP fəalı ittihamı qəbul etmir.
Xatırlatma
AXCP-nin Salyan şöbəsinin sədri Zamin Salayev bundan əvvəl — 2020-ci ilin aprelində Salyan rayon Məhkəməsinin hökmü ilə 2 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Salayev həbsindən bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə Salyan rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşı Həmzə Əzizovla mübahisəsinin videosunu paylaşmışdı. Həmin videoda AXCP üzvü polis əməkdaşını rayonda yaşayan bir qadına təcavüzdə ittiham edirdi. Video yayımlandıqdan sonra polis əməkdaşı Salyan rayon Məhkəməsində xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldıraraq onun həbsini tələb etmişdi.
Videoda adı çəkilən qadın isə Əzizova bıçaqla xəsarət yetirdiyinə görə 7 il həbs cəzasına məhkum edilib. O, polisin zorakı hərəkətlərindən müdafiə olunmaq üçün bu addımı atdığını bildirsə də, polis əməkdaşı onun dediklərinin həqiqəti əks etdirmədiyini söyləyib.
Salayev 2022-ci il yanvarın 19-da — Amnistiya Aktı ilə əlaqədar cəza müddətinin başa çatmasına bir neçə ay qalmış azadlığa buraxılmışdı.
İlham Əliyev Qalibafı qəbul etdi: 'Azərbaycan İranın yanında olub'
Prezident İlham Əliyev iyunun 24-də İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibafı qəbul edib. Qalibafın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasında iştirak etmək üçün gəlib.
President.az saytının məlumatına görə, Əliyev müharibə dövründə Azərbaycan xalqının və dövlətinin İranın yanında olduğunu bildirib. Regionda sabitliyin əhəmiyyətinə toxunan Əliyev deyib: "Arzu edirəm ki, bölgədə heç bir müharibə olmasın."
Xəbərə görə, Qalibaf İranın çətin günlərində prezident Əliyevin, Azərbaycan dövlətinin və xalqının göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib. O, Azərbaycanla İranın çətin anlarda da hər zaman bir-birinin yanında olduğunu vurğulayaraq bunu iki ölkənin birliyinin və həmrəyliyinin daha bir nümunəsi kimi qiymətləndirib.
Xatırlatma
Azərbaycan-İran münasibətləri 2023-cü ilin yanvarında Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə edilən silahlı hücumdan sonra xeyli gərginləşmişdi. Həmin hücum nəticəsində bir nəfər həlak olmuşdu.
Sonrakı dövrdə əlaqələrdə müəyyən yumşalma yaransa və tərəflər birgə hərbi təlimlər keçirsə də, regional geosiyasi gərginlik fonunda yeni böhranlar yaşanıb.
Xüsusilə, 2026-cı ilin martında İsrail və ABŞ-nin İranla hərbi toqquşmaları zamanı Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə dronların düşməsi münasibətləri yenidən sınağa çəkib. Prezident İ.Əliyev bu hadisəni "terror aktı" kimi pisləyərək İrandan rəsmi üzrxahlıq tələb edib. Tehran isə qonşu dövlətləri hədəf almadığını bəyan edərək araşdırma aparılacağını bildirib. Gərginlik səbəbindən dayandırılan yük daşımaları iki ölkə liderinin telefon danışığından sonra bərpa edilib. Ardınca Azərbaycan İrana humanitar yardım göndərib.