Arif Hacılı ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğunu deyir

Müsavat Partiyası Məclisinin sədri, partiyanın keçmiş başqanı Arif Hacılı ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulduğunu bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu gün, iyunun 23-də Vyanaya səfər edərək regional məsələlərə həsr olunmuş tədbirə qatılmalı idi. Həmin tədbirdə Azərbaycanın həm hakimiyyət, həm də müxalifət nümayəndələri, habelə deputatlar iştirak etməli idi. "İyulun 3-4-də isə həmin şəhərdə Müsavat Partiyasının üzvü olduğu ALDE-nin (Avropa Uğrunda Liberallar və Demokratlar Alyansı) növbəti Konqresinə qatılacaqdım", — A.Hacılı əlavə edib.
Siyasətçi deyir ki, hava limanının sərhəd xidməti ona heç bir əlavə məlumat vermədən ölkədən çıxışının qadağan olunduğunu bildirib: "Qadağanın hansı qurum tərəfindən və hansı səbəbdən qoyulduğunu araşdırmaq cəhdlərim nəticəsiz qaldı".
Hələlik bu açıqlamaya münasibət almaq üçün rəsmi qurumlarla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb.
A.Hacılı 1992-1993-cü illərdə ərazi hakimiyyəti və idarəetmə orqanları ilə iş üzrə dövlət müşaviri vəzifəsində çalışıb. O, iki dəfə — 2003-2005 və 2011-2012-ci illərdə — icazəsiz etiraz aksiyaları ilə əlaqədar həbs edilib.
A.Hacılı 2014-2024-cü illərdə Müsavat Partiyasına rəhbərlik edib.
Saytın bloklandığı yerlərdə belə bu səhifəni açan link