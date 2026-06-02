Tramp Azərbaycana səfir namizədini açıqladı
ABŞ prezidenti Donald Tramp bir neçə ölkəyə səfir namizədləri irəli sürüb. Azərbaycana səfir vəzifəsinə Virciniya ştatından Aleksandr Alden namizəd göstərilib. Təyinat təsdiqlənməsi üçün Senata göndərilib.
A.Alden ABŞ Dövlət Departamentində, Milli Təhlükəsizlik Şurasında və Pentaqonda yüksək vəzifələrdə çalışıb. Dövlət katibinin Avropa məsələləri üzrə müavini kimi ABŞ ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsi üzərində işləyib.
A.Alden Atlantik Şurasının Brent Skoukroft adına Strateji və Təhlükəsizlik Mərkəzinin "Geostrategiya Təşəbbüsü" proqramında qeyri-rezident baş elmi işçidir.
ABŞ-nin Azərbaycandakı səfiri Mark Libbi 2024-cü ilin dekabrında səhhəti ilə əlaqədar istefa verib.
Bakıda diplomatik missiyaya rəhbərliyi ötən ilin iyulundan ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon həyata keçirir.
Milli Məclis növbədənkənar sessiyaya toplanır
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova növbədənkənar sessiyanın çağırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Bu barədə parlamentin rəsmi saytı məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilir ki, Milli Məclisin sədri 82 deputatın tələbi ilə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 88-ci maddəsinin II hissəsinə əsasən, 2026-cı il iyunun 1-dən parlamentin növbədənkənar sessiyasının çağırılması barədə sərəncam verib.
26 may
Yenə Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası gözlənilir
Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının çağırılacağı gözlənilir. Yerli medianın yaydığı məlumata görə, artıq bununla bağlı deputatlardan imzalar toplanılıb və sessiyanın iyun ayında keçirilməsi nəzərdə tutulur.Amma növbədənkənar sessiya təklifinin, hələlik, bu dəfə hansı səbəbdən verildiyi açıqlanmır.
Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinə əsasən, parlamentin 42 deputatının tələbi əsasında növbədənkənar sessiya çağırılır. Milli Məclisin növbədənkənar sessiyaları dövründə parlamentin, komitə və komissiyalarının iclasları keçirilir.
Milli Məclisin yaz sessiyası mayın 31-də başa çatır.
Bundan əvvəlki illərdə də...
Bundan əvvəlki bir çox illərdə də Milli Məclisin növbədənkənar sessiyaları olub. Məsələn, ötən il Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində ilk iclası iyunun 3-də keçirilmişdi. İclasın gündəliyinə "2024-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında" qanun, habelə bir sıra məcəllə və qanunlara dəyişiklik layihələri daxil edilmişdi.
2024-cü ilin növbədənkənar sessiyasında isə daha çox diqqətçəkən məsələlər yer almışdı. Parlament dövlət büdcəsinə və bir çox qanunlara dəyişikliklərlə yanaşı, növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi üçün prezidentə müraciət də ünvanlamışdı. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) bu təşəbbüsü zəruri edən əsas amil kimi həmin ilin noyabrında ölkədə keçirilən BMT-nin iqlim konfransı (COP29) və digər irimiqyaslı tədbirləri göstərmişdi.
Həmin seçkilərdə də YAP-ın böyük üstünlük əldə etdiyi açıqlandı. Buna baxmayaraq, bəzi müxalifət partiyaları seçki prosesinin total saxtakarlıqlarla müşayiət olunduğunu bildirərək onun nəticələrini tanımadı. ATƏT-in seçki missiyası da seçki zamanı qanun pozuntularına yol verildiyini qeyd etdi. Bunun əksinə, rəsmi tərəf seçkilərin xalqın azad iradəsini əks etdirdiyini vurğuladı.
82 yaşlı anası Ələsgər Məmmədli ilə görüş ala bilməyib
ToplumTV-nin həbsdə olan həmtəsisçisi, media eksperti Ələsgər Məmmədlinin Bakı İstintaq Təcridxanasında ailəsi ilə görüşünə icazə verilmədiyi bildirilir. Bu barədə media ekspertinin xanımı Günay Məmmədli mayın 31-də sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Onun vurğulamasına görə, görüş üçün Ə.Məmmədlinin 82 yaşlı anası və xəstə bacısı 400 kilometrdən çox məsafə qət edərək Bakıya gəliblər: "Çox təəssüf ki, üç-dörd saat gözləntidən sonra görüş ala bilməyib qayıdıblar...".
"Səhhət problemləri ilə mübarizə apara-apara, bu qədər haqsızlığa dözərək ədalətin bərpa olunacağı günü gözləyən, həmçinin ailəsinin və doğmalarının qanuni qaydada həftədə iki dəfə zəng və bir dəfə canlı görüşündən az da olsa mənəvi dəstək alan bir adamı bundan da məhrum etmək nə məqsəd daşıyır?", – o, sual edib.
Bu açıqlamaya rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Azərbaycanda həbsdəki müxalif jurnalist və fəalların ailələri son dövrlər görüş məhdudiyyətlərindən tez-tez şikayət edirlər. Onların sözlərinə görə, görüşlər şüşə arxasından keçirilir, proses saatlarla yubanır və telefon əlaqəsi qəfil kəsilir. Penitensiar Xidmətin rəsmiləri isə bundan əvvəl oxşar şikayətlərlə bağlı vurğulayıblar ki, təcridxana və cəzaçəkmə müəssisələrində saxlanan şəxslərlə qanun çərçivəsində davranırlar.
Xatırlatma
2024-cü ilin martından başlayan "ToplumTV işi" çərçivəsində Ə.Məmmədli də daxil olmaqla 10-a yaxın şəxs həbs olunub. Onlar qaçaqmalçılıq, cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda əmlakın leqallaşdırılması, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və əmək müqaviləsiz işçi çalışdırmaqda ittiham edilirlər. Bu maddələr üzrə 12 ilədək həbs təhlükəsi ilə üzləşən təqsirləndirilənlərin heç biri ittihamları qəbul etmir, həbslərini siyasi sifariş sayırlar. Hazırda iş üzrə məhkəmə prosesi davam edir.
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından 108 il ötür
Bu gün, mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından 108 il keçir.
Rusiyada çarın devrilməsindən sonra, 108 il əvvəl Tbilisidə elan olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) 23 ay fəaliyyət göstərə bilib. 1920-ci il aprelin 27-də Rusiyanın silahlı təcavüzü ilə süqut edib. AXC paytaxtı Tbilisidən Gəncəyə, daha sonra 2018-ci il sentyabrın 15-də isə Bakının işğaldan azad edilməsi ilə ora köçürülmüşdü. Azərbaycanın indiki faktiki ərazilərini Rusiya 19-cu əsrin əvvəllərində işğal etmişdi.
Cümhuriyyətin bir çox qurucuları Azərbaycanın təkrar işğalından sonra mühacirət etmək məcburiyyətində qalıblar.
1991-ci il noyabrın 18-də Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən bəyan edib. Həmin vaxt Azərbaycan Respublikası Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan edilib.
1992-ci ildən Azərbaycanda mayın 28-i Respublika, 2021-ci ildən isə Müstəqillik günü kimi qeyd edilir. Milli Məclisin 2021-ci il oktyabrın 15-də keçirilən iclasında "Müstəqillik Günü haqqında" yeni qanun layihəsi qəbul edilib. 28 May - Respublika Gününün və 18 Oktyabr - Dövlət Müstəqilliyi Gününün adı dəyişdirilib. Mayın 28-i Müstəqillik Günü, oktyabrın 18-i isə Müstəqilliyin Bərpası Günü elan olunub.
Balakəndə 'qarpız' yükünün altından 110 kq marixuana çıxdı
Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) İrandan Gürcüstana "qarpız" daşıyan yük maşınında külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlayıb.
Rəsmi məlumata görə, Balakən Gömrük İdarəsinin "Mazımqara" postunda saxlanılan yük avtomobili stasionar rentgen qurğusundan keçirilərkən şübhəli görüntülər qeydə alınıb. Bu səbəbdən maşın əsaslı yoxlamaya cəlb olunub.
Kinoloji xidmət itlərinin də cəlb olunduğu axtarış zamanı "qarpız" qutularının altında xüsusi üsulla gizlədilmiş 110 kiloqram 300 qram marixuana tapılıb.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Rəsmi Tehran hələlik hadisəyə münasibət bildirməyib.
Müstəqil ekspertlərin fikrincə, təhqiqat zamanı bu qədər yükün Azərbaycan ərazisinə hansı yolla daxil olduğu və Gürcüstan sərhədinə qədər maneəsiz necə çatdırıldığı mütləq aydınlaşdırılmalıdır. Onlar vurğulayırlar ki, İrandan Avropaya yönələn narkotrafikin ölkə ərazisindən keçməsi faktları xüsusi və ciddi araşdırmalar tələb edir.
Xatırlatma
Rəsmi Bakı vaxtaşırı İrandan gələn narkotik tranzitinin qarşısının alınması barədə hesabatlar dərc edir.
Bu ayın əvvəlində Azərbaycan Baş Prokurorluğu ölkəyə qayıqla 373 kiloqram narkotik maddə keçirməkdə ittiham olunan üç İran vətəndaşı barəsindəki cinayət işi üzrə istintaqın yekunlaşdığını bəyan etmişdi. İran tərəfi isə bu növ ittihamları, bir qayda olaraq, şərh etmir.
Azərbaycana gələnlər azalıb, gedənlər də
Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) məlumatına görə, 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycana gələnlərin sayı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10.5 faiz azalıb. Dörd ay ərzində ölkəyə dünyanın 175 dövlətindən 658.5 min xarici və vətəndaşlığı olmayan şəxs səfər edib.
Gələnlərin 26.7 faizi Rusiya, 22.4 faizi Türkiyə, 8.7 faizi İran, 5.3 faizi Gürcüstan vətəndaşları olub.
Əsas azalma Körfəz ölkələrindən gələnlərin sayında qeydə alınıb – bu istiqamətdə geriləmə 27.8 faiz təşkil edir.
Hesabat dövründə Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrə səfərlərinin sayı da 4.8 faiz azalaraq 602.4 min nəfərə düşüb. Ölkədən gedənlərin 40.8 faizi Türkiyəyə (ötən illə müqayisədə 7.5 faiz çox), 16.8 faizi Rusiyaya (1 faiz az), 10.8 faizi Gürcüstana (7.1 faiz az), 7.9 faizi isə İrana (31.4 faiz az) yollanıb.
Digər ölkələrə səfər edənlərin payı 23.7 faiz təşkil edib ki, bu göstəricidə də 12.1 faiz azalma var.
Ekspertlər Körfəz ölkələrindən gələnlərin sayının azalmasını, əsasən, Yaxın Şərqdə son aylarda artan gərginliklə izah edirlər. Bununla yanaşı, mütəxəssislər 2020-ci ilin əvvəlindən koronavirus pandemiyası səbəbindən Azərbaycanın quru sərhədlərində tətbiq olunan məhdudiyyətlərin hələ də qüvvədə qaldığını vurğulayırlar.
Təhlilçilərin fikrincə, həm quru sərhədlərinin qapalı olması, həm də regional rəqiblərlə müqayisədə turizm imkanlarının baha olması ölkəyə gələn xaricilərin sayını xeyli azaldır. Onlar yaxın vaxtlarda Gürcüstana dəmiryol xəttinin açılmasının bu prosesə müəyyən müsbət təsir göstərəcəyini ehtimal edirlər.
Ölkədən gedənlərin sayındakı geriləməni isə ekspertlər əhalinin maddi vəziyyəti ilə əlaqələndirirlər. İrana səfər edənlərin sayındakı kəskin azalma (31.4 faiz) isə bu ölkədəki daxili gərginlik, habelə İranın İsrail və ABŞ ilə apardığı hərbi toqquşmalarla izah olunur.
Tural Sadıqlı valideynlərinin Azərbaycandan buraxılmadığını deyir
Hazırda mühacirətdə yaşayan bloqer Tural Sadıqlının atası və anasının Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulduğu bildirilir. Bu barədə məlumatı bloqerin özü paylaşıb.
T.Sadıqlının açıqlamasına görə, mayın 15-i səhər saatlarında Bakı hava limanında Avropaya getmək istəyən atası və anası sərhəddən buraxılmayıb: "Onlara Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkədən çıxışlarına qadağa qoyulduğu bildirilib. Beləliklə, 74 yaşlı atam və 71 yaşlı anam səhhətlərində problem olduğu halda geri qayıtmaq məcburiyyətində qalıblar".
Bloqer vurğulayır ki, valideynlərinin heç bir cinayət əməli yoxdur və onlar hər hansı cinayət işində şahid qismində tanınmırlar. O, bu addımın birbaşa özünün siyasi fəaliyyətinə görə qisas xarakteri daşıdığını iddia edir: "Ötən il əmim Elmir Sadıqovu şərləyərək həbs etdilər, lakin bununla ürəkləri soyumadı. Barəmdə qiyabi 14 il həbs cəzası çıxardılar, yenə də kifayətlənmədilər...".
Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi və digər rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
T.Sadıqlının əmisi Elmir Sadıqov ötən il oktyabrın 1-də Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hökmü ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci (qanunsuz olaraq silah-sursat saxlama) maddəsi ilə təqsirli bilinib. Bloqerin qardaşı Əlövsət Sadıqlı əmisinin günahsız olduğunu və məhkəmənin qeyri-obyektiv aparıldığını bildirib.
Xatırlatma
Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı kəskin tənqidləri ilə tanınan T.Sadıqlının yaxınları son illər ərzində bir neçə dəfə hüquqi təqiblərə məruz qalıblar. Digər qardaşı Elgiz Sadıqlı da narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və polisin qanuni tələbinə tabe olmama ittihamları ilə həbs olunub. Ailə üzvləri bu həbsləri birbaşa T.Sadıqlının bloqerlik fəaliyyəti ilə əlaqələndirsələr də, hüquq-mühafizə orqanları bu iddiaları rədd edir.
Ötən il Baş Prokurorluğun təqdimatı əsasında xaricdə yaşayan bir sıra bloqerlər haqqında qiyabi həbs-qətimkan tədbiri seçilib. Həmin il dekabrın 26-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qiyabi hökmü ilə T.Sadıqlı dələduzluq və kütləvi iğtişaşlara çağırış maddələri ilə təqsirli bilinərək 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sadıqlı bütün bu ittihamları "şər-böhtan" adlandırır.
373 kq narkotiki qayıqla keçirməkdə təqsirlənən üç iranlının işi məhkəmədə
Azərbaycana qayıqla 373 kiloqram narkotik maddə keçirməkdə ittiham olunan İran İslam Respublikasının üç vətəndaşı barəsində açılmış cinayət işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşıb.
Baş Prokurorluğun mayın 13-də yaydığı məlumata görə, sözügedən şəxslər qabaqcadan əlbir olaraq 373 kiloqramdan çox marixuananı (45 kiloqramı qurudulmuş, 328 kiloqramı isə qurudulmamış halda) satış məqsədilə qanunsuz əldə ediblər. Onlar həmin narkotiki mühərrikli qayıqla Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsindən ölkəyə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirməkdə ittiham olunurlar.
Rəsmi məlumata görə, təqsirləndirilən şəxslər Xaçmaz rayonunun sahil hissəsinə yaxınlaşarkən Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən aşkar ediləcəklərini anlayaraq narkotik bağlamalarını dənizə atıblar. Sözügedən narkotik maddələr sonradan Xəzər dənizinin Xaçmaz rayonu sahillərində və ətraf akvatoriyada tapılaraq maddi sübut kimi götürülüb.
İran vətəndaşlarına Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2 (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən qaçaqmalçılıq), 234.4-1 (satış məqsədilə xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitələri qanunsuz olaraq əldə etmə, saxlama və daşıma) və 318.2-ci (Azərbaycan dövlət sərhədini qanunsuz keçmə) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.
İttiham olunan şəxslərin müdafiə tərəfindən, İranın rəsmi dairələrindən məsələyə münasibət almaq mümkün olmayıb.
Bakı tez-tez İrandan Azərbaycana narkotik tranzitinin qarşısının alınması barədə məlumatlar dərc edir. 2022-ci ildə isə Azərbaycanda Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından iddia edilmişdi ki, həmin ilin 10 ayı ərzində xarici ölkə mənşəli narkotik vasitələrin 95 faizindən çoxu İran ərazisindən qaçaqmalçılıq və digər qanunsuz yollarla Azərbaycana gətirilib. Son illərdə də narkotik tranzitində əsasən İranın adı çəkilsə də, bununla bağlı dəqiq faizlər açıqlanmır.
Tehran tərəfi isə bu qəbildən olan rəsmi ittihamları əksər hallarda şərh etmir.
Jurnalist təcridxanada döyüldüyünü deyir
Həbsdə olan jurnalist Nurlan Librenin saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasında zorakılığa məruz qaldığı bildirilir.
Bu barədə məlumat mayın 12-də jurnalistin sosial media hesabında yayılıb. İddiaya görə, mayın 2-də təcridxananın bir əməkdaşı onu provokasiyaya çəkib və aralarında mübahisə yaranıb: "Məni döydü, qollarımı barmaqlıqların arasından sıxdı, daha sonra arxadan qandallayıb yuxarı doğru burdu. Qollarımda qandalın izləri qalır".
İddiaya təcridxananın həmin əməkdaşı və rəhbərliyindən münasibət almaq mümkün olmayıb. Rəsmilər isə təcridxana və cəzaçəkmə müəssisələri ilə bağlı oxşar şikayətləri təsdiq etmirlər.
Bu yaxınlarda həbsdə olan digər jurnalistlər də fiziki müdaxiləyə məruz qaldıqları ilə bağlı açıqlamalar yayıblar. O zaman da cavabdeh qurumlar belə şikayətləri təsdiqləməyiblər.
"MeydanTV işi"
N.Libre "MeydanTV işi" üzrə həbs edilib. Bu iş üzrə hazırda ümumilikdə 10-dan çox jurnalist həbsdədir. Onlara Cinayət Məcəlləsinin 192-ci (qanunsuz sahibkarlıq), 193-1-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması), 213-cü (vergidən yayınma), 206-cı (qaçaqmalçılıq) və digər maddələri ilə ittihamlar verilib. Jurnalistlər qaçaqmalçılıq yolu ilə xaricdən valyuta gətirməkdə suçlanırlar. Bu maddələr üzrə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
Jurnalistlər bu ittihamların heç birini qəbul etmir. Onlar bildirirlər ki, hökumət təmsilçilərinin korrupsiya əməllərini ifşa etdiklərinə, məmur özbaşınalıqlarını ictimailəşdirdiklərinə görə cəzalandırılırlar.
Rəsmilər isə, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim peşə fəaliyyətinə görə həbs edilmir. Onların sözlərinə görə, jurnalistlər törətdikləri əməllərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar.
Aytac Tapdıqın anasının xaricə çıxışına icazə verilməyib
MeydanTV-nin hazırda həbsdə olan jurnalisti Aytac Tapdıqın anası Dilrubə Amanovanın Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulduğu bildirilir.
Bu barədə məlumatı Amanovanın özü və yaxınları yayıb. Bildirilənə görə, o, xaricdə yaşayan digər qızı ilə görüşmək üçün səfər etmək istəsə də, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında saxlanılıb. Qadağanın Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) tərəfindən tətbiq edildiyi deyilir.
D.Amanova heç bir banka və ya dövlət qurumuna borcunun olmadığını vurğulayır.
O, sosial şəbəkələrdə fəallığı ilə seçilir.
Məsələ ilə bağlı DİN ilə əlaqə saxlayıb danışmaq mümkün olmayıb.
Bundan əvvəl də həbsdə olan bəzi ictimai fəalların və jurnalistlərin yaxınları oxşar məhdudiyyətlərlə üzləşiblər.
"MeydanTV işi"
MeydanTV-nin baş redaktoru Aynur Elgünəş, əməkdaşları Aysel Umudova, Natiq Cavadlı, Aytac Tapdıq, Xəyalə Ağayeva və Ramin Deko 2024-cü il dekabrın 6-dan həbsdədirlər. Həmin gün onlarla yanaşı, Bakı Jurnalistika Məktəbinin direktor müavini Ülvi Tahirov da həbs edilib.
Bu cinayət işi üzrə 2025-ci ilin fevralında daha üç jurnalist – Şəmşad Ağa, Nurlan Libre və Fatimə Mövlamlı tutulub. Mayda jurnalist Ülviyyə Əli, avqustda isə fotojurnalist Əhməd Muxtar da "MeydanTV işi" ilə bağlı həbs ediliblər.
Onlara Cinayət Məcəlləsinin 192-ci (qanunsuz sahibkarlıq), 193-1-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması), 213-cü (vergidən yayınma), 206-cı (qaçaqmalçılıq) və digər maddələri ilə ittiham verilib. Jurnalistlər qaçaqmalçılıq yolu ilə xaricdən valyuta gətirməkdə suçlanırlar. Həmin maddələr üzrə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulur.
Jurnalistlər bu ittihamların heç birini qəbul etmir. Onlar prezident də daxil olmaqla, hökumət nümayəndələrinin korrupsiya əməllərini ifşa etdiklərinə, məmur özbaşınalıqlarını ictimailəşdirdiklərinə görə cəzalandırıldıqlarını bildirirlər.
Rəsmilər isə, bir qayda olaraq, ölkədə heç kimin peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını vurğulayır və jurnalistlərin törətdikləri əməllərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edildiklərini bildirirlər.
Lökbatanda anbar yanıb [Video]
Mayın 12-si gecə saatlarında Bakı şəhərinin Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən anbar kompleksində yanğın qeydə alınıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) məlumatına görə, ümumi sahəsi 46 min kv.m olan bitişik anbar kompleksinin 21 min kv.m sahəsi yanıb, qalan ərazi isə xilas olunub.
Yanğının səbəbi hələlik açıqlanmayıb.
Yerli media yanğının "Kontakt Home" mağazalar şəbəkəsinə məxsus anbarda baş verdiyini bildirir. Şirkətdən məsələyə hələlik rəsmi münasibət öyrənmək mümkün olmayıb.
MN: Kəlbəcərdə iki hərbçi minaya düşüb
Mayın 11-də Azərbaycan ordusunun iki hərbi qulluqçusu Kəlbəcər rayonu ərazisində xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Nazirlikdən bildirilib ki, xəsarət alan hərbçilər yaxınlıqdakı tibb müəssisəsinə təxliyə edilib: "Yaralıların vəziyyəti stabildir və hazırda hərbi tibb müəssisəsində müalicələri davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır".
Xəsarət alan hərbçilərin yaxınları ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb.
Azərbaycanın rəsmi qurumlarının açıqlamasına görə, 10 noyabr 2020-ci il tarixli atəşkəs bəyanatından sonra ölkənin 70-dən çox vətəndaşı minaya düşərək həlak olub, 350-dən çox şəxs isə müxtəlif xəsarətlər alıb. Onların bir qisminin hərbi qulluqçu olduğu bildirilir.
Rəsmi qurumlar dəfələrlə vurğulayıb ki, Ermənistan işğaldan azad olunan ərazilərdə minaların xəritələrini verməkdən imtina edir. Sonradan Azərbaycanda saxlanılan erməni hərbçilərinin bir hissəsinin geri təhvil verilməsi müqabilində bir sıra rayonların mina xəritələrinin alındığı bildirilib. Bununla belə, Azərbaycan rəsmiləri bu xəritələrin böyük ölçüdə reallığı əks etdirmədiyini vurğulayıblar. Buna cavab olaraq Ermənistanın baş naziri bəyan edib ki, əllərində olan bütün xəritələr Azərbaycana verilib.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi və ətrafdakı yeddi rayonu (o cümlədən Kəlbəcər) işğal edilib.
2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib. Elə bundan sonra Qarabağdan erməni əhali köç edib.
Ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda prezident Donald Trampın vasitəçiliyi ilə 30 ildən çox münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi paraflanıb. Paraflanmış mətndə tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır.
Bakı Rusiya dövlət televiziyasından narazıdır
"Mayın 6-da Rusiyanın dövlət televiziyası olan "Birinci Kanal"ın "Vremya pokajet" verilişində Azərbaycanın təhrif olunmuş xəritəsinin nümayiş etdirilməsi, xəritədə mövcud olmayan qondarma "Dağlıq Qarabağ" ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbuledilməz siyasi manipulyasiyadır". Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib.
O xatırladıb ki, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub və bu reallıq Rusiya Federasiyası daxil olmaqla, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır.
"Dövlət televiziyasında köhnəlmiş, saxta, separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hörmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir", – XİN sözçüsü vurğulayıb.
"Dövlətə məxsus media resurslarının məsuliyyətsiz, qərəzli yanaşması yolverilməzdir və qarşı tərəfdən bu məsələyə aydın izah verilməsi, eləcə də belə halların təkrarlanmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi gözlənilir", – o əlavə edib.
Hələlik bu açıqlamaya Rusiyanın cavabdeh qurumlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
1990-cı illərin əvvəllərində Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olmuşdu. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi və ətrafındakı 7 rayon işğal edilmişdi. Bölgədə dünyanın heç bir ölkəsinin tanımadığı "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın mövcudluğu elan edilmişdi.
2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Son illər iki ölkə arasında müxtəlif formatlarda sülh danışıqları aparılıb. Nəhayət, ötən il avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Vaşinqtonda sülh sazişini paraflayıblar. Sənəddə tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir, qarşılıqlı iddiaların dayandırılması vacib sayılır.
Bir ay sonra, iyunun 7-də Ermənistanda parlament seçkiləridir. Azərbaycanda və Ermənistanda bir sıra müstəqil ekspertlər düşünürlər ki, Kreml bu seçkilərdə hazırkı baş nazir Nikol Paşinyana alternativ sayılan, bölgədə separatizmi qızışdıra biləcək bəzi qüvvələrin qələbəsini istəyir . Hərçənd Rusiya rəsmiləri belə dəyərləndirmələri qəbul etmirlər.
'BakuBus' və taksi xidməti Metropolitenə birləşdirilir
"Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (QSC) yenidən təşkil ediləcək. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev bu gün, mayın 7-də fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, “BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətləri “Bakı Metropoliteni” QSC-nin tərkibinə birləşdirilir.
Fərmana görə, "Bakı Metropoliteni" QSC ictimai nəqliyyatda sərnişindaşmanın keyfiyyətini və təhlükəsizliyini yüksəltməlidir. Xidmətlərin təşkili və gediş haqqının ödənilməsi üçün yeni, rəqəmsal həllər tətbiq etməlidir. Həmçinin bu sahəni vahid mərkəzdən idarə etməli və əlaqələndirməlidir.
QSC-nin fəaliyyətinə ümumi rəhbərlik və nəzarət üçün sədr daxil olmaqla, beş üzvdən ibarət Müşahidə Şurası yaradılır.
"Bakı Taksi Xidməti" 2015-ci ildə Nəqliyyat Nazirliyinin, "BakuBus" isə 2014-cü ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeçiliyində yaradılıb.
Xatırlatma
Son illərdə taksi fəaliyyəti sahəsində qəbul edilmiş qərarlar və qanunvericilik dəyişiklikləri, rəsmi olaraq, xidmətin keyfiyyətinin artırılması məqsədi daşıyıb. Lakin nəticədə taksilərin sayında azalma və qiymət artımı müşahidə olunub. Müstəqil iqtisadçılar bu prosesi taksi xidmətinin inhisara alınması kimi dəyərləndiriblər.
Ötən il oktyabrın 1-də metro və bəzi marşrutlarda gediş haqqı 60 qəpiyə qaldırılıb. Halbuki, metro və bir sıra marşrutlarda gediş haqqı ondan bir il əvvəl də 10 qəpik artırılmışdı. Bəzi müstəqil ekspertlər hesab edir ki, hökumət bu fərmandan sonra yenidən qiymət artımına gedə bilər.
Mərkəzi Bank inflyasiya gözləntisini yüksəldib
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) inflyasiya gözləntisini yüksəldib. Qurumun 6 may tarixli açıqlamasına əsasən, illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 5.9 faiz, 2027-ci ildə isə 4.5 faiz olacağı proqnozlaşdırılır. Halbuki, bundan üç ay əvvəl, fevral proqnozlarına görə, illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 5.5 faiz, 2027-ci ildə isə 4 faiz olacağı gözlənilirdi.
AMB inflyasiya təzyiqinin artmasını əsasən xarici mənşəli xərc amilləri ilə əlaqələndirir. Bankın rəyinə görə, qlobal ərzaq qiymətlərinin yüksəlməsi, ticarət tərəfdaşlarındakı inflyasiya və nominal effektiv məzənnənin möhkəmlənmə tempinin zəifləməsi bu artımda həlledici rol oynayır.
Qurum əlavə edir ki, 2026-cı ilin martında illik inflyasiya 5.6 faiz təşkil edib.
Lakin müstəqil iqtisadçılar rəsmi rəqəmləri sual altına alaraq real inflyasiyanın son bir ildə ikirəqəmli həddə çatdığını iddia edirlər. Ekspertlər inflyasiyanın yalnız xarici amillərlə izah edilməsi ilə razılaşmırlar. Onlar daxili qiymət artımlarına diqqət çəkərək ilin əvvəlindən yanacağın bahalaşmasını, vergi və rüsumların artırılmasını inflyasiyanı tətikləyən əsas daxili səbəblər kimi vurğulayırlar.