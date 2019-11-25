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2019, 25 Noyabr, Bazar ertəsi, Bakı vaxtı 17:23

Korrupsiya dağıdır

 

Yağışdan sonra çökən Bibiheybət yolu.

 

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