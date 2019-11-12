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2019, 12 Noyabr, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 14:30

İslahat aparatı

 

Azərbaycanda polisə ayrılan pul artırılır. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, bu, maaş artımından çox yeni texnika və avadanlıqların alınması üçün nəzərdə tutulur.

 

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