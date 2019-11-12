Keçid linkləri
Əsas məzmuna qayıt
Əsas naviqasiyaya qayıt
Axtarışa keç
toggle search input
toggle main navigation
RFE/RL-in bütün saytları
Axtar
Axtar
burada axtarın
Audio menyu
Xəbərlər
Video/Foto/Radio
Videolar
Fotolar
TV proqramlar
RADİO proqramlar
Karikatura
İnfoqrafika
Qarabağ
Siyasət
İqtisadiyyat
Araşdırma
İslam
OxuZalı
Davamı
Azadlıq Radiosu
Canlı
CANLI
Azadlıq Radiosu
Növbəti veriliş
15:05 - 16:00
"Amerikanın Səsi" radiosunun proqramı
16:05 - 17:00
"Amerikanın Səsi" radiosunun proqramı
20:00 - 20:30
AzadliqLive
Audio arxiv
AzadliqLive
İz
Broadcasting pages
Axtar
Axtar
Əvvəlki
Növbəti
Təcili xəbərlər
2019, 12 Noyabr, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 14:30
İslahat aparatı
Azərbaycanda polisə ayrılan pul artırılır. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, bu, maaş artımından çox yeni texnika və avadanlıqların alınması üçün nəzərdə tutulur.
Başqa karikaturalara burada bax
İslahat aparatı
Əvvələ dön
XS
SM
MD
LG