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2019, 01 Oktyabr, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 15:21

İstefadan sonra

 

300 min dollar borc qalmaqalında adı hallanan Rafael Cəbrayılov deputat mandatından imtina edib.

 

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