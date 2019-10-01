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2019, 01 Oktyabr, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 15:21
İstefadan sonra
300 min dollar borc qalmaqalında adı hallanan Rafael Cəbrayılov deputat mandatından imtina edib.
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İstefadan sonra
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