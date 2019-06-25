Rusiyalı kosmonavt və amerikalı astronavtlar Yerə qayıdıblar

Rusiya kosmonavtını, Birləşmiş Ştatlar və Kanadadan iki astronavtı daşıyan Soyuz kosmik gəmisi Yerə qayıdıb.
Ekspedisiya komandiri, Roskosmos-dan Oleg Kononenko, NASA astronavtı Anne McClain və Kanadanın Kosmik Agentliyindən David Saint-Jacques iyunun 25-də Qazaxıstanda Yerə eniblər. Onlar kosmosda 204 gün keçiriblər.
Bu, Kononenko-nun dördüncü kosmik missiyası idi.
Hazırda Beynəlxalq Kosmik Stansiyada amerikalılar Nick Hague və Christina Koch, Rusiyadan Aleksei Ovchinin qalıb.
İyulda NASA-dan Andrew Morgan, Avropa Kosmik Agentliyindən Luca Parmitano və Roskosmos-dan Aleksandr Skvortsov qoşulacaqlar.