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2019, 25 İyun, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 10:39
Dünyada

Rusiyalı kosmonavt və amerikalı astronavtlar Yerə qayıdıblar

Arxiv fotosu

Rusiya kosmonavtını, Birləşmiş Ştatlar və Kanadadan iki astronavtı daşıyan Soyuz kosmik gəmisi Yerə qayıdıb.

Ekspedisiya komandiri, Roskosmos-dan Oleg Kononenko, NASA astronavtı Anne McClain və Kanadanın Kosmik Agentliyindən David Saint-Jacques iyunun 25-də Qazaxıstanda Yerə eniblər. Onlar kosmosda 204 gün keçiriblər.

Bu, Kononenko-nun dördüncü kosmik missiyası idi.

Hazırda Beynəlxalq Kosmik Stansiyada amerikalılar Nick HagueChristina Koch, Rusiyadan Aleksei Ovchinin qalıb.

İyulda NASA-dan Andrew Morgan, Avropa Kosmik Agentliyindən Luca Parmitano və Roskosmos-dan Aleksandr Skvortsov qoşulacaqlar.

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