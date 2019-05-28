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2019, 28 May, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 07:39
Dünyada

Bıçaqlı 19 nəfəri yaralayıb, özünü öldürüb

Arxiv fotosu

Tokio yaxınlığında adamla dolu avtobus dayanacağında bir bıçaqlı 13-ü uşaq olmaqla azı 19 nəfəri yaralayıb, sonra öz boğazını kəsib.

Polis şübhəlinin aldığı yaralardan dünyasını dəyişdiyini bildirib.

Yaponiya mediası hücum zamanı bir uşağın və bir böyük adamın öldürüldüyünü yazır. Yerli yanğınsöndürmə departamenti isə hücum edənin azı bir nəfəri öldürdüyünü təsdiqləyib.

NHK televiziyası bir şübhəlinin saxlandığını, hadisə yerindən iki bıçaq tapıldığını xəbər verir.

Hücum edənin kimliyi, motivləri hələlik, açıqlanmayıb.

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