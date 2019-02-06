NATO Makedoniya ilə pakt imzalayacaq

NATO-nun 29 üzvü bu gün – fevralın 6-da Makedoniya ilə üzvlük razılaşması imzalayacaq. Bir müddət öncə Makedoniyanın Yunanıstanla əldə etdiyi razılaşma iki ölkənin münasibətlərinin normallaşmasına yol açıb.

NATO-nun Baş katibi Jens Stoltenberg ötən həftə deyib ki, Brüsseldə imzalanacaq protokol bu Balkan ölkəsinin alyansın 30-cu üzvünə çevrilməsi yolunda vacib addım olacaq.



“Fevralın 6-da tarix yazacağıq”, – Stoltenberg fevralın 2-də Twitter-də yazıb.

Makedoniya və Yunanıstanın ötən il imzaladığı razılaşmaya görə Makedoniyanın adı dəyişərək Şimali Makedoniya Respublikası olub. Bununla da Yunanıstanın Skopyenin AB və NATO-ya üzvlüyünə etirazları aradan qalxıb.

Yunanıstan 1991-ci ildən, Yuqoslaviya dağılandan Makedoniya adına etiraz edirdi, çünki özünün şimalında bu adda vilayət var.