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2019, 09 Yanvar, çərşənbə, Bakı vaxtı 10:31

#FreeMehman

 

Bloqer Mehman Hüseynov ona irəli sürülən yeni ittihama etiraz olaraq dekabrın 26-dan aclıq aksiyasına başladığını bildirib.

 

Başqa karikaturalara burada bax

 

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