Keçid linkləri
Əsas məzmuna qayıt
Əsas naviqasiyaya qayıt
Axtarışa keç
toggle search input
toggle main navigation
RFE/RL-in bütün saytları
Axtar
Axtar
burada axtarın
Audio menyu
Xəbərlər
Video/Foto/Radio
Videolar
Fotolar
TV proqramlar
RADİO proqramlar
Karikatura
İnfoqrafika
Qarabağ
Siyasət
İqtisadiyyat
Araşdırma
İslam
OxuZalı
Davamı
Azadlıq Radiosu
Canlı
15:05 - 16:00
CANLI
"Amerikanın Səsi" radiosunun proqramı
Növbəti veriliş
16:05 - 17:00
"Amerikanın Səsi" radiosunun proqramı
20:00 - 20:30
AzadliqLive
23:00 - 23:30
AzadliqLive
Audio arxiv
AzadliqLive
İz
Broadcasting pages
Axtar
Axtar
Əvvəlki
Növbəti
Təcili xəbərlər
2018, 10 Oktyabr, çərşənbə, Bakı vaxtı 15:07
Yeni 'çörək toru'
Bakıda yollara sarı kəsişmə toru çəkilir. Rəsmi qurumlar deyir ki, «sarı tor»lar yolayrıcılarında nəqliyyatın tıxanmasının qarşısını alır.
Başqa karikaturalara burada bax
Yeni 'çörək toru'
Əvvələ dön
XS
SM
MD
LG