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2018, 10 Oktyabr, çərşənbə, Bakı vaxtı 15:07

Yeni 'çörək toru'

 

Bakıda yollara sarı kəsişmə toru çəkilir. Rəsmi qurumlar deyir ki, «sarı tor»lar yolayrıcılarında nəqliyyatın tıxanmasının qarşısını alır.

 

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