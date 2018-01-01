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2018, 18 Sentyabr, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 10:46

'Qurban olduğumun yanına sal!'

 

Prezident İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyev əsgər gedib.

 

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