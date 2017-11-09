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2017, 09 Noyabr, Cümə axşamı, Bakı vaxtı 15:18
İnfoqrafika
Azərbaycan Bayrağı: çox yayılmış 5 yanlış (İnfoqrafika)
1 saat öncə
Azərbaycanın üçrəngli dövlət bayrağı haqqında çox yayılmış 5 yanlış bilgi və onların doğru izahını təqdim edirik.
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