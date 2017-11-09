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2017, 09 Noyabr, Cümə axşamı, Bakı vaxtı 15:18
İnfoqrafika

Azərbaycan Bayrağı: çox yayılmış 5 yanlış (İnfoqrafika)

Azərbaycanın üçrəngli dövlət bayrağı haqqında çox yayılmış 5 yanlış bilgi və onların doğru izahını təqdim edirik.


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