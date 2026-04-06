Novorossiyskə dron hücumunda xəsarət alanlar var

Novorossiyskə dron hücumu nəticəsində səkkiz nəfər xəsarət alıb. Məlumatı Krasnodar diyarının qubernatoru Veniamin Kondratyev yayıb. O, xəsarət alanlardan iksinin uşaq olduğunu qeyd edib.
Altı çoxmənzilli və iki fərdi evə ziyan dəyib. Kondratyev dron qalıqları bir neçə müəssisənin ərazisində aşkarlandığını yazıb.
ASTRA və digər Telegram-kanallar yazır ki, hücum nəticəsində "Şesxaris" neft terminalına ziyan dəyib. Bu, Rusiyanın cənubunda neft və neft məhsullarının saxlandığı, tankerlərə yükləndiyi əsas kompleksdir.
"Şesxaris" "Transneft"ə məxsus "Çernomortransneft" strukturuna daxildir. Terminalın rezervuar parkı 500 min ton xam neft qəbul etməyə imkan verir.
İlk dəfə deyil dronlar bu terminala hücum edir. Martın 2-dəki zərbədən sonra terminal fəaliyyətini bir həftə sonra bərpa edib. "Bloomberg"ə danışan mənbə həmin vaxt dronların səkkiz yükləmə platformasından altısını zədələdiyini bildirib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə 198 Ukrayna pilotsuz aparatının vurulduğunu açıqlayıb.
Bir gün öncəki zərbələr
Bir gün öncə Ukrayna dronları Rusiyanın Qara dəniz sahilindəki Primorsk neft ixracını habını və Nijni-Novqorodda NORSI neft emalı zavodunu vurub.
Rusiyanın Ukraynaya dron hücumlarında isə azı bir dinc sakinin həlak olduğu açıqlanıb.
Bu arada Ukraynanın şərqində və cənubunda bir neçə yerdə döyüşlərin getdiyi xəbər verilir. Ukrayna ordusunu Rusiyanın onlarla hücum gerçəkləşdirdiyini bildirib.
Hazırda Rusiya Ukrayna ərazisinin 20 faizini tutub, Kiyevdən qüvvələrini Donetsk vilayətindən çıxarmasını tələb edir.
Donetsk və Luqanskın daxil olduğu Donbasa nəzarət ABŞ-nin vasitəçilik etdiyi sülh danışıqlarında əsas mübahisəli məqamdır.
Son aylar ABŞ-Ukrayna və Rusiya danışıqlarının bir neçə raundu keçirilib. Amma fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana aviazərbələrə başlayandan Ukrayna və Rusiya arasında görüş olmayıb.
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski aprelin 5-də Suriyaya gedib. O, son vaxtlar Yaxın Şərq ölkələrindən bir neçəsinə səfər edib. Bu ölkələr İranın ABŞ-İsrail hava zərbələrinə cavab olaraq həyata keçirdiyi dron və raket hücumları ilə üzləşir.
"Bu gün Dəməşqdəyəm. Real təhlükəsizlik və iqtisadi əməkdaşlığa yönəlmiş aktiv Ukrayna diplomatiyamızı davam etdiririk", – Zelenski Telegram-da yazıb.