Ukraynanın Moskva vilayətinə hücumunda 3 nəfər ölüb

Mayın 17-də Ukrayna son bir il ərzində Moskva vilayətinə ən böyük hücumunu həyata keçirib. Üç nəfərin öldüyü bildirilir. Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən Belqorod vilayətində isə bir nəfər həlak olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ölkənin azı 12 regionunda mindən çox dronun vurulduğunu açıqlayıb.
Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyov ölənlərlə bağlı məlumatı təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, bir neçə yaşayış binası və infrastruktur obyekti ziyan görüb, xilasedicilər dağıntılar altında qalan azı bir nəfəri axtarır.
Moskvaya uçan 81 dron vurulub
Hava hücumundan müdafiə sistemləri Moskvaya doğru hərəkət edən 81 dronu məhv edib.
TASS agentliyi Moskva meri Sergey Sobyaninə istinadən 12 nəfərin yaralandığını bildirib. Yaralıların əksəriyyəti Moskva neft emalı zavodlarından birinin girişinə yaxın ərazidə xəsarət alıb. Amma zavodun texnoloji avadanlıqlarına ziyan dəymədiyi açıqlanıb.
Ölkənin ən böyük hava limanı olan Moskva "Şeremetyevo" aeroportu da dron qalıqlarının aerodrom ərazisinə düşdüyünü, lakin heç bir ziyan vurmadığını bildirib. Bundan başqa, Kaluqa, Bryansk, Smolensk və Pskov vilayətlərində, eləcə də Rusiyanın 2014-cü ildə qanunsuz ilhaq etdiyi Ukraynanın Krım yarımadasında da Ukrayna dronları vurulub.
Bu hücumdan iki gün əvvəl Moskva Kiyevə qarşı ən ağır zərbələrdən birini endirib. Rusiya raketinin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində üçü uşaq olmaqla 24 nəfər həlak olub.
"Ruslara açıq şəkildə deyirik ki..."
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski X platformasında hücumları təsdiqləyib. "Rusiyanın müharibəni uzatmasına, şəhərlərimiz və icmalarımıza hücumlarına cavablarımız tamamilə haqlıdır. Biz ruslara açıq şəkildə deyirik: onların dövləti bu müharibəni dayandırmalıdır", - o yazıb.
Zelenski axşam videomüraciətində əlavə edib ki, Ukrayna silahlarının hədəf vurma mənzilinin artması müharibənin gedişatını dəyişir: "Bu dəfə hədəflərə məsafə 500 kilometrdən çox idi. Moskva vilayəti Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemlərinin ən çox yerləşdirildiyi bölgədir, lakin Ukraynanın uzaqmənzilli imkanları artıq bunu aşa bilir".
Son raket və dron hücumlarından əvvəl iki ölkə arasında üçgünlük gərgin atəşkəs başa çatıb. Bu atəşkəs mayın 9-da Rusiyanın Qələbə Günü paradı ilə eyni vaxta salınmışdı. Zelenski Moskvanın Ukraynanın şərq cəbhəsində atəşkəsə əməl etmədiyini bildirib.
Rusiyadan dron və raket hücumu
Rusiya isə mayın 18-nə keçən gecə Ukraynaya 524 dron və 22 raket buraxıb. Məlumatı Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri yayıb. Bildirildiyinə görə, hava hücumundan müdafiə qüvvələri 503 dronu və dörd raketi vurub və ya zərərsizləşdirib. Hücumun əsas hədəfinin Dnepr şəhəri və onun ətraf bölgəsi olduğu vurğulanır.