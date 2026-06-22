Kral III Çarlz ilk dəfə vergi bəyannaməsini açıqlayır

Böyük Britaniya kralı III Çarlz monarxiya tarixində ilk dəfə olaraq öz şəxsi vergi bəyannaməsini ictimaiyyətə açıqlayacaq. Bukingem sarayından verilən məlumata görə, bu addım cümə axşamı günü atılacaq. Bildirilir ki, qərarı kral ailəsinin maliyyəsinə artan ictimai diqqət fonunda şəffaflığı artırmaq məqsədilə monarx şəxsən özü qəbul edib.
Qanunvericiliyə əsasən, Britaniya monarxlarının şəxsi vergi sənədlərini ictimaiyyətə açıqlamaq öhdəliyi yoxdur. Onlar həmçinin bəzi vergi növlərindən azaddırlar. Bununla belə, son illər kral ailəsi könüllü olaraq gəlir və kapital qazancı vergilərini ödəyir.
III Çarlz hələ taxt-tacın varisi olduğu dövrdən şəxsi vergiləri barədə məlumatları açıqlamağa başlayıb.
Kralın vergi bəyannaməsi ailənin maliyyə vəziyyətinə dair ənənəvi illik hesabatla birlikdə təqdim olunacaq.
Monarxın gəlir mənbələri olduqca müxtəlifdir. Gəlirlərin bir hissəsini dövlət qrantı təşkil edir ki, bu da kralın rəsmi xərclərini qarşılayır. Cari maliyyə ilində həmin qrantın məbləği əvvəlki illə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə artaraq 86.3 milyon funt-sterlinqdən 132.1 milyon funt-sterlinqə (175 milyon dollar) yüksəlib. Bununla belə, növbəti il qrantın həcminin azalacağı gözlənilir.
Bundan başqa, kral Lankaster hersoqluğu başda olmaqla, öz şəxsi mülklərindən də gəlir əldə edir. Məlumata görə, 2024–2025-ci illərdə bu mülklərdən gələn gəlir 26.8 milyon funt-sterlinq təşkil edib.
Britaniya qanunlarına görə, monarxlar gəlir, kapital artımı və vərəsəlik vergilərindən azaddırlar. Buna baxmayaraq, 1993-cü ildən etibarən ilk iki vergi növü könüllü olaraq ödənilir. III Çarlz isə anası II Yelizavetanın vəfatından sonra hökumətlə əldə olunmuş xüsusi razılaşmaya əsasən vərəsəlik vergisi ödəməyib.
Media təhlillərinə görə, Bukingem sarayı maliyyə hesabatlarını açıqlamaqla şahzadə Endryunun Ceffri Epşteynlə əlaqələri üzündən zədələnmiş ictimai etimadı bərpa etməyə çalışır.