"Qanun" nəşriyyatı 2016-cı ilin ən çox satılan kitablarını açıqladı

Qanun Nəşrlər Evi Oxu Zalına 2016-cı ilin ən çox satılan kitablarının siyahısını təqdim edib. Siyahıda ən çox satılmış 100 tərcümə, 50 Azərbaycan və 50 uşaq ədəbiyyatı toplanıb.



2016-cı ilin ən çox satılan 100 tərcümə ədəbiyyatı

İLİN KİTABI: Dale Karnegie “Dost qazanmaq və adamlara təsir göstərmək sənəti”



1.Dale Karnegie “Dost qazanmaq və adamlara təsir göstərmək sənəti

2.OSHO “Emosiyalar”

3.Paulo Coelho– Kimyagər

4.Marc Levy – Yenidən başlamaq mümkün olsaydı

5.Mümin Sekman– Hər şey səninlə başlar

6.Marc Levy – Bir-birimizə demədiyimiz sözlər

7.Dan Brown –Da Vinçi şifrəsi

8.Rhonda Byern – Sirr

9.John Green – Eyni ulduzun altında

10.Robin Şarma – Ferrarisini satmış rahib

11.Agatha Christie – On zənci balası

12.Khaleed Hosseni – Çərpələng uçuran

13.R.Kiosaki, Sh. Lechter – Varlı ata, kasıb ata

14.Jojo Moyes – Səndən öncə mən

15. Marc Levy – Haradasan

16.Marc Levy – Bəlkə də bu həqiqətdir

17.OSHO – Kişilərin kitabı

18.Robert Green – Hakimiyyətin 48 qanunu

19.Agatha Christie – Əlifba sırası ilə qətl

20.OSHO –Tale, azadlıq və ruh

21.Parinoush Saniee– Mənim payım

22.Julia Gippenreiter– Uşaqla necə ünsiyyət saxlamalı

23.George Orwel– 1984

24.Varis Dirie– Səhra çiçəyi

25.Napoleon Hill– Düşün və Varlan

26.Dan Brown– Mələklər və İblislər

27.Marc Levy – Başqa bir xoşbəxtlik\

28.OSHO – Qadınların Kitabı

29.Paulo Hawkins – Qatardakı qız

30.Dan Brown– İtirilmiş Simvol

31.Jo Nesbo – Qar adam

32.Valery Sinelnikov – Öz xəstəliyini sev

33.J. K. Rowling – Harri Potter və fəlsəfə daşı

34.Cecilia Ahern– P.S Mən səni sevirəm

35.Jane Austin – Qürur və qərəz

36.Qurban Said – Əli və Nino

37.Antoine de Saint-Exupery – Kiçik Prins

38.Sabahattin Ali – Xəz paltolu Madonna

39.Xaleed Hosseni – Min möhtəşəm günəş

40.Freidrich Nietzsche – Zərdüşt belə deyirdi

41.Philiph Kotler – A-dan Z-ə marketinq

42.Rolph Dobelli – Məntiqli düşünmə sənəti

43.Fyodor Dostoyevsky – Cinayət və cəza

44.Mümin Sekman – Davamlı Öyrən

45.Marc Levy – Qadın və Kişi

46.John Coleman – Komitet 300

47.George Orwel– Heyvanıstan

48.Jojo Moyes – Səndən sonra

49.Gabriel Garcia Marques – 100 ilin tənhalığı

50.Richard Carlson – Xırda şeyləri dərd etmə

51.Valery Sinelnikov – Məqsədin gücü

52.Napoleon Hill– Zənginliyin açarı

53.Paulo Coelho – 11 Dəqiqə

54.Franz Kafka – Milenaya məktublar

55.J. K. Rowling – Harri Potter və sirlər otağı

56.Agatha Christie – Qara qəhvə

57.Nicolas Sparks – Sevgili Con

58.Albert Camus – Yad

59.Paulo Coelho – Veronika ölməyə qərar verir

60.Robin Şarma – Ferrarisini satmış rahibdən liderlik dərsləri

61.Valery Sinelnikov – Stressə qarşı peyvənd

62.Zigmund Freud – Psixoanalizlə ilkin tanışlıq

63.Agatha Christie – Buludların üzərində ölüm

64.Elif Şafak– Eşq

65.Dan Brown– Yalan nöqtəsi

66.Agatha Christie – Şərq ekspressində qətl

67.Arthur Conan Doyle – Şerlok Holms – Qorxu vadisi

68.Arthur Conan Doyle – Şerlok Holms – Göy yaqut

69.John Steinbeck – Siçanlar və adamlar

70.David Nicholls – Bir gün

71.Khaleed Hosseni – Və dağlardan səda gəldi

72.Jostein Gaarder – Sofinin dünyası

73.Jojo Moyes – Bir üstəgəl bir

74.Henry Kissincer – Diplomatiya

75.Knut Hamsun – Aclıq

76.Cecilia Ahern – Xatirələr üçün təşəkkürlər

77.Agatha Christie – Mavi qatarın sirri

78.J. K. Rowling – Harri Potter və Azkaban məhbusu

79.Paulo Coelho – Aldatma

80.OSHO – Bizə sevgidən danışın

81.Robin Şarma – Ferrarisini satmış rahiblə öz taleyini öyrən

82.Patrick Suskind – Ətriyyatçı

83.Joe Vitale – Zero limit

84.Jack London – Martin İden

85.Charles Bukowski – Qadınlar

86.Agatha Christie – Mesopotamiyada qətl

87.Ethel Lilian Voynich – Ovod

88.Arthur Conan Doyle – Şerlok Holms – Visteriya Lokda hadisə

89.Stephen King – Yaşıl mil

90.Niccolo Machiavelli – Hökmdar

91.George Jordag – İmam Əli

92.Jo Nesbo – Şeytanın Ulduzu

93.Philiph Kotler – Marketinqdə 10 ölümcül qüsur

94.Arthur Conan Doyle – Şerlok Holms – Al-qırmızı etüd

95.Orhan Pamuk – Məsumiyyət muzeyi

96.Agatha Christie – Qolf meydançasında qətl

97.Paulo Coelho – Maktub

98.Nigel Cawthorne – Tiranlar

99.Gustave Le Bon – Xalqların və kütlələrin psixologiyası

100.George Orwel– Paris və Londonda qara qəpiksiz



2016-cı ilin ən çox satılan 50 Azərbaycan ədəbiyyatı

1.O gecə yağış yağırdı – Elxan Elatlı

2.Xəyanət – Elxan Elatlı

3.Rövşən Lənkəranski – Bəhram Çələbi

4.Üçbucaq – Varis

5.Pəncərədən görünən kölgə – Elxan Elatlı

6.Qara Volqa – Cəmşid Əmirov

7.Nömrə birlər – Fərid Hüseynli

8.Hophopnamə – Mirzə Ələkbər Sabir

9.Qan ləkəsi – Elxan Elatlı

10.Bakıdan gələn xəfiyyə – Elxan Elatlı

11.Zaten boyun da küçükdü – Gülay Hüseynova

12.Mavi Mələklər – Çingiz Abdullayev

13.Şeyx Şamil – Məhəmməd Tahir

14.Falçı – Sevinc Elsevər

15.İsanın qadını – Səxavət Sahil

16.Mələk – Qaraqan

17.Dərdə əyilmə – Sabir Rüstəmxanlı

18.Məbədin Sükutu – Aqşin Yenisey

19.Difai fədailəri – Sabir Rüstəmxanlı

20.Prezident ovu – Çingiz Abdullayev

21.Əclafların qanunu – Çingiz Abdullayev

22.Qanqal– Zaur Akifoğlu

23.Qəzəllər – Əliağa Vahid

24.Əclafların kredosu – Çingiz Abdullayev

25.Bakı bulvarı – Çingiz Abdullayev

26.Ölümü özün seç – Çingiz Abdullayev

27.Xəzinədar – Çingiz Abdullayev

28.Balkan sindromu – Çingiz Abdullayev

29.Qaniçənlər aynası – Çingiz Abdullayev

30.Məntiq qaydaları – Çingiz Abdullayev

31.Yekun diaqnoz – Çingiz Abdullayev

32.Məhşər ayağında – Çingiz Abdullayev

33.Səkkizinci gün – Kəramət Böyükçöl

34.Artarserks və Midiya türkləri – Əlisa Nicat

35.Dərdimə şərik ol – Çingiz Abdullayev

36.Yüz qırx yeddi dənə sən – Aqşin Yenisey

37.Eşitdiklərim, gördüklərim, oxuduqlarım – Manaf Süleymanov

38.Qazanılmış cəhənnəm – Çingiz Abdullayev

39.Aşma – Ağalar Məmmədov

40.Buxara əsirinin sirri – Məmməd Oruc

41.Təhminə və Zaur – Anar

42.Şərq Küləyi – Çingiz Abdullayev

43.Əyri evin qadını – Rasim Qaraca

44.Kəmallüddövlə məktubları – M.F.Axundov

45.Soyuğu qoruyanlar – Çingiz Abdullayev

46.Kişilərə mesaj – İmir Məmmədli

47.Dəli kür – İsmayıl Şıxlı

48.Mənim gözəl alibim – Çingiz Abdullayev

49.Şübhəsiz metamorfoz – Çingiz Abdullayev

50.Uzun çəkən sözardı – Çingiz Abdullayev

2016-cı ilin ən çox satılan 50 Uşaq ədəbiyyatı

1.Mənim ilk sözlərim

2.Harri Potter və fəlsəfə daşı – J. K. Rowling

3.Kiçik Prins – Antoine de Saint-Exupery

4.İllüstrasiyalı lüğət

5.Harri Potter və sirlər otağı – J. K. Rowling

6.Mənim ilk heyvanlarım

7.Harri Potter və Azkaban məhbusu – J. K. Rowling

8.Balaca oxucular üçün Sehrli nağıllar

9.Harri Potter və alov qədəhi

10.Məstanın Balaları – N. Rəfibəyli

11.Sehrli Nağıllar – H.X. Anderson

12.Şahzadə və Dilənçi – Mark Tven

13. Matilda – Roald Dahl

14.Tom Soyyerin macəraları – Mark Tven

15. Sehrli Nağıllar – Şarl Perro

16.Sehrli Nağıllar – Qrimm Qardaşları

17.Nə, harda, nə zaman?

18.Qoca və dəniz – E. Heminquey

19.Balaca qara balıq – S.Behrəngi

20.Ceyms və nəhəng şaftalı – Roald Dahl

21.Əlifba

22.Qırmızı papaq – Şarl Perro

23.Doktor Moronun adası – H.C.Uells

24.Kəlilə və Dimnə

25.Sehrli Nağıllar – Qrimm Qardaşları, Şarl Perro, H.X.Anderson

26.Kapitan Qrantın uşaqları – Jül Vern

27.Məlikməmmədin nağılı

28.Təpəgöz

29.Baron munhauzenin sərgüzəştləri – R.E.Raspe

30.Ev heyvanları – Rəsul Rza

31.Qızıl nağıllar

32.Dəfinələr adası – R.L.Stivenson

33.Balacalar üçün sevimli xarici nağıllar

34.Vəhşi heyvanlar – Rəsul Rza

35.Göyçək Fatma

36.Seçilmiş hekayələr – Astrid Linqren

37.Çöl quşları – Rəsul Rza

38.Güllər, çiçəklər – Rəsul Rza

39.Qulliverin səyahəti – Conatan Svift

40.Ən yaxşı sehrli nağıllar

41.Balaca və Karlson – Astrid Linqren

42.Mauqli – R.Kiplinq

43.Robibinzon Kruzonun macəraları – Daniel Defo

44.Dəniz səyyahı Sindibadın nağılı

45.Heklberri Finnin macəraları – Mark Tven

46.Qaragöz əmi “Yol polisi” Ünver Oral

47.Qaragöz əmi “Evdə” Ünver Oral

48.Məlikməmməd

49.Qaragöz əmi “Uşaq parkında” Ünver Oral

50.Zümrüd şəhərinin sehrbazı– Aleksandr Volkov